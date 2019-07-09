Sony готовит конкурента Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X

Winows выпустила "новую" ОС, новая игра от Valve идет вперед, а Sony готовится выпустить конкурента Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate x. С вами наша традиционная рубрика самых интересных новостей технологий, которую подготовил канал Мобильный Придира.

Microsoft выпустила новую ОС Windows 1.11. Она уже доступна для загрузки

После недавнего загадочного тизера компания Microsoft официально объявила о выпуске операционной системы Windows 1.11. Наследница самой первой версии «окон», вышедшей в далёком 1985 году, сохранила пользовательский интерфейс и классические приложения. Не обошлось и без «пасхалок». Как и предполагалось, Windows 1.11 — совместный продукт Microsoft и Netflix, созданный к выходу третьего сезона сериала «Очень странные дела», события которого разворачиваются в 80-х годах прошлого столетия.

Новая ОС представляет собой приложение для настольных компьютеров, имитирующее работу самой первой версии Windows. В ней даже есть встроенный графический редактор — прародитель современного Paint. Главной же особенностью Windows 1.11 стала мини-игра с головоломками по мотивам сериала. Пользователям предлагают раскрыть загадки вместе с известными героями. Windows 1.11 можно скачать бесплатно из Microsoft Store.

Дизайн HONOR Band 5 рассекречен главой компании

Анонс фитнес-трекера HONOR Band 4 состоялся осенью прошлого года, и в сети уже появилась первая информация о новой модели популярной линейки. Дизайн и ключевая фишка будущей новинки были раскрыты генеральным директором бренда

HONOR. Компания готова пополнить линейку моделью HONOR Band 5 — «живое» фото будущей новинки уже опубликовал в социальной сети Weibo глава HONOR Джордж Чжао.

Внешне устройство мало отличается от предыдущей модели, но его функциональность будет шире. Ключевым нововведением станет датчик содержания кислорода в крови в дополнение к набору привычных возможностей, фитнес-браслетов. Дата анонса и цена HONOR Band 5 не объявлены. Ожидается, что дебют новинки состоится 23 июля, во время презентации смартфона HONOR 9X.

Инсайдер: Sony выпустит конкурента Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold с чипом Snapdragon 855 и 10-кратным зумом

По словам источника, аппарат всё ещё находится в стадии тестирования. Прототип устройства имеет дизайн в стиле «Наутилус». У него установлен аккумулятор на 3220 мАч, процессор Qualcomm SM7250, гибкий дисплей производства LG и камера с 10-кратным зумом.

В финальной версии аппарата могут установить топовый чипсет Snapdragon 855 в паре с модемом Qualcomm X50, который нужен для работы сети 5G. Новинка, возможно, выйдет на рынок с названием Xperia F и составит конкуренцию всё ещё не вышедшим в продажу Huawei Mate X и Samsung Galxy Fold.

За первую неделю Dota Underlords загрузили около 1.5 млн игроков

По данным Sensor Tower Store Intelligence, в первую неделю бета-тестирования Dota Underlords компании Valve Software была установлена более 1,5 раз. Больше всего человек загрузили Dota Underlords в России —около 210 000 загрузок или 14% от общего числа. США занимает второе место — американцы скачали игру 165 000 раз (11%).

Немного меньше желающих поиграть оказалось в Индонезии — 135 000 человек (около 9%). Больше всего поклонников в Google Play. 66% пользователей загрузили Dota Underlords именно оттуда.

Bye-bye, Butterfly. Уже в этом году Apple начнет использовать в ноутбуках новую клавиатуру с «ножничным» механизмом

Фирменная клавиатура с механизмом нажатия клавиш «бабочка» (Butterfly) в ноутбуках Apple MacBook уже успела стать притчей во языцех и породила несметное количество насмешек и шуток. Похоже, Apple, вдоволь натерпевшись, наконец-то решилась попрощаться с проблемной разработкой. Небезызвестный аналитик Мин-Чи Куо, который из года в год крайне точно предсказывает новинки от Apple, утверждает, что уже в этом году компания начнет переводить ноутбуки на новую клавиатуру с «ножничным» механизмом клавиш, усиленных стекловолокном. Справедливости ради отметим, что разговоры об отказе Apple от клавиатуры «бабочка» ходят уже давно и к настоящему моменту мы видели несколько патентов на различные конструкции, включая недавний со стеклянной сенсорной панелью с тактильной обратной связью.

Напомним, первое поколение «бабочки» дебютировало в Apple MacBook образца 2015 года, заменив традиционный «ножничный» (scissors) механизм. Но в итоге оказалось, что при всех своих достоинствах механизм Butterfly имеет один существенный недостаток: он недостаточно хорошо противостоит загрязнениям. Со временем крошки от еды и прочий мелкий мусор могут привести к тому, что некоторые кнопки могут «залипать», переставать реагировать на нажатия полностью, либо срабатывать некорректно, приводя к повторению символов. Эти проблемы стали причиной ряда групповых исков, прежде чем официально признала наличие недоработок и согласилась бесплатно ремонтировать ноутбуки с «залипающими» клавиатурами.

Надо сказать, что Apple несколько раз дорабатывала клавиатуру Butterfly. В ноутбуках Apple MacBook Pro 2018, вышедших прошлым летом, были обнаружены обновленные клавиатуры со специальной мембраной, призванной повысить устойчивость механизма к загрязнениям. Но спустя некоторое время в сети появились жалобы, что ничего не изменилось. В конце мая Apple представила обновленные MacBook Pro с восьмиядерными процессорами, одновременно расширив программу обслуживания клавиатур ноутбуков MacBook с «залипающими» клавиатурами. Тогда тематические источники писали, что клавиатура снова была модернизирована с целью повышения пылеустойчивости, хотя сама Apple об этом не заявляла. Пока новых жалоб не поступало, хотя прошло еще не так много времени.

Что примечательно, Мин-Чи Куо не упоминает проблемы с надежностью. Вместо этого аналитик пишет, что производство клавиатур «бабочка» обходилось Apple слишком дорого из-за низкого процента выхода годных компонентов. Сообщается, что новая клавиатура, основанная на ножничном механизме, дешевле в производстве, нежели «бабочка». При этом аналитик добавляет, что она не дешевле среднестатистической ноутбучной клавиатуры.

Аналитик считает, что обновленный MacBook Air, который ожидается в нынешнем году, станет первый ноутбуком Apple с этой новой клавиатурой. Затем ее получат новые MacBook Pro в 2020 году.

Будет ли новая клавиатура лишена недостатков старой, еще предстоит узнать.

Это пока что вся информация. Мы хотим сказать спасибо каналу Мобильный Придира за интересную подборку новостей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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