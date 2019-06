Топ 10 игр похожих на World of Warcraft и Lineage 2 Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 13.06.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Игры Просмотров 38 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Геймплей World of Warcraft типичен для жанра ролевых MMO. Игроки создают персонажа чтобы взаимодействовать с жителями игрового мира, как NPC, так и другими игроками, в то время как исследуют локации, выполняют квесты, и сражаются в PvP. Lineage 2 и World of Warcraft еще в начале 2000-х годов задали высокую планку для будущих MMO-игр главным образом из-за постоянных обновлений и большого количества клонов. Royal Quest Это MMO с впечатляющим игровым миром, изометрическим видом и множеством других функций. Игрок должен исследовать огромный открытый мир и опасные подземелья, убивая орды мобов, и решать загадки. Игра выглядит как смесь WoW и Lineage 2, поэтому за считанные месяцы приобрела внушительную аудиторию. Присоединитесь к альянсу игроков чтобы участвовать в PvP, призывать питомцев, заниматься торговлей и просто изучать вселенную игры вместе с новыми друзьями. Боевая система призывает игрока правильно подбирать оружие и магические заклинания чтобы эффективно атаковать уязвимые места монстров. Black Desert Online Условно-бесплатная корейская «песочница» в жанре MMORPG. История повествует о конфликте, бушующем между двумя королевствами — республикой Кальфион и королевством Валенсия. Разработчики вдохновились геймплейными механиками Price of Percia и серии Assasin's Creed. В игре присутстуют ремесленные навыки, как в World of Warcraft и Guild Wars 2. Выберите себе фракцию, выполняйте квесты и участвуйте в легендарных PvP и PvE сражениях. Icarus Riders of Icarus — это фантастическая многопользовательская онлайн-игра с экшен-элементами, выпущенная компанией Nexon. Особе внимание в ней уделяется системе домашних животных. Каждое обладает уникальными способностями в огромном открытом и захватывающем дух мире. Существа могут превращаться в ездовых животных, что позволит быстро перемещаться по земле, воде и даже по воздуху. Хотя сюжетная линия выглядит примитивно по сравнению с похожими MMORPG играми, Icarus отличается динамичной боевой системой, которая компенсирует множество недостатков. Blade and Soul Популярная корейская MMORPG делает акцент на боевой системе, глубокой кастомизации персонажей, привлекательном игровом мире и увлекательной сюжетной истории. Азиатсткое происхождение игры привнесло в Blade and Soul широкий выбор боевых искусств. Альтернативным вариантом станет холодное оружие и магические заклинания. Вне зависимости от класса и стиля боя вы сможете наносить смертельные комбинации ударов любым противникам. Выполняйте быстрые атаки, сбивайте врага с ног и пользуйтесь ловушками и заклинаниями чтобы нанести дополнительный урон. ArcheAge С точки зрения возможностей ArcheAge занимает лидирующую позицию в рейтинге игр с впечатляющим миром, наполненным деталями в каждом уголке. ArcheAge смогла привнести в жанр MMO большое количество нового контента высокого качества. Это достигнуто благодаря проработанной механике недвижимости и системе специализации, когда вы можете сменить текущую специализацию на новую и смешать различные прокачанные активные и пассивные навыки, создав собственный класс. Fallout 76 Игра разворачивается в постапокалиптическом MMO мире, уничтоженном ядерной войной и рассчитанным на тех игроков, которые мечтают прожить атмосферу оригинальной Fallout и последних частей. Несмотря на глубокие изменения в геймплее, новинка остается лучшим ролевым шутером от первого лица в постапокалиптическом мире. Fallout 76 отличается искрометным юмором, сюжетом, большим игровым миром, ролевыми механиками. Entropia Universe Игра, разработанная студией MindArk, объединяет в себе элементы бесплатной многопользовательской онлайн-игры, RPG, и шутера от первого лица. В игре используется система микроплатежей, в которой можно приобрести виртуальную валюту PED за реальные деньги. В процессе игры вы добываете редкие ценные ресурсы, которые можно продать за валюту, обменять ее на реальные деньги и с легкостью вывести на счет, тем самым заработав настоящие деньги в компьютерной игре. Neverwinter Онлайн-игра Neverwinter принадлежит к жанру Action MMORPG и ссильно напоминает по геймплею классическую Lineage 2. Игра, разработанная Cryptic Studios, вышла в релиз несколько лет назад, привнеся новые возможности в жанр MMO. Разработчики успешно учти опыт своих конкурентов и отполировали большое количество «кривых» функций. В Neverwinter представлены 8 классов персонажей, основанных на франшизе Dungeons and Dragons. В списки классов входят два типа воинов, клирик, паладин, чернокнижник, охотник и волшебник. Сражения в игре отличаются хорошей динамикой и позволяют комфортно биться с бесчисленным количеством врагов. PvP бои варьируются от небольших стычек 5 на 5 до массовых баталий 40 на 40. The Elder Scrolls Online TES Online переносит популярную серию ролевых игр в жанр MMO. Релиз игры состоялся в начале 2014 года. Разработчики пообещали, что The Elder Scrolls Online привнесет в жанр новый уровень ролевых приключений, который понравится как поклонникам серии, так и новичкам. Если вы мечтали чтобы у Skyrim появился мультиплеер, то ваше желание исполнится в игре The Elder Scrolls Online. Действие игры разворачивается на континенте Тамриэль за сотни лет до истории оригинальной RPG. Это решение позволило хардкорным поклонникам увидеть черты любимой серии игр и не усложнять знакомство игрокам, которые раньше играли в Elder Scrolls. Aion На первом месте в нашем рейтинге 10 лучших игр, похожих на World of Warcraft и Lineage 2, попала легендарная Aion. Геймплей игры основан на фэнтези-мире с большим разнообразием классов, игровых режимов и глубокой системе навыков. Aion известен своей комбинацией PvE- и PvP-механик, создающих особый стиль игры PvPvE, который редко встречается в жанре MMORPG. Такое сочетание в бесплатной игре дало Aion большое количество поклонников, сделав его одним из лучших проектов в жанре на 2019 год. А на этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Star Labs и делитесь видео со своими друзьями. И хотим сообщить вам о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

