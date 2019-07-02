Apple отзывает самовозгорающиеся Macbook Air
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано02.07.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Apple отзывает ноутбуки и теряет своего главного дизайнера, а Samsung планирует платить пользователям за помощь. Это традиционная подборка самых интересных новостей технологий от наших друзей с канала Мобильный Придира.

Apple отзывает линейку MacBook Air из-за технических проблем

Не успела Apple оповестить владельцев MacBook Pro об отзыве целой серии лэптопов из-за риска возгорания, как в список «неблагонадёжных» попала ещё одна категория продукции популярного бренда. В интернет утекла информация о неполадках в ноутбуках MacBook Air, владельцам которых придётся обращаться в сервисные центры компании. В «группе риска» на этот раз оказались 13-дюймовые MacBook Air 2018 года выпуска. По имеющейся информации, некоторые устройства линейки были выпущены с дефектами материнской платы — как сообщают сетевые источники, речь идёт об «очень малом количестве» ноутбуков. Покупатели проблемных аппаратов будут оповещены о необходимости посещения авторизованного сервиса или фирменного магазина Apple для проведения бесплатного гарантийного ремонта.

Apple MacBook Air

Примечательно, что на сайте компании не было опубликовано соответствующего заявления, предположительно из-за небольшого числа «пострадавших» покупателей. Неизвестна и точная причина отзыва устройств — в сети можно найти упоминания о проблемах с питанием и отзывы владельцев указанной линейки о том, что их MacBook Air попросту не включился при покупке. Всем, кто столкнулся с аналогичной проблемой, Apple предложит программу бесплатного ремонта в течение четырёх лет с даты покупки ноутбука.

Samsung Galaxy Watch Active 2 показали на первых «живых» снимках

Умные часы Samsung Galaxy Watch Active появились на рынке сравнительно недавно, но, как оказалось, компания уже готовит к выпуску следующую ревизию гаджета. В сети появились первые «живые» фотографии и спецификации будущей новинки, опубликованные инсайдерами издания SamMobile. Новинка, как и предыдущая модель, не получила вращающегося элемента управления на корпусе. На правой стороне смарт-часов расположились физические кнопки включения и возврата в меню, на левой — отверстие для микрофона и решётка динамика.

Samsung Galaxy Watch Active 2

По данным источника, Galaxy Watch Active 2 будут представлены в двух размерах: 40 и 44 мм. Ожидается, что гаджет с 1,5 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти будет выпускаться в версиях с LTE и Wi-Fi: ёмкость аккумулятора моделей составит 340 и 237 мАч соответственно. Сообщается, что часы работают под управлением обновлённой фирменной прошивки One UI 1.5. По имеющейся информации, Samsung Galaxy Watch Active 2 дебютируют в серебристом, чёрном и золотом цветах корпуса. Дата релиза и цена новинки не объявлены.

Главный дизайнер Apple уходит из компании

Многие ключевые моменты истории Apple связаны с деятельностью её основателя Стива Джобса. Но с годами политика и руководство знаменитого вендора изменились, а сегодня пресс-служба компании сообщила об уходе ещё одной из ключевых фигур «старой команды». Свой пост покинул главный дизайнер Джони Айв, приложивший руку к большинству культовых устройств с яблоком на логотипе. Глава Apple Тим Кук отметил, что заслуги одного из старейших сотрудников компании трудно переоценить — за прошедшие 29 лет из-под «пера» Айва вышли характерные контуры первого iPhone, iMac, iPod и MacBook в алюминиевом корпусе. Он также разработал интерфейс iOS 7, релиз которой ознаменовал закат скевоморфизма в мобильной ОС. Голос Айва также знаком пользователям по озвучке большинства роликов с анонсами новых продуктов Apple.

Джони Айв

Причиной ухода дизайнера стало создание собственной студии под названием LoveFrom. По словам её основателя, компания будет заниматься «не только дизайном», а одним из её ключевых партнёров останется Apple. Ожидается, что новое детище Айва начнёт свою работу уже в следующем году, сам же он ожидает, что его сотрудничество с бывшим работодателем продлится ещё долгие годы. Должность главного дизайнера в Apple разделят вице-президент по промышленному дизайну Эванс Ханки и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай. Их непосредственным начальником станет главный операционный директор Джефф Уильямс, ранее отвечавший за разработку Apple Watch.

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