Топ 10 игр похожих на World of Warcraft и Lineage 2
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано13.06.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделИгры
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Геймплей World of Warcraft типичен для жанра ролевых MMO. Игроки создают персонажа чтобы взаимодействовать с жителями игрового мира, как NPC, так и другими игроками, в то время как исследуют локации, выполняют квесты, и сражаются в PvP. Lineage 2 и World of Warcraft еще в начале 2000-х годов задали высокую планку для будущих MMO-игр главным образом из-за постоянных обновлений и большого количества клонов.

Royal Quest

Это MMO с впечатляющим игровым миром, изометрическим видом и множеством других функций. Игрок должен исследовать огромный открытый мир и опасные подземелья, убивая орды мобов, и решать загадки. Игра выглядит как смесь WoW и Lineage 2, поэтому за считанные месяцы приобрела внушительную аудиторию.

Royal Quest

Присоединитесь к альянсу игроков чтобы участвовать в PvP, призывать питомцев, заниматься торговлей и просто изучать вселенную игры вместе с новыми друзьями. Боевая система призывает игрока правильно подбирать оружие и магические заклинания чтобы эффективно атаковать уязвимые места монстров.

Black Desert Online

Условно-бесплатная корейская «песочница» в жанре MMORPG. История повествует о конфликте, бушующем между двумя королевствами — республикой Кальфион и королевством Валенсия. Разработчики вдохновились геймплейными механиками Price of Percia и серии Assasin's Creed.

Black Desert Online

В игре присутстуют ремесленные навыки, как в World of Warcraft и Guild Wars 2. Выберите себе фракцию, выполняйте квесты и участвуйте в легендарных PvP и PvE сражениях.

Icarus

Riders of Icarus — это фантастическая многопользовательская онлайн-игра с экшен-элементами, выпущенная компанией Nexon. Особе внимание в ней уделяется системе домашних животных. Каждое обладает уникальными способностями в огромном открытом и захватывающем дух мире. Существа могут превращаться в ездовых животных, что позволит быстро перемещаться по земле, воде и даже по воздуху.

Icarus

Хотя сюжетная линия выглядит примитивно по сравнению с похожими MMORPG играми, Icarus отличается динамичной боевой системой, которая компенсирует множество недостатков.

Blade and Soul

Популярная корейская MMORPG делает акцент на боевой системе, глубокой кастомизации персонажей, привлекательном игровом мире и увлекательной сюжетной истории. Азиатсткое происхождение игры привнесло в Blade and Soul широкий выбор боевых искусств. Альтернативным вариантом станет холодное оружие и магические заклинания.

Blade and Soul

Вне зависимости от класса и стиля боя вы сможете наносить смертельные комбинации ударов любым противникам. Выполняйте быстрые атаки, сбивайте врага с ног и пользуйтесь ловушками и заклинаниями чтобы нанести дополнительный урон.

ArcheAge

С точки зрения возможностей ArcheAge занимает лидирующую позицию в рейтинге игр с впечатляющим миром, наполненным деталями в каждом уголке.

ArcheAge

ArcheAge смогла привнести в жанр MMO большое количество нового контента высокого качества. Это достигнуто благодаря проработанной механике недвижимости и системе специализации, когда вы можете сменить текущую специализацию на новую и смешать различные прокачанные активные и пассивные навыки, создав собственный класс.

Fallout 76

Игра разворачивается в постапокалиптическом MMO мире, уничтоженном ядерной войной и рассчитанным на тех игроков, которые мечтают прожить атмосферу оригинальной Fallout и последних частей. Несмотря на глубокие изменения в геймплее, новинка остается лучшим ролевым шутером от первого лица в постапокалиптическом мире.

Fallout 76

Fallout 76 отличается искрометным юмором, сюжетом, большим игровым миром, ролевыми механиками.

Entropia Universe

Игра, разработанная студией MindArk, объединяет в себе элементы бесплатной многопользовательской онлайн-игры, RPG, и шутера от первого лица. В игре используется система микроплатежей, в которой можно приобрести виртуальную валюту PED за реальные деньги.

Entropia Universe

В процессе игры вы добываете редкие ценные ресурсы, которые можно продать за валюту, обменять ее на реальные деньги и с легкостью вывести на счет, тем самым заработав настоящие деньги в компьютерной игре.

Neverwinter

Онлайн-игра Neverwinter принадлежит к жанру Action MMORPG и ссильно напоминает по геймплею классическую Lineage 2. Игра, разработанная Cryptic Studios, вышла в релиз несколько лет назад, привнеся новые возможности в жанр MMO. Разработчики успешно учти опыт своих конкурентов и отполировали большое количество «кривых» функций.

Neverwinter

В Neverwinter представлены 8 классов персонажей, основанных на франшизе Dungeons and Dragons. В списки классов входят два типа воинов, клирик, паладин, чернокнижник, охотник и волшебник. Сражения в игре отличаются хорошей динамикой и позволяют комфортно биться с бесчисленным количеством врагов. PvP бои варьируются от небольших стычек 5 на 5 до массовых баталий 40 на 40.

The Elder Scrolls Online

TES Online переносит популярную серию ролевых игр в жанр MMO. Релиз игры состоялся в начале 2014 года. Разработчики пообещали, что The Elder Scrolls Online привнесет в жанр новый уровень ролевых приключений, который понравится как поклонникам серии, так и новичкам. Если вы мечтали чтобы у Skyrim появился мультиплеер, то ваше желание исполнится в игре The Elder Scrolls Online.

Elder Scrolls Online

Действие игры разворачивается на континенте Тамриэль за сотни лет до истории оригинальной RPG. Это решение позволило хардкорным поклонникам увидеть черты любимой серии игр и не усложнять знакомство игрокам, которые раньше играли в Elder Scrolls.

Aion

На первом месте в нашем рейтинге 10 лучших игр, похожих на World of Warcraft и Lineage 2, попала легендарная Aion. Геймплей игры основан на фэнтези-мире с большим разнообразием классов, игровых режимов и глубокой системе навыков.

Aion

Aion известен своей комбинацией PvE- и PvP-механик, создающих особый стиль игры PvPvE, который редко встречается в жанре MMORPG. Такое сочетание в бесплатной игре дало Aion большое количество поклонников, сделав его одним из лучших проектов в жанре на 2019 год.

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