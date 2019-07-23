Sony включается в гонку производителей смартфонов с гибким экраном

Обновленный Samsung Galaxy Fold наконец готов к выпуску, слив данных FaceApp, гибкий смартфон от Sony, а также возвращение Lenovo в Россию. Приветствуем вас от имени канала “Мобильный Придира”, который подготовил эту подборку самых интересных новостей технологий.

Обновлённый Samsung Galaxy Fold успешно прошёл тесты и готов к запуску

Samsung сделала верный шаг, разослав ранние образцы Galaxy Fold экспертам, блогерам и представителям прессы. Те обнаружили ряд проблем, из-за которых дату релиза сгибаемых смартфонов пришлось сдвинуть на неопределённый срок, чтобы внести конструктивные улучшения. Согласно новым данным, Samsung провела масштабную работу над ошибками.

Как сообщает корейский источник, Samsung доработала сгибаемый смартфон и выслала новую партию гаджетов техническим специалистам Сеульского национального университета и собственного исследовательского центра KAIST для углублённого тестирования. Среди прочего эксперты попытались выявить ряд старых проблем, повторив испытания, которые ранее Galaxy Fold провалил. В частности — проверку на прочность. На этот раз все экзамены гаджет сдал на отлично.

Исследователи сообщили, что Galaxy Fold с обновлённой конструкцией шарнира полностью избавился от былых недоработок и готов к полномасштабному запуску. Правда, пока неизвестно, когда именно он случится. Журналисты полагают, что Samsung не будет затягивать с релизом своего складного гаджета, чтобы не уступить конкурентам. По мнению экспертов, это может ударить по продажам грядущего Galaxy Note10, но, как они полагают, для Samsung выпуск первого массового сгибаемого смартфона раньше конкурентов гораздо важнее потенциальных убытков.

FaceApp и русский след

Всю неделю ленты пухли от фото обаятельных старцев и седовласок. Тренд на морщины — заслуга FaceApp. Новый фильтр щедро накидывал лишних десятков лет и обычному пользователю, и селебрити. Только взгляните, как резко сдали Киану Ривз, Обама и другие знаменитости. Изображения новоиспечённых пенсионеров выходят на удивление реалистичными.

Однако повсеместное баловство с FaceApp прервали тревожные мысли сенатора Чака Шумера. Американский политик уверен: данные граждан США нагло сливают третьим сторонам, включая иностранные правительства. Главный повод для беспокойств — родина компании-разработчика (Wireless Lab расположилась в Санкт-Петербурге). Шумер уже обратился в ФБР с просьбой о начале расследования.

Sony готовится к выпуску гибкого смартфона

Ранее компания Sony игнорировала тренды мира смартфонов, но в последнее время всё же поддалась натиску конкурентов. В Xperia 1 японский производитель уже пошёл по пути увеличения количества камер и вытягивания дисплеев. Следующим этапом, по всей видимости, станет создание гибкого смартфона. На это указывает новый патент.

Документ, описывающий «складное устройство с сенсорами в дисплее», появился в базе Всемирного ведомства интеллектуальной собственности. Заявка была подана 4 марта 2019 года, а 27 июня патент опубликовали публично.

В пояснительной записке описан экран с тремя основными датчиками: давления, температуры и ускорения. Благодаря их взаимодействию устройство будет понимать, в каком положении его держит пользователь. Есть в документе и упоминание гаджета с двумя дисплеями. Не исключено, что это ещё одна разработка японской компании.

Публикация патента, увы, не означает, что производитель в скором времени покажет описанное в документе устройство. Но это свидетельствует о том, что Sony готовится к потенциальному выпуску складного смартфона, если на рынке будет спрос на подобные гаджеты.

Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию

Компания Lenovo, до 2017 года являющаяся крупнейшим китайским поставщиком смартфонов в России, намерена снова вернуться на российский рынок. Производитель уже подписал соглашение о начале поставок с Mobilidi, дочерней компанией RDC Group — официальным дистрибьютором Xiaomi в России. По мнению ритейлеров, у Lenovo есть все шансы занять нишу в активно развивающемся сегменте недорогих устройств.

Объединённая компания «Связной-Евросеть» уже подтвердила планы о начале продаж новой линейки смартфонов Lenovo. Ещё одним потенциальным партнёром китайского бренда может стать группа «М.Видео-Эльдорадо». Как сообщается, Lenovo готовится представить в России смартфоны ценой от 6 до 14 тысяч рублей. По мнению аналитиков, у компании есть все шансы в течение ближайших двух лет занять до 5% рынка.

И это все новости технологий на эту минуту. Мы снова вынуждены сказать огромное спасибо каналу Мобильный Придира за эту интереснейшую подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/