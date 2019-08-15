Meizu 16s Pro побил Samsung Galaxy Note10+ и Black Shark 2 Pro

Meizu 16s Pro рекордсмен Antutu, Xiaomi объявили дату анонса Mi 9T Pro и собрали рекордную сумму денег на производства массажера для шеи. Всем привет, это самые интересные новости технологий, собранные для вас нашими друзьями с канала Мобильный Придира.

Meizu 16s Pro оказался быстрее Samsung Galaxy Note10+ и Black Shark 2 Pro

Вслед за публикацией официальной даты анонса Meizu 16s Pro и утечкой рендера смартфон засветился в искусственном тесте производительности AnTuTu. Похоже, амбициозная компания сделала всё возможное, чтобы их флагман обогнал конкурентов в лице Samsung и Black Shark. Meizu 16s Pro набрал 464 411 баллов. Результат Samsung Galaxy Note10+ составил 442 568 очков, а игрового Black Shark 2 Pro — 456 571 балл. Таким образом, флагман Meizu стал самым производительным смартфоном в рейтинге AnTuTu.

В результатах теста появилось и подтверждение нескольких характеристики неанонсированного гаджета. Аппарат получит дисплей с разрешением 2232х1080 пикселей, процессор Snapdragon 855 Plus, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Поставляться Meizu 16s Pro будет с предустановленной ОС Android 9.0 Pie. Предусмотрена и модификация с 8 ГБ ОЗУ. Презентацию новинки Meizu проведёт 28 августа.

Xiaomi объявила дату анонса смартфона Mi 9T Pro

Xiaomi официально завершила череду утечек и слухов о дате выпуска флагманского смартфона Mi 9T Pro. Согласно публикации одного из европейских подразделений компании, новинка дебютирует уже на следующей неделе. Согласно публикации на официальной Facebook-странице нидерландского подразделения Xiaomi, смартфон на базе процессора Snapdragon 855 представят в следующий вторник, 20 августа. Аппарат уже несколько дней доступен для предзаказа у одного из местных ретейлеров.

Ожидается, что цена новинки составит €429 за версию 6/64 ГБ и €479 за конфигурацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Xiaomi Mi 9T Pro оснастят AMOLED-дисплеем диагональ. 6,39-дюйма, тройной основной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и модулем NFC. Старт продаж ожидается на рынках Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, позднее аппарат появится и в других европейских регионах. Новинка поступит на рынок в белом, красном, чёрном и синем цветах корпуса.

Xiaomi собрала рекордную сумму на производство массажёра для шеи

Xiaomi нередко запускает продукты через краудфандинговую площадку — такой подход позволяет предварительно оценить спрос на будущие новинки. Очередным устройством компании стал массажёр для шеи Jeeback Neck Massager G2, который моментально привлёк внимание пользователей. Итоговые сборы на начало его производства составили 1100% от первоначально запрошенной суммы. Новинка ориентирована на пользователей, проводящих много времени за рабочим столом. Из-за неправильной осанки при ведении «офисного» образа жизни может нарушиться кровообращение в шее, что в свою очередь нередко вызывает головную боль и становится причиной различных заболеваний.

Конструкция массажёра выполнена в форме шейного обода и снабжена тремя плавающими насадками с 15 степенями интенсивности воздействия на мышцы шеи. В дополнение к трём различным режимам массажа предусмотрена функция подогрева рабочей поверхности до 42 градусов Цельсия. Такая возможность пригодится для использования в зимнее время и улучшения кровообращения. Одного заряда встроенного аккумулятора, по заявлению производителя, хватит на четыре часа непрерывной работы устройства или восемь дней при 30-минутных ежедневных сеансах. При отсутствии контакта с кожей прибор автоматически выключается через 60 секунд. Переключение режимов осуществляется с помощью комплектного беспроводного пульта ДУ или мобильного приложения. В продажу Xiaomi Jeeback Neck Massager G2 поступит 25 сентября по цене $35.

Samsung Galaxy Note10+ побил рекорд скорости зарядки

Максим Сергеевич Якименко, [19.08.19 21:45]

Представленный в начале августа Galaxy Note10+ комплектуется блоком питания мощностью 25 Вт. Благодаря этому с нуля до 100% смартфон заряжается за рекордно короткое время. Издание Gadgets сравнило новинку по скорости зарядки с предшественником и флагманами других производителей. В тесте участвовали смартфоны с разной ёмкостью аккумулятора: Galaxy Note10+ (4300 мАч), Galaxy Note9 (4000 мАч) + блок питания 15 Вт, OnePlus 7 Pro (4000 мАч) + блок питания 30 Вт, iPhone XS Max (3174 мАч) + блок питания 5 Вт. В ходе тестирования время зарядки с 0% до 100% у смартфонов оказалось следующим:

Samsung Galaxy Note10+ — 1 час 5 минут

OnePlus 7 Pro — 1 час 25 минут

Samsung Galaxy Note9 — 1 час 54 минуты

iPhone XS Max — 2 часа 3 минуты

Несмотря на то что у модели OnePlus 7 Pro более мощный блок питания, Galaxy Note10+ восполняет заряд быстрее за счёт используемого алгоритма. Смартфон заряжается сперва на мощности в 25 Вт, а затем снижает её лишь до 15 Вт. По заверению Samsung, всего 30 минут подзарядки Galaxy Note10+ достаточно для того, чтобы проработать в течение дня. Проведённый тест это подтверждает: за полчаса смартфон успевает зарядиться до отметки в 60%. Технически же флагман поддерживает зарядку мощностью вплоть до 45 Вт. Вот только такой блок питания пользователю придётся покупать отдельно.