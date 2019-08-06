Через Ла-Манш можно перелететь на доске, а Samsung Galaxy Watch Active 2 сделают вам ЭКГ
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано06.08.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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OnePlus готовит продолжение свое флагманского смартфона, Samsung выпустили новые умные часы, а Minecraft теперь не самая популярная игра. Всем привет, это наша традиционная рубрика самые интересные новости мира технологий, также традиционно подготовленная каналом Мобильный Придира.

Французский изобретатель преодолел Ла-Манш с помощью реактивной доски

Французский изобретатель и бизнесмен Фрэнки Запата, известный многим, как «летающий солдат», перелетел через Ла-Манш с помощью своего изобретения Flyboard Air. Путешествие далось ему со второй попытки.  В прошлый раз успешному перелёту помешали слишком высокие волны. На половине пути из Франции Запата не смог приземлиться на водную платформу для дозаправки и упал в пролив.

Фрэнки Запата в полете над Ла-Маншем

Недавно он предпринял еще одну попытку пересечь Ла-Манш, на этот раз, успешную. Изобретатель преодолел путь от городка Сангатта до побережья британского Дувра (36 километров) за 22 минуты. В ходе полёта он смог достигнуть рекордной для Flyboard Air скорости — 202 км/ч. Теперь Фрэнки Запата и его команда ждут разрешение французских властей на испытание летающего автомобиля.

Samsung Galaxy Watch Active 2 оснастили сенсорным безелем и функцией ЭКГ

Спустя всего полгода после выпуска смарт-часов Galaxy Watch Active компания Samsung представила второе поколение. Новинка получила две версии разных размеров, сенсорный безель, увеличенный вдвое объём оперативной памяти, улучшенный датчик сердечного ритма и функцию измерения электрокардиограммы (ЭКГ).

Samsung Galaxy Watch Active 2 выпускаются в двух размерах с диаметром 40 и 44 мм. Они оснащены AMOLED-экранами с разрешением 360х360 пикселей и диагональю 1,2 и 1,4 дюйма соответственно. Выпускаются часы как в корпусе из алюминия с силиконовым ремешком, так и в варианте с нержавеющей сталью и кожаным ремешком. Для персонализации внешнего вида аксессуара Samsung добавила новую функцию, позволяющую создавать циферблаты в цветовом стиле одежды пользователя: для этого достаточно сфотографировать вещи на смартфон.

Samsung Galaxy Watch Active 2

Одним из важных нововведений Galaxy Watch Active 2 стал отказ производителя от ставшего уже классическим поворотного безеля. Он теперь сенсорный и точно так же позволяет пользователю «путешествовать» по интерфейсу движениями пальца по краю экрана.  В качестве операционной системы используется Tizen с фирменным интерфейсом One UI. Из интересных функций — возможность текстового и голосового перевода в режиме реального времени между более чем 16 языками, поддержка Spotify и возможность управления флагманскими смартфонами Samsung. Часы защищены от воды по классу IP68 и соответствуют военному стандарту MIL-STD-810G. Экран прикрыт закалённым стеклом Gorilla Glass DX+, разработанным специально для носимых гаджетов. В качестве «сердца» Galaxy Watch Active 2 выступает процессор Exynos 9110. Объём оперативной памяти составляет 768 МБ, но в версии с LTE он увеличен до 1,5 ГБ.

Второе поколение Galaxy Watch Active оснастили полностью новым оптическим датчиком сердечного ритма с восемью светодиодами для более быстрого и точного считывания. Кроме того, часы позволяют измерять электрокардиограмму, но эта функция станет доступна с обновлениями. У спортсменов Galaxy Watch Active 2 умеют отслеживать 39 разных типов тренировок, некоторые из них имеют подкатегории. Samsung Galaxy Watch Active 2 поступят в продажу в 27 сентября по цене $280 за 40-мм версию и $300 — за 44-мм вариант с алюминиевым корпусом. Оформить предзаказ можно будет с 6 сентября. Стоимость модели с LTE и корпусом из нержавеющей стали будет объявлена позже.

Roblox отобрала у Minecraft титул самой популярной игры в мире

Minecraft снова перестала быть самой популярной. Создатели бесплатной мультиплеерной игры Roblox отчитались о том, что месячная активность проекта достигла невероятных 100 миллионов пользователей. Для сравнения, у «великой и ужасной» Minecraft аудитория почти на 10% меньше — 91 миллион.

Roblox

Стоп. Что вообще такое Roblox? Несмотря на крайне редкие упоминания в медиа, Roblox — одна из самых больших игр в мире. Она была запущена в 2006 году и быстро набрала популярность среди пользователей PC, Xbox One и мобильных платформ. Roblox — это любопытная смесь песочницы и MMO, немного похожая на Minecraft. Геймеры создают собственные миры и игры, к которым можно получить доступ через официальный сайт. На данный момент в Roblox есть более 50 миллионов созданных пользователями миров.

OnePlus 7T Pro показали на первом «живом» фото

Смартфоны OnePlus уже не раз обзаводились «прокачанными» версиями с литерой Т спустя некоторое время после анонса оригинальных аппаратов. По слухам, не станет исключением и седьмое поколение гаджетов популярного бренда — в сети уже появились снимки OnePlus 7Т Pro, демонстрирующие дизайн будущей новинки. В китайской социальной сети Weibo появились фотографии прототипа OnePlus 7T Pro. Несмотря на массивный защитный чехол, закрывающий часть корпуса устройства, снимок раскрывает ключевые особенности его дизайна.

OnePlus 7T Pro

Новинка получит дисплей с изогнутыми краями и сравнительно тонким «подбородком», как и OnePlus 7 Pro. Хотя задняя панель смартфона не сфотографирована, ожидается, что гаджет оснастят тройной основной камерой по аналогии с предшественником.  По части спецификаций инсайдеры приписывают новинке процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти, ёмкий аккумулятор с функцией беспроводной зарядки и Android 10 Q из коробки. Ожидается, что смартфон получит и апгрейд обеих камер. Предположительно OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro анонсируют 29 октября и представят 1 ноября, но эта информация не подтверждена производителем. Детальные спецификации и ожидаемая цена будущих новинок неизвестны.

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Samsung Galaxy Watch Active 2 оснастили сенсорным безелем и функцией ЭКГ
 
 