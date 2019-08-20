Apple Watch 5 получат керамический и титановый корпус

Чехол для нового iPhone XR замечен до анонса смартфона, Apple Watch 5 в керамическом и титановом корпусах, новый Redmi 8 Pro с квадрокамерой, а также Huawei Mate X с новым процессором и улучшенной камерой. Всем привет, это традиционная подборка самых интересных новостей технологий от наших друзей с канала Мобильный Придира.

Чехол для iPhone XR (2019) замечен в рознице до анонса смартфона

Один из пользователей Reddit обнаружил в немецком филиале Media Markt чехол для смартфона iPhone XR 2019 года, ещё не представленного Apple. В комментариях к посту мнения разделились, а саму торговую сеть назвали «странным местом». Один из пользователей отметил, что две недели назад видел в одном из отделений супермаркета электроники чехол для iPhone 9, а второй — для iPhone 5 SE.

Но несмотря на низкое качество чехла на изображении упаковки, один из комментаторов, по его словам, работающий в сети магазинов Best Buy, заявил, что информация корректна — к ним в розницу такие чехлы якобы поступили около месяца назад.

Apple Watch 5 будут выпускаться в керамическом и титановом корпусах

Бразильский сайт iHelp BR поделился информацией, обнаруженной в коде бета-версии watchOS 6. По данным источника, титановыми и керамическими корпусами будут оснащаться гаджеты как неанонсированной пятой серии, так и существующей четвёртой.

О возможном релизе керамического варианта Apple Watch 5 известный аналитик Минг-Чи Куо сообщал ещё в феврале, — напоминает сайт TechRadar.

Вчера он заявил, что пятая версия часов Apple может появиться в продаже во второй половине 2019 года. Не исключено, что компания представит новое поколение носимых гаджетов одновременно с iPhone в сентябре. Уже известно, что новинка получит самостоятельный доступ в магазин приложений App Store.

Redmi 8 Pro с квадрокамерой показали на фотографиях

В сети не прекращается поток утечек о новых смартфонах серии Redmi 8. Следом за фотографиями Redmi Note 8 по интернету разлетелись снимки, на которых предположительно запечатлён Redmi 8 Pro. Источник информации надёжный — Федеральная комиссия по связи США (FCC), где устройство прошло сертификацию. На снимках изображён смартфон Redmi с модельным номером M1908C3JG. В агентстве также зарегистрирована версия M1908C3JH. Спереди можно разглядеть каплевидный вырез в экране под фронтальную камеру и небольшую нижнюю рамку с надписью Redmi.

На обратной стороне с градиентной расцветкой находятся сканер отпечатков пальцев и камера с четырьмя сенсорами. Верхний модуль выделен кольцом, что стало отличительной чертой смартфонов Redmi и Xiaomi. Согласно информации FCC, Redmi 8 Pro имеет корпус с размерами 158,29 х 75,3 мм и экран диагональю 6,1 дюйма. В описании также указано наличие Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и разъёма USB Type-C. Аппарат зарегистрирован в двух версиях: 3 + 32 ГБ и 4 + 64 ГБ.

OPPO анонсировала беспроводные наушники с двойным шумоподавлением

Компания OPPO представила линейку наушников с шумоподавлением Enco, первой моделью в которой стала Enco Q1. Это беспроводные внутриканальные затычки с нашейным креплением. Главная их особенность — технология двойного гибридного шумоподавления.

О самих наушниках известно крайне мало. Шейное крепление имеет цельную конструкцию без каких-либо швов и соединений. Благодаря наличию четырёх микрофонов (по паре с каждой стороны) устройство поддерживает двойное активное шумоподавление с прямой и обратной связью.

Внешние микрофоны улавливают окружающие шумы до поступления в ухо, обрабатывая их и создавая точный и противоположный сигнал, чтобы тем самым заглушить внешние звуки. Внутренние микрофоны, использующиеся для обратной связи, отвечают за повышенную шумоизоляцию. Такая комбинация гарантирует шумоподавление для широкого диапазона частот.

OPPO Enco Q1 будут доступны в чёрном, белом и оранжевом цветах. Цена и сроки начала продаж пока не объявлены.

Huawei Mate X выйдет с новым процессором и улучшенной камерой

На прошлой неделе компания Huawei объявила об очередном переносе выпуска складного смартфона Mate X. Однако релизная версия будет значительно отличаться от той, что была представлена в начале года. Журналистам издания Neowin удалось познакомиться с обновлённым вариантом и выяснить, что производитель внёс как внешние изменения, так и внутренние.

Технически Huawei Mate X получил два важных нововведения. Первым стало использование ещё не анонсированного флагманского процессора Kirin 990. Дебют этого чипа ожидается только в сентябре или октябре, поэтому о его возможностях пока ничего не известно. Кроме того, Huawei обновила камеры и вместо набора сенсоров, идентичных таковым в прошлогоднем Mate 20, установила в смартфон модули из Huawei P30. Переход от традиционных RGB-сенсоров в пользу RYYB должен улучшить качество съёмки при недостатке освещения.

Благодаря недавней сертификации Huawei Mate X в TENAA стало известно, что смартфон теперь весит 300 граммов — на 13 граммов больше в сравнении с оригинальной версией. Вероятно, это связано с использованием обновлённого механизма Falcon Hinge, позволяющего сгибать устройство. Напомним, что смартфон оснащён 8-дюймовым экраном с разрешением 2480x2200 пикселей и соотношением сторон 8:7,1, который складывается пополам.

Согласно последним данным, Huawei Mate X поступит в продажу в ноябре этого года.

Пока что это все новости технологий на этот час. Заглядывайте позже, обязательно будет что-то интересненькое. И мы в который раз выражаем огромную благодарность каналу Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте ребятам лайки, подписывайтесь на замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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