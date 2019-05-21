Топ 10 лучших бесплатных игр для ПК
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано21.05.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделИгры
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Не все бесплатные игры одинаково бесплатны. Но мы постарались собрать те, которые не будут выманивать ваши деньги на игровой контент. Представляем вашему вниманию ТОП 10 бесплатных игр по версии SoftPortal и канала Star Labs.

Let it DIE

Разработчики из Grasshopper Manufacture выпустили довольно много проектов, самый популярный из которых — Killer7. Что же из себя представляет Let it DIE? Это стандартная MMO с большим количеством юмора. Вы выбираете класс и прокачиваете его, выполняя всевозможные миссии и изучая красочный виртуальный мир.

Let it DIE

Пожалуй только в этой игре вашим главным наставником станет сама Смерть, которая разъезжает на скейтборде. В Let it DIE есть внутриигровые предметы, которые можно купить за донат, однако они не дают никаких преимуществ, кроме визуальных.

Battlerite и Battlerite Royale

Battlerite — достаточно свежий ответ Dota 2. Да, игра якобы не является поджанром MOBA, здесь акцент больше поставлен на борьбу игроков на арене. Но каждый персонаж в команде по-прежнему играет свою роль — танк, хилер, хантер и так далее. Battlerite очень похожа на древнеримский Коллизей, где гладиаторы выбирали себе славу и свободу. Игра легка в освоении и не требует тратить кучу денег на скины и визуальные улучшения.

Battlerite

Совершенно неожиданно вышел Battlerite Royale — королевская битва в стиле Battlerite. Здесь вместо оружия герои ищут скилы. Персонажей завезли достаточно, но они делятся лишь на бойцов дальнего и ближнего боя. Все прочие фишечки MOBA тут остались: и простые удары, и спецприемы и ультимативные способности. Если подвести итог, то этот Battle Royale получился достаточно интересным визуально и геймплейно.

Neverwinter

В бородатые времена Neverwinter Nights горячо приняли, как критики, так и игроки. При чем она была настолько хороша, что многие попросту пропадали в ней месяцами, выискивая легендарный шмот.

Neverwinter

В наш топ мы включили MMORPG из сеттинга Dungeons & Dragons. Игра явно сделана для фанатов настольной игры с одноименным названием. Ведь каждый километр игрового мира просто пропитан отсылками к ней. Главный плюс современной Neverwinter — честный free-to-play. Вам не придется платить чтобы отправиться на тот или иной квест или чтобы купить легендарное оружие. В игре вас ждут динамичные бои соло или командой, большой выбор классов и интересные квесты.

Black Squad

Бесплатная CS: GO — именно так прозвали продукт на старте. Учитывая, что CS позже стал бесплатным, этот титул слегка потерял свой смысл. К сожалению, Squad болеет той же болезнью, что и все бесплатные шутеры — платные скины.

Black Squad

Игра запомнилась нам драйвовым геймплеем и неплохой графикой. К большому сожалению, игра может вам быстро надоесть, ведь она не обладает большим количеством режимов и карт. Но если вы любите шутеры, то точно будете возвращаться в нее время от времени.

Shakes and Fidget

Большинство бесплатных игр так или иначе связаны с азиатскими MMORPG. Помнится, был такой шквал похожих игрушек, что запутаться в названиях было проще, чем приготовить себе завтрак. Все миры были практически на одно лицо, как и модели персонажей. Но Shakes and Fidget совсем неоднозначный проект, ведь несмотря на свой веселый и юморной состав, он умудряется радовать поклонников истинного RPG.

Shakes and Fidget

В игре все сделано со вкусом и практически по канону. Создаем персонаж, прокачиваем его, деремся с другими игроками и пошаговой манере и добираемся до верхов мира. Игра запоминается мультяшной рисовкой и боями в стиле настольной игры, где каждый из героев выполняет удары поочередно. Играть, кстати, можно совершенно без доната.

Heroes & Generals

Игра посвящена войне в чистом ее виде. Ежесекундные взрывы, стрельба, убийства, крики павших собратьев — все это присутствует и влияет на общую атмосферу. Начинаем мы, естественно, за обычного солдата. Но после каждого сражения получаем опыт и можем дослужиться до генерала, отдавать приказы свои бойцам, распределять транспорт и направлять своих бойцов на линию фронта.

Heroes & Generals

Изначально в игре было мало техники и та забагована и неуправляема. Чуть позже добавили боевые машины, танки самолеты и весь баланс ушел в одно место к разработчикам, а именно в карман. Но не будем их ругать, ведь игра все еще может подарить незабываемый опыт командных действий, а большой арсенал оружия и высокий онлайн поможет весело провести время.

SMITE

Несмотря на игровой режим conquest, где есть привычные башни, мобы и прочие фичи MOBA, SMITE не является 100-процентным представителем жанра. Помимо упомянутого режима есть также бои на арене 5х5, поединки 3х3 с убиванием Феникса, Assault, где мы играем за совершенно рандомного бога и так далее.

SMITE

Разработчики постоянно дарят фанатам новых богов, интересные ивенты и уникальные миссии. Самое интересное, что доната игра не требует. Абсолютно всех героев и скины можно купить за внутриигровую валюту. Главной фичей SMITE является сама игра за богов и возможность собирать уникальный билд, тем самым удивив соперников. Онлайн у игры высокий поэтому с поиском матчей не будет проблем.

Path of Exile

Один из главных бесплатных диаблоидов. В игре есть все, что мы любим в первой части оригинальной Diablo, а еще онлайн-сражения, PvP и совместное прохождение, которое хоть и было в Diablo 2, но лишь после танцев с бубном. Сюжет в Path of Exile довольно стандартный: древнее зло, вы избранный, бла-бла-бла, спасти мир. Но ведь не за сюжет мы любим подобные игры, а за геймплейную составляющую. И тут с ней все в порядке.

Path of Exile

Есть выбор из семи героев с уникальным стилем боя и заклинаниями, развернутая система прокачки оружия и персонажей, всевозможные боевые комбо. Нам дается полная свобода выбора — прохождение сюжетной линии или по сторонним заданиям. В игре полно редких артефактов и легендарных доспехов и оружия, которые можно получить во время похождения. А вот донат в Path of Exile ничего не решает.

World of Tanks

Культовая игра, которая не нуждается в представлении. Огромные карты, большой выбор военной техники, отличная физика повреждений и красочная графика. Геймплей требует от вас максимального сосредоточения во время боевых действий и конечно же командной работы. Культовой ее сделали, как ни странно, танки, срисованные с реальных моделей, огромные машины, которые не знают пощады.

World of Tanks

Конечно в танках можно потратить немало реальных денег, но сама по себе игра бесплатная. У World of Tanks всегда высокий онлайн, там точно не придется долго сидеть в очереди.

Apex Legends

Куда же без убийцы PUBG и Fortnite. Последняя, кстати, не попала в список, так как и так слишком много роялей в этом топе. Главная фишка игры — спец-умения персонажей. У каждого героя в Apex Legends есть уникальный скил и экстравагантное добивание врага. Играть можно исключительно в команде из трех человек, поэтому лучше всего прихватить с собой друзей, ведь игра с рандомными людьми может закончиться неожиданным образом.

Apex Legends

Разработчики постоянно добавляют арены, добавляя новых героев и интересные ивенты. Хоть королевские битвы начинают надоедать, Apex вдохнула новую жизнь в поджанр. А огромный онлайн это подтверждает.

А на этом это весь топ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Star Labs и делитесь видео со своими друзьями. И хотим сообщить вам о других наших YouTube-каналах:

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