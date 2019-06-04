Galaxy Note 10 получит невероятно-быструю зарядку, а Mi Band 4 засветился на фотографиях. SoftPortal и наши друзья с канала Мобильный Придира представляют вашему вниманию самые интересные новости технологий.

Спецификации Huawei nova 5i подтверждены надёжным источником

Незадолго до предполагаемого анонса Huawei nova 5i смартфон засветился в популярном мобильном бенчмарке AnTuTu, который подтвердил ключевые характеристики будущей новинки. Согласно данным источника, аппарат получит 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ и дисплей с разрешением Full HD+ (2310x1080 пикселей).

По результатам тестирования гаджет на базе восьмиядерного процессора Kirin 710 в паре с графическим ускорителем Mali G-51 набрал 131 715 «попугаев» под управлением Android 9.0 Pie. Ранние утечки также приписывают устройству тройную камеру (24 + 16 + 2 Мп) и аккумулятор на 3900 мАч с быстрой зарядкой мощностью 10 Вт. Дата анонса и цена Huawei nova 5i не объявлены.

Xiaomi Mi 9 больше не самый мощный Android-смартфон по версии Antutu: майский список возглавил Nubia Red Magic 3

В этот раз первую позицию занял игровой смартфон Nubia Red Magic 3. Он сдвинул прошлого лидера Xiaomi Mi 9 Explorer Edition на третье место и набрал чуть больше 380 тысяч баллов. Устройство работает на последнем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 855 в паре с 6/8/12 ГБ ОЗУ.

Далее идёт ещё один китайский флагман — ZTE Axon 10 Pro. Он работает на таком же чипе и набирает 376 916 баллов. Ну а на третьем месте, как мы уже упомянули выше, разместилась прозрачная версия Mi 9 (376 092 балла).

Xiaomi Mi Band 4 с цветным экраном появился на «живых» фотографиях

Новинка, как и предполагалось ранее, получит форм-фактор капсулы, которую надо будет устанавливать в силиконовый ремешок. На передней стороне устройства виднеется цветной дисплей с одной сенсорной кнопкой управления, а на задней — датчик сердцебиения и коннекторы для зарядки.

Согласно предыдущим утечкам, Mi Band 4 выйдет в двух версиях: XMSH08HM и XMSH07HM. Они будут отличаться наличием NFC-модуля. Обе модели оснастят аккумулятором на 135 мАч, Bluetooth 5.0 и новым зарядным устройством. Новинкам также приписывают ценник в районе 28-80 долларов США.

В 3 раза быстрее: Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зарядку мощностью 45 Вт

Недавно в сети появилась информация о том, что новые фаблеты Samsung Galaxy Note 10 получат поддержку быстрой зарядки с рекордной мощностью 100 Вт. Но теперь инсайдер Ice Universe опровергает это. Ice Universe опубликовал пост-загадку, который намекает на возможности Galaxy Note 10. Причем здесь новый фаблет? Во-первых, здесь изображен известный итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи, а именно Da Vinci — кодовое название «десятки». Во-вторых, молния указывает на быструю зарядку. И в-третьих, код 101101 равен 45 в десятичной системе (спасибо, Google).

Получается, что Galaxy Note 10 получит быструю зарядку мощностью 45 Вт, что тоже неплохо. Для сравнения, Galaxy S10 и прошлогодний Galaxy Note 9 заряжаются в 3 раза медленнее: мощность их зарядки — 15 Вт. И даже у Huawei P30 Pro в комплекте идет быстрая зарядка «всего» на 40 Вт.Напомним, согласно утечкам, Galaxy Note 10 выйдет в четырёх версиях, которые будут отличаться диагоналями дисплеев (6.28″, 6.4″, 6.7″ и 6.75″), наличием 5G-модема и, возможно, модулями камер. Все модели получат процессор Snapdragon 855 или Exynos 9810 и, возможно, стилус S-Pen со встроенной камерой. На это намекают патенты компании. Объём аккумулятора составит около 4000–4500 мАч. Новую флагманскую линейку должны представить уже в августе или сентябре этого года.

Инженеры iRobot научили робопылесос и робополомойку работать сообща

Производитель «умной» бытовой техники iRobot представил вакуумного робота-пылесоса Roomba s9+, который умеет делать уборку в кооперации со своим «коллегой» — роботом-полотером Braava jet m6. Машины разделяют обязанности: после того, как одна пропылесосит, вторая помоет пол.

Новинки «общаются» друг с другом при помощи технологии Imprint Link Technology, обмениваясь картой дома и другими данными через облако. Уборка проходит полностью в автономном режиме. Руководить процессом пользователь может через мобильное приложение iRobot Home — в нем можно составить график уборки или попросить роботов «внеурочно» почистить ту или иную комнату.Как и другие модели iRobot, перед началом уборки робот-пылесос и автономная поломойка строят карты помещений. Они создаются на основе данных, поступающих с одометрического датчика и камеры низкого разрешения.

В США Roomba s9+ продается за $1299, Braava jet m6 — за $499. В странах Европы новинки появятся к 12 июля.

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