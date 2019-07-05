Samsung починила долгожданный Galaxy Fold, MSI представила крутейшие ноутбуки, а владельцы ОnePlus 7 Pro получили загадочные сообщения. Это самые интересные новости технологий от наших друзей с канала Мобильный Придира.

Samsung починила гибкий смартфон Galaxy Fold

После задержки старта продаж смартфона Samsung Galaxy Fold глава компании признал ошибки, допущенные при проектировании амбициозного гаджета. Дата повторного релиза сгибаемой новинки по-прежнему не объявлена — но, по данным СМИ, ждать появления аппарата в рознице осталось уже недолго. Издание Bloomberg со ссылкой на источники, «близкие к производственной линии», сообщило, что южнокорейский вендор уже завершил работу над ошибками. По данным журналистов, Samsung скоро начнёт поставки основных компонентов для производства смартфона, включая дисплеи и аккумуляторы, на завод во Вьетнаме.

Ключевым отличием новой ревизии Galaxy Fold от изначального решения станет переработанная конструкция шарнира. Он будет едва заметно выступать над плоскостью корпуса, «растягивая» поверхность дисплея и предотвращая образование складки в месте сгиба. А защитное покрытие экрана «утопят» под рамки, повысив надёжность его крепления. Источник утверждает, что компания вряд ли анонсирует старт продаж обновлённой модели сгибаемого смартфона во время мероприятия Unpacked 7 августа. Скорее всего, в розницу аппарат поступит позже. Представитель Samsung отказался от комментариев в ответ на запрос журналистов.

MSI представила GP65 и GL75 — игровые ноутбуки с RTX 2060, Core i7 и тонкими рамками

MSI анонсировала продолжение линейки ноутбуков GP Leopard и GL, анонсировал GP65 Leopard и GL75. Как и предыдущие игровые ноутбуки компании, новые модели относятся к флагманской линейке, так что геймеров ждет мощная начинка. Оба устройства получили Intel Core i7 девятого поколения и GeForce RTX 2060 типа GDDR6 на 6 ГБ. Отличаются ноутбуки дисплеями с тонкими рамками.

GP65 Leopard получил 15.6-дюймовый экран с Full HD-разрешением 1920×1080 и частотой обновления 144 Гц. Модель GL75 обзавелась дисплеем аж на 17.3 дюйма, но уже без высокой частоты обновления. Из общих черт ноутбуков также стоит отметить большие динамики, поддержку технологии Nahimic 3 Audio Enhancer, а также подсветку клавиатуры. Последнюю можно гибко настроить под собственные нужды, отмечая клавиши разными цветами. В ноутбуках также используется система охлаждения Cooler Boost 5. Она состоит из раздельных термомодулей для центрального и графического процессоров, а также семи тепловых трубок для стабильной работы всех компонентов.

Владельцы смартфонов ОnePlus 7 Pro по всему миру начали получать от компании OnePlus непонятные уведомления

Уведомлений было несколько. Первое — это бессмысленный набор латинских букв. Второе — китайские иероглифы, которые переводятся как «ха-ха-ха». Причем уведомления приходили ночью, поэтому многих пользователей они не на шутку испугали. OnePlus поспешила объяснить ситуацию и заверила, что никто не сошел с ума. Просто разработчики OxygenOS во время внутреннего тестирования по ошибке отправили бессмысленные сообщения пользователям.

Представители OnePlus подчеркнули, что сообщения были отправлены с использованием протокола Google Firebase Cloud Messaging (FCM), никакой угрозы безопасности личных данных пользователей нет. Компания внедряет новые протоколы, поэтому в дальнейшем подобные ситуации не повторятся.

Ubisoft запустила в Rainbow Six Siege временный режим в стиле Дикого Запада

Второй сезон в Rainbow Six Siege начался. В этот раз Ubisoft не порадовала геймеров новой картой, но зато подготовила новый временный режим. В «Осаде» стартовало мероприятие Showdown, которое принесло с собой PvP-режим 3 на 3 под названием «Захват позиций». По легенде, группа бандитов похитила золото, и теперь помощникам шерифа предстоит отвоевать награбленное. Битва проходит на карте «Форт „Истина“», притом с особыми условиями.

Во-первых, игрокам придется воевать с дробовиком BOSG.12.2 и револьвером Magnum LFP586. Во-вторых, в «Захвате позиций» отсутствует фаза подготовки, и в-третьих, в интерфейсе не отображаются очки здоровья, боезапас и прицел. Во время события игроки также смогут выбить косметические улучшения, которые будут попадаться в тематических пакетах. Примечательно, что в Showdown нет дубликатов и в каждом лутбоксе находится новая вещь, а один набор стоит 300 кредитов.

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