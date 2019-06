DJI создала роботизированный танк для детей Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 20.06.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 41 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 О будущем Galaxy Note 10 стало известно еще больше, Motorola готовит невероятный смартфон, а DJI создала робот-танк для детей. Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных новостей технологий от канала Мобильный Придира. Первые изображения Motorola One Pro утекли в сеть Вслед за релизом смартфона Motorola One Vision и слухами о выходе модели One Action в сети появились первые изображения неанонсированного аппарата под названием Motorola One Pro. По данным интернет-ресурса Cashkaro, новинка получит модуль основной камеры с четырьмя сенсорами и 6,2-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для фронталки. Размеры корпуса смартфона составят 158,7 х 75 х 9,8 мм. Ожидается, что модель будет существенно превосходить Moto One Vision в производительности. Дата анонса, цена и подробности о начинке устройства неизвестны. Дизайн Samsung Galaxy Note10 подтверждён новой утечкой Сайт Slashleaks опубликовал новую фотографию защитных стёкол для ещё не анонсированных смартфонов Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10 Pro. Судя по изображению, оба аппарата имеют изогнутые по краям дисплеи с отверстиями для одиночных селфи-камер и минимальными рамками со всех сторон. Согласно предыдущим утечкам, диагональ экрана базовой и Pro-версий составит 6,4 и 6,8 дюйма соответственно. Презентация новинок предположительно состоится 7 июля 2019-го. Huawei nova 5 Pro показали на «живых» фото Портал GSMArena опубликовал серию качественных фотографий готовящегося к релизу смартфона Huawei nova 5, подтвердивших предыдущие публикации. Смартфон получит отверстие в дисплее для фронталки и тыльную камеру с четырьмя датчиками. Сканер отпечатков пальцев разместится под экраном. За производительность новинки будет отвечать флагманский процессор Kirin 980 при поддержке 8 ГБ оперативной памяти — в бенчмарке AnTuTu гаджет набрал 315 816 баллов. Ранее сетевые источники сообщали, что аппарат будет оснащаться 32-мегапиксельной селфи-камерой и быстрой зарядкой мощностью 40 Вт. DJI создала робот-танк RoboMaster S1 стоимостью $500 для обучения детей программированию Компания DJI на протяжении нескольких лет устраивает масштабный конкурс робототехники в Китае. В рамках конкурса RoboMasters ученики создают и программируют роботов, которые затем сражаются на настоящей арене. Теперь же компания выпустила образовательный игрушечный робот-танк RoboMaster S1, который будет продаваться в США, Китае и Японии. RoboMaster S1 представляет собой образовательную платформу в виде дистанционно управляемого автомобиля. Устройство включает 31 сенсор, благодаря которым поддерживается ориентация в пространстве, а также колёсную систему, позволяющую двигаться и поворачивать на 360 градусов. Управлять роботом можно дистанционно через мобильное приложение (или отдельно продающийся контроллер) или же его можно запрограммировать для самостоятельного перемещения. Робот RoboMaster S1 может распознавать и реагировать на жесты и звуки или отслеживать объекты, используя компьютерное зрение. Он оснащён камерой с широкоугольным объективом (угол обзора 120 градусов) изображение с которой через Wi-Fi передаётся в мобильное приложение. Робот может стрелять снарядами в виде маленьких гелевых шариков. Эти бусинки изначально имеют маленькие размеры, но когда их погружают в воду на несколько часов, они увеличиваются. Шарики нетоксичны, но после использования требуют очистки. Робот поставляется в разобранном виде, детям нужно собрать детали вместе перед началом использования. Они могут написать код Scratch 3.0 или Python, чтобы управлять различными параметрами RoboMaster S1, что позволяет устройству выполнять различные задачи, например, манёвры уклонения в бою. DJI разработал серию видеоуроков и руководств, чтобы помочь пользователям научиться делать всё это, даже если они никогда не занимались программированием раньше. Робот DJI RoboMaster S1 уже поступил в продажу по цене $499. Это пока что все новости. Мы благодарим наших друзей с канала Мобильный Придира за интересную и полезную информацию. Ставьте им лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

Star Labs Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/ Отзывы о статье DJI создала роботизированный танк для детей Admin Отзывов о статье "DJI создала роботизированный танк для детей" пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв