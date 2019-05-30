Google Pixel 3a проверили на прочность
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано30.05.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Google Pixel 3a проверили на прочность, Redmi K20 Pro получил новенькую версию Android, а все ключевые фишки Galaxy Note стали известны до официального анонса. С вами SoftPortal и канал Мобильный Придира с самыми интересными новостями технологий.

Huawei начала оспаривать законность санкций США

Компания Huawei обратилась в Окружной суд США восточного округа Техаса с требованием признать незаконными действия американских властей. По мнению китайского производителя, внесение его в «чёрный список» в рамках «Закона о национальной обороне» и запрет на сотрудничество с американскими компаниями является антиконституционным. По словам представителя Huawei, внесение компании в «чёрный список» затрагивает более 1200 поставщиков и потенциально может повлиять на 3 миллиарда конечных клиентов в 170 странах.

Руководство Huawei

Юрисконсульт отметил, что использование Вашингтоном административных приказов и законов в отношении одной-единственной компании создаёт крайне опасный прецедент. Также он напомнил, что правительство США до сих пор не предоставило никаких доказательств того, что Huawei представляет угрозу для национальной безопасности страны. Старший вице-президент Huawei и руководитель отдела корпоративных коммуникаций Винсент Панг заявил, что действия властей США и существование подобных списков перешли все границы обычной рыночной конкуренции. Он считает, что это может повлечь за собой фрагментацию глобальной технологической экосистемы и стандартов.

JerryRigEverything протестировал на прочность пластиковый Google Pixel 3a

Популярному техноблогеру JerryRigEverything попал в руки бюджетный смартфон Google Pixel 3a. Как обычно, Зак протестировал новинку на прочность. Несмотря на пластиковый корпус, аппарат прошёл тестирование без особых проблем. Согнуть пополам устройство так и не удалось. В ходе тестирования блоггер ещё проверил устойчивость смартфона к царапинам, а также качество закалённого стекла Asahi Dragontrail. Оно по прочности оказалось таким же, как и Corning Gorilla Glass.

Тест на прочность Google Pixel 3a

Так что беспокоится на его счёт не стоит. Хороший результат также показал «огненный» тест экрана, даже несмотря на то, что в смартфоне установлена OLED-матрица. Обычно она не восстанавливается, но в случае с Pixel 3a, пятно на дисплее исчезло через несколько секунд.

Xiaomi выпустила Android Q Beta для флагмана Redmi K20 Pro

Суббренд Xiaomi Redmi не так давно анонсировал флагманскую линейку смартфонов Redmi K20, а сегодня появилась информация, что Pro-версия устройства получила бета-версию Android Q. Подробности появились на официальном сайте производителя. Протестировать прошивку могут пока лишь китайские пользователи. Это логично, ведь смартфон доступен сейчас только в Китае.

Redmi K20 Pro

В бета-версии присутствуют все основные особенности новой операционной системы, включая обновлённый интерфейс, тёмный режим и т.д. Естественно без ошибок не обошлось. Разработчики отмечают, что не работает подэкранный сканер отпечатков пальцев, поиск Bluetooth-устройств, а также есть проблемы с уведомлениями и настройками.

Официально: Samsung Galaxy M40 с экраном Infinity O и чипом Snapdragon 675 представят 11 июня

Согласно официальному приглашению, презентация устройства состоится 11 июня. Новинку представят на презентации в Индии. Напомним, если верить утечкам, аппарат дебютирует вместе с ультрабюджетным смартфоном Galaxy A10s (он же Galaxy A10e).

Samsung Galaxy M40

Galaxy M40 будет иметь 6.4-дюймовый дисплей с отверстием для фронтальной камеры, как в Galaxy S10. Новинку также оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти, тройной камерой и аккумулятором на 5000 мАч с портом USB-C. Аппарат будет работать на ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Он получит сканер отпечатков пальцев на задней стороне и ценник в районе 360 долларов США.

Ключевые фишки Samsung Galaxy Note10 утекли в сеть

Интернет-ресурс SlashGear со ссылкой на собственные источники опубликовал ряд фишек неанонсированного смартфона Samsung Galaxy Note10. По данным источника, аппарат получит обновлённый сравнительно с предшественником модуль камеры из четырёх датчиков:

  • 12 Мп, f/1.5 — 2,4 мкм, PDAF, OIS
  • 12 Мп, f/2.4, 1.0 мкм, AF, OIS, 2-кратный оптический зум
  • 16 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный объектив
  • ToF-модуль

Возможности камеры Samsung Galaxy Note10

По слухам, смартфон будет поддерживать новую функцию Air Mouse — режим беспроводной мыши в пользовательском интерфейсе, работающий с помощью S Pen. Само электронное перо новинки получит наконечник толщиной 0,7 мм и сможет распознавать 4096 степеней нажатия.

Дата анонса и цена Samsung Galaxy Note10 не объявлены.

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