WhatsApp облажался по крупному, Sony готовит продолжение флагманского Xperia 1, а американцу грозит 40 лет тюрьмы из-за Apple. SoftPortal и канал Мобильный Придира представляют вашему вниманию самые интересные новости технологий.

OnePlus 7 Pro — лучший и самый дорогой смартфон компании

Одновременно в нескольких городах по всему миру OnePlus провела презентацию новых продуктов. Впервые в истории компания представила сразу две версии флагманского смартфона: OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Звездой мероприятия стала именно Pro-версия, так как обычная «семёрка» внешне почти не отличается от прошлогоднего 6T. Производитель не стал экспериментировать и собрал в новинках главные тренды индустрии, добавил топовую начинку и приправил всё это фирменным ПО. Обычный OnePlus 7 мало чем отличается от прошлогоднего 6T. Он сохранил такой же дизайн со стеклянной задней крышкой, двойной основной камерой и каплевидным вырезом в экране под фронтальную камеру. Отличить смартфоны всё же можно: у новой модели вспышка переехала в блок с камерой, а прорезь разговорного динамика стала заметно шире. Последнее связано с тем, что в смартфонах OnePlus наконец появились стереодинамики.

Внутри у OnePlus 7 изменений куда больше, чем внешне. «Сердцем» смартфона стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855. Также OnePlus использовала в нём новейшую флеш-память типа UFS 3.0, которая до этого использовалась только в Samsung Galaxy Fold. Такой накопитель позволяет гораздо быстрее работать с файлами: сохранять, копировать и передавать. Также производитель прислушался к пользователям и установил продвинутый вибромотор, который заметно мощнее того, что был в предыдущих смартфонах компании.

Все главные нововведения производитель припас для OnePlus 7 Pro. Он получил 6,47-дюймовый Quad HD-дисплей — это первый аппарат компании с разрешением выше Full HD. Кроме того, это первый неигровой смартфон с частотой обновления экрана 90 Гц. Как результат, картинка на нём куда плавнее, чем на других устройствах. Также немаловажно то, что дисплей имеет изогнутые края, как во флагманах Samsung. От выреза в экране OnePlus 7 Pro производитель отказался: фронтальная камера была спрятана внутри корпуса на выдвижном механизме. Компания уверяет, что он способен выдержать 300 000 срабытываний, а на поднятие камеры уходит всего 0,53 секунды. OnePlus даже записала 12-часовой ролик, где камера постоянно поднимается и опускается. Ещё одним отличием Pro-версии от обычной «семёрки» стала тройная задняя камера. Основной модуль такой же, как в OnePlus 7 — Sony IMX586 с разрешением 48 Мп. Помимо него смартфон получил 8-мегапиксельный сенсор для съёмки с трёхкратным оптическим приближением и 16-мегапиксельный модуль с широкоугольным объективом с углом обзора 117°.

Обычный OnePlus 7 будет стоить $469 за младшую версию 6 + 128 ГБ, а вариант с 8 + 256 ГБ обойдётся в $539. OnePlus 7 Pro поступит в продажу 17 мая по цене $669 за версию 6 + 128 ГБ, $699 — за вариант 8 + 256 ГБ и $749 — за топовую модификацию 12 + 256 ГБ.

Sony Xperia 2: первые утечки о новом флагмане

Спустя всего три месяца после презентации флагманского смартфона Sony Xperia 1 известный высокой достоверностью утечек инсайдер OnLeaks опубликовал серию рендеров второй ревизии аппарата. Несмотря на отсутствие официальной информации о разработке гаджета, изображения новинки выглядят весьма достоверно. Ключевым дизайнерским отличием аппарата от предшественника стал «переезд» модуля тройной камеры от центра задней крышки к её левому краю.

Дисплей устройства по-прежнему обходится без вырезов и отверстий, но верхняя и нижняя рамки дисплея сравнительно с Xperia 1 стали более симметричными. На рендерах отчётливо видно, что новинка сохранит соотношение сторон 21:9, однако реальные размеры аппарата неизвестны. По данным источника, Xperia 2 получит 6,1-дюймовый экран — для сравнения, диагональ Xperia 1 составляет 6,5 дюйма. Судя по изображениям, смартфон не получит 3,5-мм аудиоразъёма: владельцам придётся использовать переходник или беспроводные наушники для прослушивания музыки. Компания Sony информацию о возможном выпуске Xperia 2 пока не подтвердила.

Американец получил от Apple $1 млн из-за пустых коробок, и теперь ему грозит тюрьма

Житель американского штата Мичиган по имени Ван-Сейла Морк придумал схему для получения денег от Apple мошенническим путем. Он представлялся именами реальных клиентов компании, утверждая, что вместо заказанной техники ему приходили пустые коробки. Об этом сообщает Apple|Insider. От имени покупателей Морк звонил в службу поддержки Apple и сообщал, что ему домой прислали пустую коробку вместо оплаченного товара. Затем компания компенсировала покупку. Мошенник хранил полученные деньги на разных банковских счетах чтобы запутать следы, которые могли бы указать на него.

Имена людей, которыми представлялся Морк, соответствовали настоящим покупателям. В действительности все они получали товары, заказанные в онлайн-магазине Apple. Делом Морка занималось Федеральное бюро расследований США. Сейчас ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. Подобная схема с пустыми коробками не является фантастикой для США. В Штатах достаточно распространен вид доставки товаров на дом, когда курьер не застает клиента и просто оставляет посылку у дверей. В случае кражи продавец просто возмещает стоимость покупки, хотя происходит это не так часто.

Уязвимость в WhatsApp позволяла устанавливать шпионское ПО на смартфоны пользователей

Мессенджер WhatsApp стал объектом кибер-атаки, которая поставила под угрозу приватность его пользователей. Специальное шпионское ПО могло устанавливаться на мобильные устройства через WhatsApp без ведома пользователей. Атака заключалась в том, что на смартфон пользователя поступал голосовой вызов. Независимо от того, отвечал пользователь на звонок или нет, в процессе вызова на мобильное устройство загружалось шпионское ПО Pegasus. В дальнейшем этот вызов мог и полностью исчезать из журнала звонков.

Установленное приложение Pegasus могло использовать камеру и микрофон для сбора данных о пользователе, а также получало доступ к сообщениям и геолокации на устройстве пользователя. Компании WhatsApp и NSO Group (израильский разработчик ПО, деятельность которого связывают со спецслужбами) подтвердили эту информацию. 10 мая уже было выпущено серверное обновление для сервиса WhatsApp, а 13 мая вышла исправленная версия клиентского приложения. Все эти меры призваны не допустить возможность дальнейшего использования данной атаки для шпионажа. Потому всем пользователям мессенджера рекомендуется как можно скорее обновить приложение на своих мобильных устройствах.

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