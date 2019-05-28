Samsung возрождает линейку защищенных смартфонов Galaxy Xcover
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано28.05.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Samsung возрождает линейку смартфонов, игромания - теперь болезнь, а Apple будет честна с нами. С вами самые интересные новости технологий от SoftPortal'а и канала Мобильный Придира.

Видеоигровая зависимость официально стала формой психического расстройства

Избыточное пристрастие к видеоиграм уже долго пытаются приравнять к официальному психическому заболеванию, и вот Всемирная организация здравоохранения сделала это. Решение было принято на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в течение прошлой недели. Заболеванию «видеоигровое расстройство» присвоен код 6C51, а относится оно к болезням нервной системы.

Игровая зависимость

Стоит отметить, что не всякое увлечение видеоиграми отныне считается болезнью. Речь идёт о самых запущенных случаях, которые характеризуются следующими симптомами:

  • геймер теряет контроль над частотой и продолжительностью игровых сессий;
  • геймер предпочитает играть вместо того, чтобы заниматься другими повседневными активностями;
  • геймер продолжает играть несмотря на явные негативные последствия: проблемы в семье, социуме, образовании и т.д.

Vivo Z5x: экран с отверстием, ёмкий аккумулятор и тройная камера

Компания Vivo представила новый смартфон Z5x. Особенностью этой модели стала встроенная в экран селфи-камера. Помимо этого, аппарат получил производительную начинку с восьмиядерным процессором Snapdragon, ёмкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки и тройную камеру с широкоугольным объективом. Почти 91% площади передней панели занимает 6,53-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ (2340x1080) и соотношением 19,5:9. В верхнем левом углу находится небольшое отверстие под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев в этой модели разместился на обратной стороне. Там же расположилась тройная основная камера с поддержкой сверхширокоугольных снимков и фотографий в портретном режиме с размытым фоном.

Vivo Z5x

Аппаратная платформа Vivo Z5x представлена восьмиядерным процессором Snapdragon 710, выполненным по 10-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти в зависимости от версии составляет от 4 до 8 ГБ, а для хранения данных предлагается до 128 ГБ встроенного накопителя. За автономность отвечает ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. К слову, в смартфоне используется старый разъём micro-USB.

Vivo Z5x выпускается в нескольких модификациях: 4 + 64 ГБ по цене $203, 6 + 64 ГБ за $217, 6 + 128 ГБ стоимостью $246 и 8 + 256 ГБ за $290. В продажу смартфон поступит на следующей неделе.

Samsung возрождает линейку защищенных смартфонов Galaxy Xcover

Samsung Galaxy Xcover 4 был выпущен еще два года назад — в марте 2017 года. После этого ходили слухи о его преемнике Galaxy Xcover 5, и вот наконец они подтвердились. Новая модель недавно получила сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC), а это значит, что выпуск уже совсем скоро.

Galaxy Xcover 5

В базе FCC смартфон проходит под модельным номером SM-G398FN/DS. К сожалению, характеристики здесь не указаны, только емкость аккумулятора — 2800 мАч. Столько же было у Galaxy Xcover 4, а для современных моделей этого уже мало.

Раньше Galaxy Xcover 5 также появился в базе бенчмарка GeekBench. Там указано, что смартфон получил процессор Exynos 7885, 3 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 9 Pie (скорее всего, с фирменной оболочкой One UI). Скорее всего, это тоже будет скромный бюджетник с упором на защиту от падений и воды.

Apple теперь будет предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлением

В конце 2017 года Apple попала в центр крупного скандала из-за замедления старых моделей iPhone. Как оказалось, чтобы сохранить жизнь аккумулятору и самому устройству, компания по-тихому снижала их максимальную производительность. Об этом узнали, и на Apple посыпались обвинения и судебные иски. Компании пришлось добавить в iOS возможность отключать замедление, но и этого оказалось мало. Теперь Apple обещает перед установкой обновления оповещать пользователей о том, что производительность их гаджета будет снижена.

iPhone

Что это значит. Apple заключила соглашение с Управлением по конкуренции и рынкам Британии (The Competition and Markets Authority) и обязалась уведомлять пользователей о замедлении их смартфона. Теперь у них будет выбор — установить обновление и согласиться на замедленную работу гаджета либо отказаться от прошивки и сохранить производительность. Таким образом, пользователи получили поддержку государства в защите своих прав.

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Samsung возрождает линейку защищенных смартфонов Galaxy Xcover
 
 