Канал Мобильный придира провел краш-тест смартфона BlackView BV 8000 Pro. И мы спешим поделиться с вами результатами экспериментов и издевательств, через которые прошел данный телефон. Далее предоставим слово Придире.

Этот обзор был сделан вот по какому поводу. На днях я случайно увидел на одном из популярных сайтов обзор некоего не убиваемого смартфона компании BlackView. О том, почему его не стоит спешить покупать дальше в обзоре.

Для начала стоит сказать, что тестирование проходило два смартфона: BlackView BV 8000 Pro и BV 9000, однако наиболее жестким тестам подвергалась именно младшая модель. Выбор пал на именно этого производителя, так как у меня есть сын, который ходит в школу, и, как все дети, носится там со скоростью звука. При этом из карманов выпадают телефоны. Таким образом разбился Samsung, при чем не однажды.

После этого я задумался над покупкой какого-то мега-неубиваемого телефона для ребенка чтобы не ремонтировать по несколько раз в месяц обычные телефоны для нормальных людей. Порывшись по YouTube и начитавшись отзывов я выбрал компанию BlackView.

Сам по себе телефон нормальный. Есть и результаты тестирования производительности смартфона в различных бенчмарках. Так, в тесте Geekbench аппарат набрал 796 и 3932 баллов в single- и multi-core соответственно. В тесте графики Bonsai был получен результат в 3961 «попугай» при среднем FPS 56,5. Во время игр телефон не перегревается и звук слышен нормально. Для этого его протестировали в 3D-играх.

Сам краш-тест смартфона проходит следующим образом. Сначала просто проверили как телефон работает в воде. Оказалось, что если экран смартфона смочен водой, то он полностью не управляем. То же происходит когда палец мокрый и вы пытаетесь скролить или тапнуть по экрану.

Этого водного аттракциона нам показалось мало и мы решили телефон заморозить в морозилке при -20ºC. Для этого мы сначала набрали в емкость воды, положили туда смартфон и подождали 2 часа до превращения воды в лед. И вот что из этого вышло: телефон во льду принимает входящие звонки, в полуразмороженном состоянии включается основная камера, даже когда одна часть смартфона все еще была вмерзшей в лед, им можно было уже управлять, совершать звонки.

К сожалению, такой тест не прошел даром. После того, как телефон был успешно извлечен из «вечной мерзлоты» и просушен, его динамик пришел в норму далеко не сразу. При разговорах были слышны рипы и хрипы, которые периодически исчезали, но через какое-то время появлялись вновь. Кроме этого, возникли проблемы с 3,5-мм гнездом наушников. Все это со временем не вылечилось и пришлось обращаться в сервис для замены микрофона на новый.

Помимо прочих минусов стоит отметить некачественный перевод интерфейса на русский язык. Например, в интерфейсе управления камерой фраза «Профессиональное фото» переведена как «Прифисиональное фото». И подобных ошибок много. Из недостатков нужно отметить также быстро убиваемый аккумулятор. Такое начинает происходить примерно через пол-года: заряд на экране смартфона показывает примерно 30%, а затем резко падает почти до нуля.

Еще одна из серьезных проблем — это зарядка. По каким-то непонятным причинам со временем телефон начинает заряжаться через раз и приходится шевелить зарядку в гнезде чтобы поймать положение, при котором она работает. Это как-то связано с длиной зарядного штекера, который длиннее, чем обычный из-за того, что телефон защищенный и его корпус намного тоще корпуса обычного телефона. Как мы ни пробовали, проблему с зарядкой мы не решили.

А теперь самое главное — дроп-тест. «Веселые» разработчики из компании BlackView очень оригинально проводят дроп-тест. Предварительно они обклеили телефон множеством рядов небольших шариков, наверное силиконовых, а затем торжественно сбросили его с 10-метровой высоты. А потом гордо показали, что телефон цел и невредим. Не знаем кому в голову пришел такой «крутой» способ дроп-теста, но после такой демонстрации телефон наоборот страшно выпускать из рук. И не спроста.

При падении смартфона BlackView BV 8000 Pro с высоты всего в пол-метра лопнул экран. Вот вам и настоящий результат настоящего дроп-теста.

Именно по причине множества недостатков, а также нежелания «держать удар» телефоном BlackView BV 8000 Pro ему на замену была куплена более новая модель, BV 9000. Но в конечном итоге обновленная модель тоже не понравилась. Проблемы остались все практически те же. Единственное, что стало удобнее — это вынесенный на боковую грань датчик отпечатка пальца и гораздо более простая процедура замены сим-карты. Теперь отвертка уже не нужна. Кстати, я очень сильно хочу поблагодарить компанию BlackView за удобную маленькую отвертку, которая шла в комплекте с BV 8000 Pro. Спасибо! :)

А теперь после всего увиденного представьте что будет с флагманом BlackView - BV 9600 Pro, у которого прорезиненные вставки из предыдущих моделей заменены на стекло. Даже страшно представить. И наверное именно поэтому в ролике о новом флагмане уже нет дроп-тестов, а лишь обычные водные процедуры для смартфона. В общем, информацию к размышлению я вам дал, выводы делайте сами. Мы свои уже сделали.

Вот такой вот получился обзор смартфона BlackView BV 8000 Pro. Еще раз напоминаем, что его подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. И хотим сообщить вам о других наших YouTube-каналах:

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