Nintendo выпускает доступную игровую коносль Switch Lite

Nintendo официально анонсировала Switch Lite. Она дешевле оригинала на треть

Конец слухам! После нескольких масштабных сливов информации о внешнем виде следующей консоли Nintendo, устройство анонсировали официально. Оно получило название Nintendo Switch Lite, имеет несъёмные геймпады и моноблочный корпус. Увы, новинка не может подключаться к телевизору. Зато стоит на целых $100 дешевле. Новинка оснащена меньшим экраном (5,5 дюйма против 6,2 дюйма у оригинальной Switch) и не поддерживает Nintendo Labo.

Кроме того, в мини-версии Switch нет эффекта вибрации. Кнопки движения выглядят чуть иначе — теперь это полноценная крестовина. Switch Lite позволит запускать всю линейку игр, доступную на старшей версии. Устройство поступит в продажу уже 20 сентября. Рекомендованная стоимость — $200, что на треть дешевле старшей версии. Портативная консоль Nintendo Switch Lite будет доступна в трёх цветовых решениях: жёлтом, сером и бирюзовом.

Samsung Galaxy A90 5G оснастят топовым процессором и ёмким аккумулятором

В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования ещё не анонсированного смартфона Samsung Galaxy A90. Благодаря этому стали известны некоторые характеристики устройства — геймеры явно будут довольны. Автономность будущего гаджета также должна порадовать фанатов. По слухам, Galaxy A90 будет доступен в двух версиях: с 4G и 5G. В Geekbench протестирован как раз второй вариант с поддержкой сетей пятого поколения. В смартфоне установлен топовый процессор Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 3458 баллов в одноядерном тесте и 10 852 — в многоядерном. Такие результаты сравнимы с лучшими Android-смартфонами 2019 года.

Ещё в Южной Корее прошёл сертификацию аккумулятор для Galaxy A90. Он имеет весьма внушительную ёмкость — 4580 мАч. Но пока неизвестно, для какой из версий смартфона он предназначен. По слухам, Galaxy A90 получит 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и тройную камеру с модулями на 48, 12 и 5 Мп. Новые утечки указывают, что у него не будет поворотного механизма, как в Galaxy A80, а ведь именно такая конструкция предполагалась ранее. Инсайдеры уверяют, что аппарат получит классический форм-фактор с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Дата презентации и цена Galaxy A90 до сих пор не раскрыты.

А вот и Джимми! Нейросеть заменила Джека Николсона на Джима Керри в фильме «Сияние»

Владелец YouTube-канала Ctrl Shift Face недавно отметился потрясающим визитом Сильвестра Сталлоне в легендарный боевик «Терминатор 2», где тот заменил своего коллегу по цеху Арнольда Шварценеггера. Теперь нейросеть проделала тот же трюк с фильмом «Сияние», поменяв Джека Николсона на комика Джима Керри.

На сей раз в видео практически нет артефактов — спасибо низкой динамичности событий в кадре. Понять, что перед нами не Джим Керри, можно только по крайне высокому лбу — характерной черте Джека Николсона. Кстати, в комментариях автору видео советуют проделать обратный трюк и поместить фактурного Николсона в комедию «Эйс Вентура».

Netflix запустит анимационный сериал по мотивам Cuphead

Платформер Cuphead вышел почти два года назад, за это время шумиха вокруг него практически улеглась... Но не тут-то было. К выходу дополнения The Delicios Last Course разработчики игры, кажется, задумали гениальную пиар-кампанию: сперва её портировали на электрокары Илона Маска, а теперь стало известно, что на Netflix выйдет мультсериал по мотивам. Разработчики из MDHR Studio анонсировали анимационное шоу в Twitter.

Сотрудник портала IGN Райан Маккафри сразу позвонил одному из её основателей, чтобы выяснить нюансы. Дата выхода сериала, увы, неизвестна. Зато другой ожидаемый геймерами проект Netflix уже на подходе: по слухам, премьера «Ведьмака» состоится уже в конце 2019 года. По этому случаю польские фанаты франшизы затеяли настоящую диверсию — они планируют заменить долгожданное шоу на сериал начала нулевых в торрент-раздачах.

