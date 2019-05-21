Meizu готовит конкурента Mi9 SE, Samsung починил Galaxy Fold, а OnePlus 7 Pro оказался мощнее, чем iPhone 10S Max

Meizu готовится выпустить конкурента Mi9 SE, Samsung придумала как починить Galaxy Fold, а OnePlus 7 Pro оказался мощнее, чем iPhone 10S Max. Наш портал и канал Мобильный Придира представляют вашему вниманию самые интересные новости технологий

Meizu собирается выпустить конкурента Xiaomi Mi9 SE

Представленный в конце апреля флагманский смартфон Meizu 16s в скором времени может обзавестись более доступным вариантом. В базе данных китайского телекоммуникационного агентства TENAA был зарегистрирован аппарат с модельным номером M926Q. По предварительной информации, он будет выпущен как Meizu 16Xs и должен стать главным конкурентом Xiaomi Mi9 SE. Спереди 16Xs похож на обычный 16s — он получит 6-дюймовый AMOLED-дисплей с тонкими рамками и без вырезов. Как сообщается, экран будет иметь разрешение Full HD+ и займёт 90,62% площади передней панели. Также смартфон снабдят экранным сканером отпечатков пальцев.

Судя по изображению задней стороны смартфона, его снабдят тройной камерой. Это крайне необычно, ведь в обычном Meizu 16s установлено только два модуля. По слухам, в 16Xs основной модуль будет представлен 48-мегапиксельным сенсором, но эта информация никак не подтверждена. Из предыдущих утечек известно, что Meizu 16Xs обзаведётся восьмиядерным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64/128 ГБ. По предварительной информации, стоимость Meizu 16Xs составит порядка $360. Это почти на $100 больше в сравнении с Xiaomi Mi9 SE, у которого тот же процессор, тройная камера и экранный сканер отпечатков пальцев.

OnePlus 7 Pro оказался быстрее iPhone XS Max

Сразу же после анонса OnePlus 7 Pro смартфон успели сравнить с множеством конкурентов в различных бенчмарках. Но синтетические тесты не всегда отображают реальную способность гаджета справляться с повседневными задачами. Чтобы испытать флагманский аппарат в «боевых» условиях, блогеры YouTube-канала Phone Battles устроили новинке соревнование с последней моделью iPhone — и результаты оказались не в пользу последней.

OnePlus 7 Pro построен на базе процессора Snapdragon 855 при поддержке до 12 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации и накопителя UFS 3.0 со скоростью чтения до 1441 МБ/с и записи до 381 МБ/с. Ранее энтузиасты проверили новинку на механическую прочность и водостойкость — несмотря на формальное отсутствие сертификации по стандартам защиты, аппарат продемонстрировал высокую живучесть в экстремальных условиях использования.

Xiaomi Redmi K20: стала известна дата анонса и подробности о будущем «убийце» флагманов

Смартфон будет представлен на следующей неделе в Китае. Кроме того, производитель показал новые функции камеры устройства. Презентация бюджетного флагмана Xiaomi Redmi K20 от суббренда китайского вендора Xiaomiпройдет 28 мая в Пекине. Об этом сообщает Gizmochina. По подтвержденной информации, устройство получит флагманский процессор Snapdragon 855, выдвижную фронтальную и трехмодульную заднюю камеры.

В качестве основного сенсора будет установлен 48-мегапиксельный Sony IMX586 — о двух других информации пока нет, но, возможно, на их месте расположатся широкоугольный и телеобъектив. Кроме того, накануне вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг объявил в своем профиле Weibo, что камера Redmi K20 будет поддерживать съемку замедленных видео с частотой кадров 960 к/с. Остальная информация об «убийце» флагманов, а именно так о нем говорят создатели, будет известна только после анонса.

Samsung нашла способ исправить недостатки экрана Galaxy Fold

Похоже, что компания готова в скором времени объявить старт продаж складного смартфона Galaxy Fold. Samsung придумала решение, как сделать защитную пленку экрана, чтобы ее было невозможно отклеить. Также компания смогла убрать зазоры между дисплеем и пленкой в месте сгиба, куда у первых пользователей попадал пыль и другой мелкий мусор. Об этом рассказало корейское издание Yonhap News со ссылкой на свои источники. Сейчас Samsung тестирует в закрытом режиме новую конструкцию складного Galaxy Fold в Корее.

От результатов тестирования зависят новые сроки появления смартфона в продаже. Yonhap News говорит, что ориентировочно старт продаж может состояться в июне. В прошлом Samsung была вынуждена отменить старт продаж Galaxy Fold из-за проблем с дисплеем. Первые журналисты и блогеры, которые получили смартфон для тестирования, заметили, что складной экран перестает работать наполовину или целиком. Оказалось, что некоторые тестировщики пытались отклеить защитную пленку, которая была частью экрана и слегка отходила от корпуса. Но у некоторых экран сломался сам по себе. Дело в том, что гибкий дисплей Samsung покрыт не стеклом, а специальным полимерным материалом, похожим на обычную защитную пленку для смартфона. Поэтому компании нужно сделать так, чтобы у пользователей не возникало желания отклеить пленку. Samsung Galaxy Fold должен был появится в открытой продаже в США 26 апреля, цена — $1980, или около 130 тысяч рублей по курсу. А в России продажи были запланированы на вторую половину 2019 года, но теперь сроки могут передвинуть еще дальше.

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