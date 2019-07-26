Asus представила игрового монстра - ROG Phone II
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано26.07.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Asus представила игрового монстра, iPhone не получит долгожданную особенность, а Huawei планирует выпустить часы на операционной системе Android Wear. Это наша традиционная подборка самых интересных новостей технологий, которую для нас подготовил канал Мобильный Придира.

ASUS представила новый игровой смартфон – ROG Phone II

Тайваньская компания ASUS официально представила свою новую модель игрового смартфона – ROG Phone II, который теперь работает под управлением новейшего топового процессора Qualcomm – Snapdragon 855 Plus, а также оснащённым AMOLED дисплеем с 120 Гц развёрткой и аккумулятором ёмкостью на 6000 мАч. Производитель отмечает, что у её нового поколения игровых смартфонов была доработана испарительная камера системы охлаждения процессора, которая позволяет ему работать на максимальных «оборотах» в течение длительного времени.

Кроме того, ROG Phone II стал первым смартфоном в мире, который получил 6,59-дюймовый AMOLED дисплей со 120-герцовой развёрткой и временем отклика в 1 мс, а также поддержкой HDR10. Продолжительное время работы новинке обеспечивает аккумулятор ёмкостью на 6000 мАч с поддержкой фирменной системы быстрой зарядки ROG HyperCharge на 30 Вт. Для того, чтобы иметь возможность подзаряжать смартфон во время игрового процесса, разработчики снабдили этот гаджет дополнительным USB Type-C разъёмом, который к тому же может передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с и выводить 4К изображение.

ASUS ROG Phone II

Как известно, у смартфона ASUS ROG Phone II будет целых шесть версий. На крупнейшей китайской онлайн-площадке JD.com уже доступны для заказа четыре из шести заявленных вариантов. Для всех датой отправки указано 31 июля. Итак, базовая версия ASUS ROG Phone II, оснащенная 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, предлагается за ¥3499 (~$509). Специальная версия Enjoy Peace in Beijing с теми же объемами памяти обойдется чуть дороже — в $537. Чем версия Enjoy Peace in Beijing отличается от обычной, пока загадка. Конфигурация ASUS ROG Phone 2 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ скоростной флэш-памяти UFS 3.0 оценивается уже в $870 и $900 в версии Enjoy Peace in Beijing.

Позже в продажу поступят еще две специальные версии: ASUS ROG Phone 2 Extreme Edition за $1162 и ROG Phone 2 Esports Armor за впечатляющие $1900. Специальное издание Esports Armor будет поставляться в особом чемоданчике с набором игровых аксессуаров и зарядным устройством мощностью 30 Вт.

Новые смартфоны iPhone, вопреки ожиданиям, не получат разъем USB-C

До осени остаётся совсем немного времени, а это значит, что мы приближаемся к презентации Apple, посвящённой анонсу новых смартфонов. Последние слухи говорят о том, компания снова представит три модели iPhone, они придут на смену iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Согласно ресурсу 9to5Mac, который ссылается на источники, видевшие предстоящие новинки, все три устройства по-прежнему будут оборудованы разъёмом Lightning. И это вопреки предположениям инсайдеров, что компания Apple переведёт новые iPhone на USB-C после того, как сделала это с iPad Pro в прошлом году.

iPhone

Линейка новых смартфонов Apple, вероятно, получит новый Taptic Engine, который заменит собой технологию 3D Touch, дебютировавшую вместе с iPhone 6S. Как известно, в iPhone Xr её заменила технология Haptic Touch. По всей видимости, аналогичное решение будет принято и с преемниками iPhone Xs и Xs Max. Хотя пока не ясно, выполнение каких функций будет обеспечивать Taptic Engine, но, похоже, суть замены в том, чтобы улучшить тактильную обратную связь.

Что касается камер, то по имеющейся информации, базовая и старшая модели получат квадратный блок камер с тремя модулями. Один из датчиков будет отвечать за широкоугольную съёмку. Также сообщается о функции под названием Smart Frame, которая, позволит захватывать дополнительную область вокруг кадра для более точной корректировки изображения на фото или видео. Спустя какое-то время эта информация будет автоматически удаляться из соображений конфиденциальности. Фронтальная камера будущих iPhone получит поддержку замедленной съёмки с частотой 120 кадров в секунду.

Новые смартфоны компания Apple традиционно представит в сентябре. Точная дата презентации будет названа ближе к этому событию.

Huawei готовит смарт-часы Huawei Watch 3 с Google Wear OS

В июне прошлого года компания Huawei выпустила обновленные смарт-часы Huawei Watch 2 (2018), а уже в октябре — Huawei Watch GT. Теперь, похоже, пришло время выпускать новое поколение часов. На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появились сразу 4 новые модели часов Huawei. они проходят под номерами CSN-BX9, CSN-AL00, CSN-AL01 и ALX-AL10.

Huawei Watch 3

Одной из новинок (CSN-BX9) могут стать Huawei Watch 3. Дело в том, что «BX9» использовали в номере Huawei Watch 2. И источники говорят, что это будут «умные» часы с операционной системой Google Wear OS (раньше Android Wear). Напомним, Huawei Watch GT стали первыми часами производителя на собственной Lite OS. Видимо, что-то пошло не так и Huawei решила вернуться к операционной системе Google. Конечно, для этого еще необходимо уладить вопрос с санкциями США и вновь наладить сотрудничество с американской корпорацией. Новая модель получит поддержку Bluetooth 4.2, также ей приписывают процессор Qualcomm Snapdragon Wear. Какие часы скрывают под другими номерами — пока неизвестно.

У The International 2019 по Dota 2 крупнейший призовой фонд в истории LAN-турниров, но Fortnite богаче

Соревнования The International 2019 по Dota 2 установили новый рекорд по призовому фонду на LAN-турнире. Если верить специальному счетчику, то в 2019 году на турнире разыграют 30 136 205 долларов. Изначально Valve вложила в призовой фонд $1.6 миллионов, но благодаря продажам «Боевого пропуска» и уровней к нему геймерам удалось увеличить сумму. До конца сборов осталось 36 дней, но это уже рекорд для LAN-турниров.

Dota 2

В то же время, если считать призовой фонд с учетом квалификаций, то в лидеры выбивается Fortnite. Epic Games выделили на турнир Fortnite World Cup $30 млн, а на отборочных компания разыграла еще $11 миллионов. Таким образом, общий фонд чемпионата мира по Fortnite составляет $41 млн. В то же время за квалификацию к The International 2019, включая серию турниров Dota Pro Circuit, фонд мейджоров и майноров составил $36,5 млн.

Напомним, что The International 2019 пройдет с 15 по 25 августа в Шанхае, а Fortnite World Cup начнется 26 июля в Нью-Йорке и закончится 28 июля.

 

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