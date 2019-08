Через Ла-Манш можно перелететь на доске, а Samsung Galaxy Watch Active 2 сделают вам ЭКГ Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 06.08.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 30 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 OnePlus готовит продолжение свое флагманского смартфона, Samsung выпустили новые умные часы, а Minecraft теперь не самая популярная игра. Всем привет, это наша традиционная рубрика самые интересные новости мира технологий, также традиционно подготовленная каналом Мобильный Придира. Французский изобретатель преодолел Ла-Манш с помощью реактивной доски Французский изобретатель и бизнесмен Фрэнки Запата, известный многим, как «летающий солдат», перелетел через Ла-Манш с помощью своего изобретения Flyboard Air. Путешествие далось ему со второй попытки. В прошлый раз успешному перелёту помешали слишком высокие волны. На половине пути из Франции Запата не смог приземлиться на водную платформу для дозаправки и упал в пролив. Недавно он предпринял еще одну попытку пересечь Ла-Манш, на этот раз, успешную. Изобретатель преодолел путь от городка Сангатта до побережья британского Дувра (36 километров) за 22 минуты. В ходе полёта он смог достигнуть рекордной для Flyboard Air скорости — 202 км/ч. Теперь Фрэнки Запата и его команда ждут разрешение французских властей на испытание летающего автомобиля. Samsung Galaxy Watch Active 2 оснастили сенсорным безелем и функцией ЭКГ Спустя всего полгода после выпуска смарт-часов Galaxy Watch Active компания Samsung представила второе поколение. Новинка получила две версии разных размеров, сенсорный безель, увеличенный вдвое объём оперативной памяти, улучшенный датчик сердечного ритма и функцию измерения электрокардиограммы (ЭКГ). Samsung Galaxy Watch Active 2 выпускаются в двух размерах с диаметром 40 и 44 мм. Они оснащены AMOLED-экранами с разрешением 360х360 пикселей и диагональю 1,2 и 1,4 дюйма соответственно. Выпускаются часы как в корпусе из алюминия с силиконовым ремешком, так и в варианте с нержавеющей сталью и кожаным ремешком. Для персонализации внешнего вида аксессуара Samsung добавила новую функцию, позволяющую создавать циферблаты в цветовом стиле одежды пользователя: для этого достаточно сфотографировать вещи на смартфон. Одним из важных нововведений Galaxy Watch Active 2 стал отказ производителя от ставшего уже классическим поворотного безеля. Он теперь сенсорный и точно так же позволяет пользователю «путешествовать» по интерфейсу движениями пальца по краю экрана. В качестве операционной системы используется Tizen с фирменным интерфейсом One UI. Из интересных функций — возможность текстового и голосового перевода в режиме реального времени между более чем 16 языками, поддержка Spotify и возможность управления флагманскими смартфонами Samsung. Часы защищены от воды по классу IP68 и соответствуют военному стандарту MIL-STD-810G. Экран прикрыт закалённым стеклом Gorilla Glass DX+, разработанным специально для носимых гаджетов. В качестве «сердца» Galaxy Watch Active 2 выступает процессор Exynos 9110. Объём оперативной памяти составляет 768 МБ, но в версии с LTE он увеличен до 1,5 ГБ. Второе поколение Galaxy Watch Active оснастили полностью новым оптическим датчиком сердечного ритма с восемью светодиодами для более быстрого и точного считывания. Кроме того, часы позволяют измерять электрокардиограмму, но эта функция станет доступна с обновлениями. У спортсменов Galaxy Watch Active 2 умеют отслеживать 39 разных типов тренировок, некоторые из них имеют подкатегории. Samsung Galaxy Watch Active 2 поступят в продажу в 27 сентября по цене $280 за 40-мм версию и $300 — за 44-мм вариант с алюминиевым корпусом. Оформить предзаказ можно будет с 6 сентября. Стоимость модели с LTE и корпусом из нержавеющей стали будет объявлена позже. Roblox отобрала у Minecraft титул самой популярной игры в мире Minecraft снова перестала быть самой популярной. Создатели бесплатной мультиплеерной игры Roblox отчитались о том, что месячная активность проекта достигла невероятных 100 миллионов пользователей. Для сравнения, у «великой и ужасной» Minecraft аудитория почти на 10% меньше — 91 миллион. Стоп. Что вообще такое Roblox? Несмотря на крайне редкие упоминания в медиа, Roblox — одна из самых больших игр в мире. Она была запущена в 2006 году и быстро набрала популярность среди пользователей PC, Xbox One и мобильных платформ. Roblox — это любопытная смесь песочницы и MMO, немного похожая на Minecraft. Геймеры создают собственные миры и игры, к которым можно получить доступ через официальный сайт. На данный момент в Roblox есть более 50 миллионов созданных пользователями миров. OnePlus 7T Pro показали на первом «живом» фото Смартфоны OnePlus уже не раз обзаводились «прокачанными» версиями с литерой Т спустя некоторое время после анонса оригинальных аппаратов. По слухам, не станет исключением и седьмое поколение гаджетов популярного бренда — в сети уже появились снимки OnePlus 7Т Pro, демонстрирующие дизайн будущей новинки. В китайской социальной сети Weibo появились фотографии прототипа OnePlus 7T Pro. Несмотря на массивный защитный чехол, закрывающий часть корпуса устройства, снимок раскрывает ключевые особенности его дизайна. Новинка получит дисплей с изогнутыми краями и сравнительно тонким «подбородком», как и OnePlus 7 Pro. Хотя задняя панель смартфона не сфотографирована, ожидается, что гаджет оснастят тройной основной камерой по аналогии с предшественником. По части спецификаций инсайдеры приписывают новинке процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти, ёмкий аккумулятор с функцией беспроводной зарядки и Android 10 Q из коробки. Ожидается, что смартфон получит и апгрейд обеих камер. Предположительно OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro анонсируют 29 октября и представят 1 ноября, но эта информация не подтверждена производителем. Детальные спецификации и ожидаемая цена будущих новинок неизвестны. Это пока что то все самые интересные новости технологий. 