Apple представила долгожданную iOS 13

Смарт-часы Amazfit Verge 2 с чипом Qualcomm и поддержкой eSIM получили дату анонса

Производитель опубликовал постер в социальной сети Weibo с датой анонса. Согласно изображению, Amazfit Verge 2 дебютируют уже на следующей неделе — 11 июня. Их представят вместе со смарт-браслетом Mi Band 4. Второе поколение будут работать на процессоре Qualcomm. Скорее всего, речь идёт о последнем чипсете Snapdragon Wear 3100.

Кроме этого, часы получат поддержку eSIM, благодаря которой их можно будет использовать для звонков без помощи смартфона. Остальные подробности о новой версии узнаем уже на презентации.

Twitch и YouTube запретили школьникам стримить без присмотра родителей

Западные платформы для стриминга за последние несколько лет всё сильнее закручивают гайки, запрещая ведущим всё больше и больше вещей. Последнее обновление правил Twitch и YouTube пройдётся по несовершеннолетним: подрастающее поколение стримеров отныне сможет вести трансляции только под присмотром взрослых. Два крупнейших конкурента в предоставлении необходимых инструментов для онлайн-трансляций всем желающим приняли одинаковое решение практически одновременно. Google запретила пользоваться платформой детям до 13 лет без присутствия взрослых.

Twitch же этой возрастной категории в пользовании своей площадкой отказал вообще, а подросткам от 13 до 18 лет разрешил стримить только в присутствии родителей или опекунов. Решение обосновано желанием компаний предотвратить эксплуатацию детского труда, а также не допустить того, чтобы площадки стали пристанищем для людей, представляющих для несовершеннолетних граждан прямую угрозу.

Samsung готовит смартфон Galaxy A90 с чипом Snapdragon 730/730G

Компания Samsung в апреле этого года анонсировала смартфон Galaxy A80, а сейчас готовит флагманскую модель Galaxy A90. Устройство заметили в базе данных теста производительности Geekbench с номером SM-A9050. Новинка, согласно отчёту, имеет 6 ГБ оперативной памяти, предустановленную ОС Android 9 Pie и процессор sm6150. Это кодовое название чипа Snapdragon 675, но иногда под таким же номером проходят процессоры Snapdragon 730 и 730G.

Судя по результатам теста, это именно 700-я серия. Напомним, эти чипсеты построены по 8-нанометровому техпроцессу и имеют видеоускоритель Adreno 618. Отличается G-версия от обычной разогнанной графикой, которая увеличивает производительность на 15%.

К сожалению, других подробностей и даты анонса устройства пока нет. Можно лишь предположить, что если смартфон проходит тестирование, значит его презентация уже не за горами.

Конференция для разработчиков WWDC 2019 ожидаемо принесла множество новостей.

Мы сосредоточимся на новых функциях и сервисах, связанных с безопасностью и приватность.

Представлена iOS 13 с темной темой и свайпами на стандартной клавиатуре. Поддержка iOS 13 будет реализована на всех устройствах, начиная с iPhone 6S (включая iPhone SE, но исключая iPhone 5S и 6). У iPad появится собственная операционная система, iPadOS, с поддержкой SD-карт, USB-накопителей и внешних жестких дисков. Более того, появится даже полноценная поддержка мыши. watchOS и tvOS 13 тоже обновились. У носимых устройств появится собственный магазин приложений, а tvOS 13 будет поддерживать несколько учетных записей.

Новая macOS получила название Catalina. Приложение iTunes упразднят, вместо него появятся три новых приложения: «Музыка», «ТВ» и «Подкасты» (Music, TV, Podcasts). Был представлен новый Apple Mac Pro, и это первое и крайне долгожданное обновление с 2013 года. Новый монитор Apple Pro Display XDR получил диагональ 32 дюйма и разрешение 6016х3384 пикселя. Один только монитор, без подставки будет стоить минимум 4999 долларов, а за подставку придется заплатить еще 1000.

Стоит отметить новую функциональность Sign in with Apple, которая позволит пользователям авторизоваться в сторонних приложениях и сервисах, используя Apple ID и iCloud (речь идет не только о приложениях для iOS). В сущности, Sign in with Apple работает так же, как аналогичные системы, предоставляемые Facebook и Google, однако разработчики Apple делают больший упор на конфиденциальность пользователя, борьбу со слежкой и спамом.

Нельзя не упомянуть о том, что в macOS Catalina приложения «Найти друзей» и «Найти iPhone» (Find my Friends и Find My iPhone) будут объединены в единый сервис Find My. Теперь найти потерянные и украденные устройства станет еще проще. Дело в том, что Find My позволяет отслеживать в одном месте все устройства Apple, включая гаджеты родных и друзей.

Более того, теперь найти устройство возможно, даже если оно не подключено к интернету, а сотовая связь отсутствует. Для этого устройства Apple будут время от времени транслировать вовне специальный сигнал Bluetooth, который смогут обнаруживать и распознавать другие устройства Apple, оказавшиеся в зоне приема. Сигналы будут подаваться даже в спящем режиме. с релизом iOS 13 пользователи, наконец, смогут разрешать приложениям использовать данные о своем местоположении только однократно, а не выдавать им постоянное разрешение. К тому же, после этого ОС будет сообщать пользователю, как часто приложение отслеживает его местоположение.

