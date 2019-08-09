Samsung представила сразу несколько версий фаблета Galaxy Note 10, OnePlus планирует выпустить телевизор, а цены на Xiaomi Mi 9T Pro раскрыты до анонса. Это наша традиционная рубрика с самыми интересными новостями технологий от канала Мобильный Придира.

Samsung представила сразу два Galaxy Note10. Характеристики, фото, цены

Завершив непрекращающийся поток слухов и утечек, компания Samsung представила смартфоны Galaxy Note10 и Galaxy Note10+. Новинки получили множество заметных отличий от своего предшественника: вместе с апгрейдом железа производитель пересмотрел дизайн флагманской линейки и прокачал все её сильные стороны — от камеры до продвинутого электронного пера. Samsung Galaxy Note10+ стал самым большим устройством линейки. Дисплей Dynamic AMOLED диагональю 6,75 дюйма с разрешением 3040х1440 пикселей и изогнутыми краями занимает 94,2% площади фронтальной панели. Galaxy Note10 получил 6,3-дюймовый экран с аналогичным разрешением.

От случайных царапин и ударов дисплей и задняя крышка обеих моделей прикрыты закалённым стеклом Gorilla Glass 6, а корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68. По сравнению с прошлогодним устройством изменился не только внешний вид, но и вся концепция дизайна. Фронтальная 10-мегапиксельная камера с «шириком» и поддержкой ночного режима съёмки переехала в центр дисплея и расположилась в области компактного круглого отверстия, при этом аппарат полностью избавился от широкой верхней рамки. Ещё одно отличие — интеграция функции вызова Bixby в кнопку включения. Сканер отпечатков пальцев новинок расположился под экраном. Ультразвуковая технология обеспечивает высокую точность распознавания и способна заблокировать смартфон при попытке выдать за палец владельца фотографию или самодельный слепок кожного узора. «Сердцем» флагманского смартфона, в зависимости от региона поставок, стал новейший восьмиядерный процессор Exynos 9825. За графические возможности флагмана отвечает видеоускоритель Mali-G72 MP12. Фирменная технология Game Booster задействует нейронный блок смартфона (NPU) для оптимизации работы игровых приложений. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ в различных конфигурациях, быстрого встроенного накопителя UFS 3.0 — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Дополнительно предусмотрена возможность расширения внутренней памяти с помощью комбинированного лотка для microSD. Основная камера Galaxy Note10+ получила сразу четыре датчика — вдвое больше, чем у Note9. Основной 12-мегапиксельный сенсор оснастили объективом с изменяемой диафрагмой (f/1.5 — f/2.4), вспомогательный с аналогичным разрешением получил телеобъектив с двукратным оптическим зумом, ещё один на 16 Мп — широкоугольную оптику. Завершает комбинацию 3D ToF-модуль для измерения глубины объектов в кадре. Ту же конфигурацию, за исключением ToF-датчика, получил и Galaxy Note10. Рекомендованная розничная цена Galaxy Note10 — 76 990 рублей, а Galaxy Note10+ — 89 990 рублей. Новые смартфоны также будут доступны по программе Samsung Forward, в рамках которой ежемесячный платеж за использование Note10 и Note10+ составит 4 690 и 5 490 рублей соответственно.

Цена Xiaomi Mi 9T Pro раскрыта европейским магазином

В июне компания Xiaomi представила в России смартфон Mi 9T — глобальную версию Redmi K20. Однако многие ждут выхода Mi 9T Pro, который станет копией флагманского Redmi K20 Pro на процессоре Snapdragon 855. Авторитетный инсайдер Роланд Квандт подтвердил скорый анонс этой модели и рассказал о стоимости устройства. Инсайдер ссылается на данные от голландского ритейлера Belsimpel — официального дистрибьютора Xiaomi. На сайте магазина уже появилась страница Mi 9T Pro. Описание характеристик подтверждает, что это будет полная копия Redmi K20 Pro.

Аппарат получит практически безрамочный 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей, восьмиядерный процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, тройную основную камеру, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и модуль NFC. Согласно представленной информации, Mi 9T Pro выйдет в двух версиях: с 64 и 128 ГБ встроенной памяти. В обоих вариантах покупателям предложат 6 ГБ оперативки и слот для microSD. Модель на 6 + 64 ГБ в Европе будет стоить €429, а версия 6 + 128 ГБ — €479. Напомним, что обычный Xiaomi Mi 9T в аналогичных конфигурациях обходится на €100 дешевле. По данным магазина, смартфон будет доступен в четырёх цветах: красном, синем, чёрном и белом. Дата презентации пока не объявлена.

Google Pixel 4 XL показали на качественных рендерах от производителя чехлов

Ранее Google официально показала грядущий Pixel 4 спереди и сзади, но некоторые детали о смартфоне всё ещё держатся в секрете. До его презентации остаётся порядка двух месяцев, однако производители чехлов уже начали готовиться к выпуску аксессуаров, благодаря чему стали известны новые подробности. На фотографиях показан Pixel 4 XL в чехле от неизвестного бренда.

Видно, что производитель предусмотрел вырез под квадратный модуль основной камеры. Однако самой интересной деталью является наличие у смартфона тройной камеры. На изображениях от Google было видно только два фотомодуля с неизвестным сенсором сверху. К данной утечке пока стоит отнестись с долей скептицизма. Не факт, что Google установит в новых Pixel тройную камеру. По слухам, основной модуль будет дополнен широкоугольным. Из подтверждённой информации о будущих «пикселях» известно лишь о наличии продвинутой системы распознавания лиц и возможности управления смартфоном без касаний.

Стали известны первые подробности о телевизоре OnePlus

В прошлом месяце на сайте Bluetooth SIG появилось упоминание пульта дистанционного управления ТВ от OnePlus, а теперь сертификацию в той же организации прошёл и сам телевизор. Из описания устройства стали известны некоторые его технические характеристики и варианты диагоналей. В базе Bluetooth SIG телевизор от OnePlus значится как 1+ LED TV. Из этого следует, что в нём будет использоваться традиционная LED-матрица — никаких органических светодиодов или квантовых точек. В описании также говорится об использовании Bluetooth версии 5.0 и операционной системы Android.

Пока не ясно, будет ли телевизор работать под управлением Android TV или же мы увидим модифицированную прошивку от OnePlus. В наименованиях модельных номеров телевизора есть цифры 43, 55, 65 и 75, что с большой вероятностью может оказаться обозначением диагонали экрана. Таким образом, OnePlus готовится выпустить как минимум четыре модели разных размеров. Сама компания пока не спешит делиться подробностями о новом продукте. Не исключено, что телевизор представят осенью вместе с OnePlus 7T и 7T Pro.

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