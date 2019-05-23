Google Pixel 3a самопроизвольно выключается!

Google Pixel 3a разочаровывает пользователей, новенький Honor 20 Pro ярко ворвался в рейтинг DXOMark, а Sony решили покинуть некоторые рынки. С вами как обычно самые интересные новости технологий от SoftPortal и канала Мобильный Придира.

Создатели Metro Exodus уже работают над новой ААА-игрой для THQ Nordic

Еще не все геймеры успели наиграться в Metro Exodus, а украинская студия 4A Games уже работает над новым проектом. THQ Nordic выпустила финансовый отчет, в котором поделилась успехами и планами на будущее. В последние входит и 4A Games, с которой компания подписала еще один контракт на ААА-игру. Детали проекта не раскрываются, но, учитывая финансовый успех Metro Exodus, можно предположить, что THQ захотела еще одну игру по вселенной «Метро».

«За этот период мы утвердили несколько новых проектов, в том числе подписали новое соглашение о разработке с 4A Games, разработчиками франшизы Metro, для их предстоящего и еще не анонсированного AAA-проекта», — говорится в отчете. Подытожив, THQ написала, что до конца квартала в разработке будет 80 игр, 48 из которых еще не анонсированы. Напомним, что в прошлом отчете компания говорила о 51 проекте, из которых засекреченными держали 34.

Sony Mobile покидает большую часть глобального рынка

Мобильное подразделение Sony официально объявило об уходе с большинства рынков. Такое решение может быть обусловлено прошлогодним заявлением исполнительного директора Кеничиро Йошиды, сменившего на этой должности Казуо Хираи, об отказе корпорации от производства гаджетов.

Согласно опубликованному отчёту, Sony намерена сократить свои операционные расходы как минимум вдвое по сравнению с 2017 годом. В связи с этим компания намерена сфокусировать своё внимание на Японии, Тайване, Гонконге и некоторых европейских рынках. Регионы вроде Австралии, США и Ближнего Востока больше не являются для корпорации приоритетными. Ранее появилась информация, что Sony планирует объединить мобильное подразделение с другими своими направлениями, занимающимися камерами, телевидением и аудиоустройствами. Новое подразделение будет называться «Электронные продукты и решения». Именно там будет происходить обмен технологиями между разными категориями гаджетов.

Камера HONOR 20 Pro вошла в тройку лучших по версии DxOMark

Новый HONOR 20 Pro только представили, а эксперты DxOMark уже опубликовали подробный обзор его фотовозможностей. Напомним, аппарат получил камеру с четырьмя объективами для съёмки обычных фото, портретов с эффектом боке, широкоугольных кадров и макроснимков. Также это первый в мире смартфон с диафрагмой f/1.4.

По итогам тестов в DxOMark отметили, что HONOR 20 Pro хорошо показал себя как при съёмке фото, так и видео. У него не было выявлено существенных недостатков. Специалисты добавили, что сверхширокоугольная и макрокамера не участвовали в тестировании, но их наличие явно расширяет возможности смартфона. При подсчёте баллов HONOR 20 Pro получил среднюю оценку 111 — столько же у OnePlus 7 Pro и лишь на один пункт меньше, чем у лидеров рейтинга в лице Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G.

Google Pixel 3a вызвал недовольство пользователей

Компания Google представила смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL как доступную альтернативу флагманским моделям. Вскоре после релиза свои устройства получили многие пользователи, которые уже успели оставить в интернете отзывы о новинках — и не все из них оказались положительными. На страницах Reddit и собственного форума Google начали появляться сообщения пользователей о неожиданном отключении новых «пикселей» через разные промежутки времени. Причина такого поведения смартфонов неясна — попытки владельцев загрузить смартфон в безопасном режиме, в котором отключается множество неосновных приложений и служб, не увенчались успехом.

Судя по отзывам «пострадавших», гаджеты продолжают самостоятельно выключаться даже после сброса на заводские настройки. Одновременно в сети начали появляться фотографии новинок, с помощью которых покупатели выразили своё недовольство качеством сборки аппаратов от Google. В частности, обладатели Pixel 3a пожаловались на неровное размещение динамиков и разъема USB Type-C на нижнем торце корпуса.

Представители компании ситуацию с произвольным отключением смартфонов не прокомментировали.

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