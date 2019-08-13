Samsung и Xiaomi представили невероятную 108-мегапиксельную камеру для смартфонов
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано13.08.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Раскрыты даты анонсов будущих смартфоов OnePlus и Huawei, Apple решила продавать беспроводную зарядку, а Samsung и Xiaomi представили невероятную камеру для смартфонов. Всем привет, с вами раздел самых интересных новостей технологий, которые для нас собирает канал Мобильный Придира.

Samsung совместно с Xiaomi представила 108-мегапиксельную камеру для смартфонов

Недавно Xiaomi заявила, что совместно с Samsung планирует выпустит смартфон, разрешение основной камеры которого составит 108 мегапикселей. Сегодня южнокорейский техногигант анонсировал новейший сенсор ISOCELL Bright HMX — первый в мире датчик мобильной камеры, способный снимать в рекордном разрешении. Увеличение сенсора благоприятно отразилось и на количестве света, которое способна улавливать матрица. Функция Smart-ISO помогает максимально эффективно подобрать значение ISO в зависимости от условий освещённости.

Samsung ISOCELL 108 мегапикселей

Помимо впечатляющего разрешения фотографий сенсор ISOCELL Bright HMX поддерживает съёмку 6К-видео (6016x3384 пикселей) с частотой 30 кадров в секунду. Первой компанией, которая установит в свой смартфон новый сенсор Samsung, станет Xiaomi. По неподтверждённой информации, 108-мегапиксельная камера достанется модели Mi Mix 4. Серийное производство сенсоров ISOCELL Bright HMX Samsung планирует начать в сентябре текущего года.

Цена и характеристики Sony Xperia 20 раскрыты онлайн-ретейлером

Через несколько дней после первой утечки спецификаций смартфона Sony Xperia 20 аппарат засветился на сайте интернет-магазина. В дополнение к подробному списку характеристик стала известна и ожидаемая цена будущей новинки, которая ещё не была анонсирована производителем. Данные, опубликованные интернет-магазином, подтвердили предыдущую утечку. Новинка получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2520x1080 пикселей и соотношением сторон 21:9, прикрытый закалённым стеклом Gorilla Glass.

Sony Xperia

Смартфон оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 710 при поддержке 4 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель на 64 ГБ можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD. Модуль основной камеры будет состоять из двух сенсоров с разрешением 12 Мп, для съёмки селфи и видеозвонков, по данным источника, предусмотрена 8-мегапиксельная фронталка. Габариты новинки составят158 x 69 x 8,1 мм, ёмкость аккумулятора — 3500 мАч. Сканер отпечатков пальцев производитель разместит на боковой грани корпуса. Заявленная цена будущей новинки на странице товара — $352. Дата анонса Xperia 20 по-прежнему не объявлена.

Смартфон OnePlus 7T представят 15 октября, а OnePlus TV — в конце сентября

Инсайдеры разузнали даты, на которые компания OnePlus готовит презентации новых смартфонов и «умных» телевизоров. Инсайдеры разузнали даты, на которые компания OnePlus готовит презентации новых смартфонов и «умных» телевизоров. Информатор Max J сообщает, что презентация пройдет 15 октября. Если эта дата подтвердится, это будет самый ранний анонс модели Т серии. Напомним, OnePlus 6T дебютировал 29 октября, а OnePlus 5T и OnePlus 3T — в ноябре.

OnePlus 7T

Мы уже слышали о том, что OnePlus собирается выпустить телевизор, а сейчас ресурс MySmartPrice получил от «надежных источников» информацию об анонсе. Презентация пройдет в последнюю неделю сентября, с 25 по 30 число. Наиболее вероятная дата — 26 сентября. Согласно утечкам, это будет целая линейка телевизоров с диагоналями экранов 43, 55, 65 и 75 дюймов, Bluetooth 5.0, 4K HDR и голосовым помощником Google Assistant.

Как Apple AirPower, но реальная

С 2017 года компания Apple дразнила пользователей беспроводной зарядкой AirPower для подзарядки сразу нескольких устройств, но в итоге отменила ее. Идею подхватила компания Mophie, которая довела дело до конца и представила не одну, а сразу две модели зарядки — Mophie Dual Wireless Charging Pad и 3-in-1 Wireless Charging Pad. Эти станции используют стандарт Qi и позволяют одновременно заряжать сразу несколько гаджетов: например, смартфон, «умные» часы и беспроводные наушники. С помощью Mophie Dual Wireless Charging Pad без проводов можно заряжать только два устройства. Третий гаджет подключается с помощью кабеля — для этого есть разъем USB Type-A.

зарядка Mophie Dual Wireless Charging Pad

Мощность беспроводной зарядки — 7,5 Ватт. Старшая версия 3-in-1 Wireless Charging Pad позволяет заряжать без проводов одновременно три устройства, причем удельная мощность у этой модели увеличилась до 10 Ватт. За младшую модель Mophie Dual Wireless Charging Pad просят около $80, старшая версия 3-in-1 Wireless Charging Pad обойдется в $140. Продажи начнутся в ближайшее время.

Флагман Huawei Mate 30 представят 19 сентября

На днях инсайдеры сообщили о том, что презентация флагманов Huawei Mate 30 пройдет не в октябре, а в сентябре — в какой-то из дней с 14 по 20 сентября. А теперь президент по разработке программного обеспечения Huawei Ван Ченглу (Wang Chenglu) подтвердил точную дату релиза. Итак, общаясь с журналистами на конференции для разработчиков HDC 2019 (Huawei Developer Conference), руководитель сказал, что новое семейство флагманов дебютирует 19 сентября. Кроме того, он назвал некоторые характеристики новинок.

Huawei Mate 30

Во-первых, это флагманская однокристальная платформа нового поколения Kirin 990. Во-вторых, фирменная оболочка EMUI 10 на базе Android Q, которую представили только вчера. 19 сентября должны представить сразу две модели: Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. По слухам, их оснастят разными диагоналями дисплеев с OLED-матрицей, батареями на 3800–4200 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой, а также основной камерой с тремя или четырьмя модулями. Топовому Mate 30 Pro ещё приписывают 50-кратный цифровой и 5-кратный оптический зум.

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