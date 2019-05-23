Топ 10 самых маленьких мобильных телефонов
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано23.05.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделТехнологии
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Чем больше экран, тем лучше. С этим вообще никто не будет спорить, но иногда минимальный размер тоже играет в плюс. Запасной телефон, который может работать без подзарядки несколько суток и легко умещается в самом маленьком кармашке рюкзака. Отличный выбор для туриста и не только. В нашем топе самых маленьких мобильных телефонов устройства миниатюрных размеров и больших возможностей.

MAFAM A10

90х50х8 мм.

MAFAM A10

Это телефон с возможностью расширения. Изначально его память не превышает 2 ГБ, однако с помощью карты памяти расширяется до 10 гигабайт. Две сим-карты, возможность проговорить 5 часов без остановки и стильный металлический корпус «под дерево» - его очень важные достоинства.

Haier Elegance

89х32х19 мм.

Haier Elegance

Пусть это и не самый легкий телефон в мире и не смартфон, Haier Elegance все же способен обеспечить вас беспроводным разговором на 3 часа или 11-часовой музыкальный марафон. Что от этого крохи еще требовать?

Samsung SGH-E888

87х43х23 мм.

Samsung SGH-E888

Этот телефон принимает e-mail, SMS и MMS, работает до 5 разговорных часов без подзарядки, а в ожидании 200 часов. MP3-плеер, камера, в общем этот малыш укомплектован по-полной для кнопочного телефона. Но не поддерживает 3G — это минус.

Pantech C300

86х43х20 мм.

Pantech C300

Если вам нравятся раскладушки, то это — самая маленькая раскладушка в мире! И весьма тонкая к тому же. Весом всего в 70 грамм. Это старенькая модель с маломощной камерой, но, повторимся, если вам нравятся раскладушки.

NEC N930

86х54х12 мм.

NEC N930

TFT-тачскрин этого телефона способен разобрать ручное написание символов. Да, он работает ос стилусом — это удобно при таком небольшом экране. С телефоном идет кожаный чехол размером с визитницу и в целом вещица выглядит стильно.

LG Migo VX1000

82х46х22 мм.

LG Migo VX1000

Внешний вид этого кнопочника позволяет только догадываться о том как им пользоваться. Но размеры и вес, как у обычного брелка, (кстати, и ушко даже есть!) позволяют носить его на всякий случай, как девайс для поиска ключей. Впрочем, это полноценный телефон.

Melrose s9

86х43х9 мм.

Melrose s9

Ультратонкий смартфон заряжен двухъядерным процессором и памятью до 4 ГБ. И пусть диагональ экрана у этого малыша всего 2,5 дюйма, зат оу него есть двухмегапиксельная камера. При этом сам смартфон по размерам едва превышает обычную зажигалку.

Modu T Phone

72х38х8 мм.

Modu T Phone

Самый легкий телефон по версии книги рекордов Гиннеса, бронзовый финалист ТОП 10 самых маленьких мобильных телефонов. У него есть цветной тачскрин, поддержка 65 тысяч цветов, а также Bluetooth и более вместительная батарея на 7 часов разговора.

Newmind F1

69х20х10 мм.

Newmind F1

Этот телефон хоть и выглядит как игрушечная машинка, но способен поддерживать разговорный режим до 6 часов. У него есть экран, проигрыватель медиа-файлов, Bluetooth. Только камеры нет, да и зачем она такому крохе.

XunChi 138 Phone

87х33х20 мм.

XunChi 138 Phone

У этого крохи не только сенсорный 1,3-дюймовый экран, но еще и камера. Помимо этого он делает все, что положено приличному телефону: звонит, принимает и отправляет СМС, ловит интернет и проигрывает медиа-файлы. Достойная золотая медаль.

Вот такой вот интересный получился топ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Star Labs и делитесь видео со своими друзьями. И хотим сообщить вам о других наших YouTube-каналах:

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