SONY FDR X3000R - все плюсы и минусы, а также все необходимые примочки и аксессуары Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 02.08.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 39 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

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5 Сегодня мы поговорим об очень популярной экшн камере SONY FDR X3000R, которая есть практически у каждого популярного блогера. Вдаваться в технические подробности мы не будем так как камера на рынке уже 3 года и новую модель Sony не планирует выпускать. Поэтому для тех, кто не дождался обновлений и все-таки решил ее купить - мы расскажем о проблемах этой камеры и о тех аксессуарах и примочках, которые нужно для нее докупить, чтобы сохранить ваши нервы и время. Ссылки на все примочки и аксессуары находятся в конце этого обзора. Обзор подготовлен нашими друзьями с канала Мобильный придира. В видео к этому обзору вы можете посмотреть примеры видео, снятых Sony FDR X3000 в закрытом помещении, в аквабоксе под водой, ночью и днем. Звук оставлен оригинальный чтобы вы имели представление о том как работает микрофон этой камеры. Начнем с перечисления проблем камеры и методов их устранения. Случайное нажатие на кнопку записи. Когда ваша камера без чехла лежит в кармане, то возможны случайные нажатия на кнопку записи и вы этого даже не заметите пока не почувствуете как раскалился ваш карман. Да, камера раскаляется при этом очень серьезно не говоря уже о том что вы теряете драгоценный заряд на аккумуляторе и место памяти на флешке. У автора данного обзора такая проблема возникала с вероятностью 50%, когда он клал камеру в карман штанов или брюк. Решение проблемы: покупка вот такого вот чехла, который утопит кнопку и не даст на нее случайно нажать. Выпуклая оптика. При падении камера падает именно оптикой, а замена ее стоит чуть ли не всей стоимости камеры. Помимо этого камера подвержена царапинам именно оптики т.к. она выпирает за корпус. Для решения проблемы необходимо купить чехол который защитит от падений и царапин, а так же от попаданий лучей света в камеру. Чехол выглядит вот так: Плохая ветрозащита. Проблема заключается только в одном - микрофоны расположены так, что при сильном ветре микрофоны начинает задувать и они создают серьезные шумовые помехи, что очень серьезно затрудняет процесс монтажа при работе со звуком. Решение проблемы: нам тут поможет все тот же чехол в котором данная проблема устранена изначально. Если вам не по карману покупать чехол, а стоит он от 50 до 75 долларов, то можно на место микрофонов прикрепить некое подобие дохлой кошки. Это поможет решить проблему если конечно вас не отпугивает эстетичность этого варианта. Смотрится конечно не очень хорошо и, пожалуй, даже смешно. Недостаточное время работы от одного аккумулятора. Понятное дело, что от одного аккумулятора много не наснимаешь. Поэтому вам придется докупить еще хотя бы парочку вот таких батарей и зарядное к ним, чтобы не вставлять по очереди каждый аккумулятор в камеру и заряжать через нее, потому что это очень долгий и утомительный процесс. По возможности старайтесь покупать оригинальные аккумуляторы т.к. они имеют, как правило, бОльшую емкость чем аналоги и не вздуваются от больших температур в камере, выламывая при этом крышку. Один оригинальный аккумулятор стоит в среднем 50 долларов США. Аналог стоит примерно 10-15 долларов. Полный разряд аккамулятора примерно за 7 дней. Если оставить камеру полностью заряженной и не пользоваться ею, то будьте готовы к тому, что при включении на ней будет либо минимум заряда присутствовать либо камера не включится вообще. С чем это связано понятно не очень. Заваливание горизонта. Когда вы держите камеру в руках без стабилизатора или селфи палки, вы держите ее не очень ровно что сказывается на заваливании кадра на видео, а смотрится это крайне некрасиво. Так что помните об этом, а лучше всего приобретите вот такой вот стабилизатор специально разработанный для этой модели камеры. Непродуманный отсек для карты памяти. Проблема связана с тем, что карту памяти в отсек можно установить какой угодно стороной т. е. карту памяти можно вставить как от себя так и к себе и при этом она спокойно защелкивается. Для людей с дальнозоркостью или просто плохим зрением это станет проблемой, особенно когда нужно очень быстро сменить флешку и продолжить съемку. Что касается непосредственно самой работы камеры с картами памяти, то здесь все на высшем уровне. Нет никаких нареканий, мы протестировали ее работу в режиме чтения/записи с 64 Гб, 128, 256 и 512 Гб. - камера отлично справилась со своей задачей. Неудачное расположение отсека для карты памяти. Если вы снимаете со стабом или со штатива, то заменить карту быстро не получится. Вам придется открутить камеру, открыть отсек, сменить карту и затем снова прикрутить камеру на штатив или стаб. Это самое дурацкое место для расположения карты памяти в камере которое только можно было придумать. Надеюсь, разработчики перенесут отсек для карты памяти в какое-то более доступное место, чтобы ее можно было поменять очень быстро без всяческих раскручиваний и прикручиваний. Самый лучший вариант — сделать 2 отсека, чтобы записывать видео можно было последовательно с одной карты на другую. Потеря фокуса вдаль. У одного из ведущих этого канала после покупки абсолютно новой камеры через неделю появилась серьезная проблема. Камера перестала резко снимать удаленные объекты т.е. с очень близкого расстояния камера снимает отлично, а вдаль — размыто. В видео-обзоре можно посмотреть кадры, снятые поврежденной камерой с проблемным автофокусом. Резкость в кадре появляется только при максимальном приближении объекта съемки к камере. Оказалось, что эта проблема распространенная и уже много людей о ней написали в сервисные центры Sony, но представители компании отмахиваются от этой проблемы предложением просто ресетнуть камеру и все по их мнению заработает. На данный момент так и непонятно как можно решить эту проблему. Представители производителя никак эту проблему не комментируют. Полный ресет камеры проблему с автофокусом не решил. Были просто выкинуты деньги на ветер т.к. сервисная служба отрицает наличие проблемы. Микрофонный вход. Претензия к реализации крышки к этому входу. Можно было реализовать это в виде защелки по размеру микрофонного входа, чтобы не торчало все остальное и не мешало. Проблемы с Wi-Fi. Камера плохо работает с вWi-Fi, где есть много сетей, иногда просто не подключается. Проблемы с Bluetooth. Если у вас версия камеры 3000R т.е. с удаленным монитором, который подключается к камере через Bluetooth, то у вас появится проблема с разницей отображения видео в несколько секунд, что очень неудобно и крайне раздражает. Особенно это заметно когда расстояние между монитором и камерой большое. В остальном, никаких других особо больших претензий к этой камере нет. Очень хочется надеяться, что Sony вскоре выпустит обновленную модель в которой все выше упомянутые проблемы будут устранены. Напоминаем, что в видео-обзоре вы можете посмотреть примеры видео, снятые при помощи FDR X3000R. Как и обещали, даем ссылки на примочки и аксессуары для камеры Sony FDR X3000R: Чехол для Sony FDR X3000: https://www.ebay.pl/itm/Skeleton-Prot...

Зарядка и 2 доп.аккумулятора: http://ali.pub/3m3xm2

Зарядка и 4 доп.аккумулятора: http://ali.pub/3m41ys

Карта памяти Kodak High Speed U3 A1 V30 128 Гб: http://got.by/3m42v2

FeiyuTech Feiyu G5GS: http://ali.pub/3m483v Данный обзор подготовлен YouTube-каналом Мобильный придира. Стоит подписаться на него, так как там постоянно публикуются интересные обзоры и новости передовых технологий. Например, уже сейчас известно, что в следующем своем обзоре Придира протестирует очень дорогие карты памяти стандарта UHS-II от Sony, якобы самые быстрые и защищенные, стоимостью почти по 300 долларов каждая, а так же протестирует аналог этих карт примерно с такими же характеристиками, но в 2 раза дешевле. Это будет очень быстрая карта памяти от компании Lexar. Обзор подволит разобратсья в том, стоят ли эти карты своих денег или нет и какие карты памяти лучше всего покупать. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

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