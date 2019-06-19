Новый iPod Touth провалил тест на прочность

Кто из владельцев Samsung получит Android Q? Почему Илон Маск хочет удалить свой Twitter? И насколько прочна новинка от Apple? Это наша традиционная подборка самых интересных новостей технологий, подготовленная каналом Мобильный Придира.

Инсайдеры рассказали, какие смартфоны Samsung обновятся до Android Q

Мукул Шарма, авторитетный инсайдер из Twitter, опубликовал список мобильных устройств Samsung, которые обновятся до новой версии операционной системы Android Q. В нём оказались ещё невышедший фаблет Galaxy Note10, текущие и прошлогодние смартфоны линеек Galaxy Note, Galaxy S и Galaxy A, а также ультрадорогая раскладушка Samsung W2019.

Ранее компания OnePlus выпустила бета-версию Android Q для прошлогодних 6 и 6T, а также нового 7 Pro. Владельцы OnePlus 5 и 5T тоже получат обновление до Android 10, хотя конкретные сроки обновления не называются.

Qualcomm выпустит две версии Snapdragon 865

В мае этого года Роланд Квандт, именитый техноинсайдер, заявил, что следующий флагманский процессор SND865, он же Qualcomm Snapdragon 865, дебютирует на рынке в двух версиях. Разница между ними тогда раскрыта не была, но день назад неназванный сотрудник Qualcomm раскрыл ряд подробностей о чипе. Snapdragon 865 носит кодовое имя SM8250, продолжая логику наименований после SM8150 (Snapdragon 855). Snapdragon 865 будет построен по 7-нм технологии, как и предшественник.

Он действительно будет представлен двумя похожими моделями: Kona и Huracan. Один получит поддержку сотовых сетей пятого поколения, второй чип сможет работать лишь в 4G. Qualcomm использует 5G-модем Opteron X55. Стоит рассчитывать на поддержку памяти LPDDR5X и UFS 3.0.Премьера Snapdragon 865 ожидается в декабре этого года.

Huawei запатентовала интересный дизайн гибкого смартфона

Бум гибких смартфонов незаметно стих после неудачного технического старта Samsung Galaxy Fold. На данный момент мир ждёт, кто из техногигантов первым объявит о продажах своего устройства — Samsung или Huawei. После инцидента с Galaxy Fold Huawei задержала релиз Mate X, но продолжает патентовать разные дизайны гибких устройств, как сообщает издание LetsGoDigital. В данном устройстве есть дисплей с двумя шарнирными петлями, благодаря которым матрица состоит из трёх частей.

В сложенном состоянии правое и левое «крылья» дисплея перекрывают друг друга и являются неактивными, а рабочей остаётся средняя часть. В то же время пользовать может отгибать одну половину экрана и увеличивать дисплей на треть. Маловероятно, что в ближайший год мы увидим подобное устройство в продаже, но в качестве концепта такое решение вызывает интерес.

Илон Маск поругался с пользователями и удалился из Twitter

Утром 17 июня Илон Маск неожиданно для всех объявил об уходе из Twitter. В этой социальной сети глава Tesla и космической компании SpaceX много общался с пользователями, писал на русском и шутил на отвлечённые темы вроде видеоигр. В сети уже есть несколько теорий относительно радикального поступка американского изобретателя. Перед удалением Илон Маск сменил название своего профиля на «Daddy DotCom» и установил чёрный фон на аватарку. При этом сам аккаунт и все сообщения остались открыты для просмотра. За считаные часы твит собрал сотни комментариев, тысячи ретвитов и почти 100 000 лайков.

Многие пользователи расстроились таким поступком кумира и пишут, что устанавливали Twitter только ради него. Сам миллиардер не объяснил причины своего поступка. Известно, что в преддверии этого события он запостил изображение андроида 2B из NieR: Automata, из-за чего некоторые пользователи набросились на него с требованием указать автора изображения. Он отказался это делать, отметив, что «любой дурак может и сам найти первоисточник за секунду». Спор затянулся, после чего Илон Маск решил удалить опубликованное изображение.

Отметим, что после отключения учётной записи Twitter владельцу даётся 30 дней на восстановление. Так что Илон Маск вполне может вернуться, если передумает в течение месяца.

Блогер проверил новый iPod touch на прочность

Техноблогер Зак Нильсен, регулярно проверяющий гаджеты на стойкость самыми экстремальными методами, опубликовал новый видеоролик с участием плеера iPod touch седьмого поколения. Автор YouTube-канала JerryRigEverything подверг устройство серии нестандартных испытаний с использованием ножа, зажигалки и собственных рук. Четырёхдюймовый дисплей новинки оказался устойчивым к случайным царапинам при контакте с острыми предметами — в отличие от алюминиевого корпуса, поверхность которого оказалось легко повредить. 3,5-мм аудиоразъём устройства, выполненный из пластика также поддался воздействию канцелярского ножа

12-секундный нагрев экрана зажигалкой не вызвал необратимых последствий: гаджет полностью восстановился через несколько секунд и продолжил работать. При попытке согнуть аппарат блогера ждал неприятный сюрприз. Несмотря на отсутствие трещин и сколов на дисплее и сохранение геометрии корпуса iPod touch полностью вышел из строя: матрица покрылась вертикальными полосами, а сам мультимедийный плеер перестал реагировать на кнопку включения. Нильсен отметил, что большинство смартфонов сохранило работоспособность после такой процедуры, и констатировал, что новинка провалила испытание.

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