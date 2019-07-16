В Китае уже можно купить клон еще не выпущенного iPhone 11

Стала известна цена Galaxy Note 10, аналитики назвали дату релиза GTA 6, а Ubisoft заплатит своим фанатам. Это подборка самых интересных новостей технологий от нашего портала и канала Мобильный Придира.

Аналитик назвал примерную дату релиза Grand Theft Auto VI

Последняя часть Grand Theft Auto вышла шесть лет назад. О продолжении сериала в инфополе витают разве что слухи и домыслы, а официальной информации до сих пор нет. Однако аналитик финансового агентства Jefferies Алекс Джиаимо назвал ориентировочные сроки релиза игры. И, если верить его словам, выйдет экшен не очень скоро. Алекс Джиаимо не верит в рост акций издателя Take-Two, так как Grand Theft Auto VI не выйдет в ближайшее время.

По мнению аналитика, срок релиза — приблизительно 2022 год. Такая дата обусловлена тем, что консоли следующего поколения запустятся лишь к концу 2020 года, и Джиаимо сомневается, что игра станет одним из стартовых тайтлов в их библиотеках. Тем не менее Grand Theft Auto V, вышедшая в 2013 году, до сих пор продолжает получать обновления онлайнового режима от Rockstar и не покидает первую страницу лидеров продаж в Steam.

Ubisoft объявила конкурс на лучший фанатский трек для Watch Dogs Legion с призом $2000

Разработчики попросили поклонников серии поучаствовать в создании музыки. Ubisoft призвала пользователей HitRecord записывать собственные саундтреки и выкладывать их на площадке, чтобы разработчики могли отобрать понравившиеся. Лучшие 10 треков попадут в Watch Dogs Legion, где будут звучать из салонов машин и колонок местных кафешек. Победители конкурса получат по 2 тысячи долларов (51 493 гривен) за каждую попавшую в игру композицию.

Саундтреки, присланные для конкурса, должны вписываться в жанр рок, хип-хоп, электроника, поп, металл или панк. Призовые выплатят к январю 2020 года. «Кем бы вы ни были — музыкальным композитором, автором песен, певцом, игроком на музыкальном инструменте или кем-то с большими идеями и огромным энтузиазмом, — мы будем очень рады услышать вашу композицию. Вы можете начать прямо сейчас» — заявила Ubisoft. Напомним, что Watch Dogs: Legion выйдет 6 марта на PlayStation 4, Xbox One, PC и Google Stadia.

Китайцы выпустили клон еще не анонсированного iPhone 11

Точные копии iPhone последних моделей — обычное дело для Китая. Однако теперь «новинки», тщательно замаскированные под оригиналы, начали появляться на несколько месяцев раньше их анонса. Впрочем, данные о форме и размерах грядущих iPhone с квадратными выступами в области тыловой камеры утекли в интернет сравнительно давно, так что появление изготовленных по ним готовых продуктов не должно удивлять. YouTube-канал Amazing Unboxing выложил видео с поддельными «iPhone 11» в черном, белом и золотистом цветах.

Визуально устройства выглядят, как топовые iPhone, вдобавок гаджеты оснащены тройными камерами, причем как минимум одна из камер является, как показано на видео, вполне рабочей. Оболочка поверх Android, задействованная в ПО смартфонов, почти полностью копирует iOS. Самая заметная деталь, выдающая в устройствах клоны — более широкое, чем по бокам, поле под экраном. Используемая виртуальная клавиатура также отличается от штатной в iOS. Наконец, в новых iPhone должен, по слухам, измениться дизайн переключателя беззвучного режима, но тут он выглядит так же, как у iPhone XS Max. По словам автора видео, клоны изготовлены китайским производителем Goophone.

Смартфон Samsung Galaxy Note10 будет стартовать в Европе от 999 евро, а Galaxy Note10+ — от 1149 евро

Вслед за официальными рендерами новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10+ в сети появились и первые данные о цене, причем для рынка Европы. Источником выступает известный сетевой информатор Роланд Квандт, так что этой информации вполне можно доверять. Так вот, по его данным, Samsung планирует установить рекомендованную стоимость стартовую цену на стандартную модель Galaxy Note10 с экраном 6,3 дюйма на уровне 999 евро. Столько смартфон должен стоить в большинстве европейских стран, но как обычно могут немного различаться по регионам в зависимости от конфигурации, налогов и прочих факторов. Кроме того, инсайдер предупреждает, что цены ее могут быть скорректированы.

На данный момент цена в 999 евро соответствует базовой версии Galaxy Note10, которая оснащена 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Для сравнения, Galaxy Note9 на старте продаж в прошлом году стоил ровно столько же, но при вдвое меньшем объеме встроенной памяти. Базовая версия Samsung Galaxy Note10+ получит столько же памяти (256 ГБ), а также более крупный экран диагональю 6,7 дюйма и дополнительный времяпролетный модуль ToF в основной камере, который позволит точно определять расстояние до предметов, подобно лазерному дальномеру. При этом его рекомендованная стоимость для европейской розницы установлена на уровне 1149 евро. Анонс Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ состоится 7 августа.

А на этом пока что все. Выражаем благодарность парням с канала Мобильный Придира за эту ценную и полезную информацию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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