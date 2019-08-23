Aplle расщедрится на штатные быстрые зарядки для новых моделей iPhone

Новые iPhone получат адаптер для быстрой зарядки из коробки, Samsung разрабатывает альтернативу «раскладушке» Razr, опубликованные спецификации Xiaomi Mi Mix 4, а также дебют Vivo V17 Neo с NFC в России. Это самые интересные новости технологий подготовленные каналом Мобильный Придира специально для сайта SoftPortal.com.

Новые iPhone получат адаптер для быстрой зарядки из коробки

По данным сайта 9to5mac, в комплект iPhone 11 больше не будет входить стандартное зарядное устройство мощностью 5 Вт — его заменит новый адаптер с гнездом USB Type-C и переходник с Lightning на USB Type-C. Это может означать, что iPhone будет впервые комплектоваться быстрой зарядкой, хотя сам смартфон по-прежнему будет использовать разъём Lightning.

Первые рендеры нового ЗУ появились ещё в прошлом году, но в коробках с iPhone так и не появились. Если слухи верны, iPhone 11 и iPhone 11 Pro с адаптерами для быстрой зарядки появятся на рынке уже в следующем месяце.

Компания Apple утечку не прокомментировала.

Samsung разрабатывает альтернативу «раскладушке» Razr

Вслед за публикацией стоимости «раскладушки» Motorola Razr с гибким дисплеем, в сети появился патент на схожий форм-фактор смартфона, но уже от южнокорейской Samsung и с абсолютно иной технической реализацией.

Особенностью описанного в патенте гаджета стала возможность менять свою форму по желанию пользователя — вариантов складывания смартфона сразу несколько. В центральной области устройства есть секция, конструкция которой позволяет изгибать дисплей в разных точках.

Более того, запатентованная «раскладушка» от Samsung может сгибаться как внутрь, так и наружу. Двухпозиционное складывание, по мнению инженеров компании, позволит расширить сценарии работы со смартфоном, используя его либо в качестве плеера, либо для видеозвонков, либо как телефон. Учитывая такую степень свободы изменения формы, гаджет оснащён лишь одной камерой, с помощью которой, предварительно согнув гаджет, можно делать и селфи, и обычные снимки.

Перед убиранием в сумку или карман смартфон рекомендуется складывать дисплеем внутрь, чтобы защитить матрицу от физических повреждений. Вытянутая форма экрана, согласно приложенной к патенту документации, позволит работать сразу с несколькими приложениями, открывая окна одно над другим.

Согласно слухам, «конкурента Motorola Razr» Samsung выпустит в ноябре 2020 года.

Инсайдеры опубликовали спецификации Xiaomi Mi Mix 4

Вслед за слухами об оснащении Xiaomi Mi Mix 4 108-мегапиксельной камерой в сеть утекли неподтверждённые спецификации будущего флагмана популярного бренда. Китайский инсайдер опубликовал в Weibo информацию о том, что смартфон будет работать на новейшем чипсете Snapdragon 855 Plus. Модель получит дисплей с разрешением 2К, 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ ПЗУ UFS 3.0.

Смартфон получит выдвижную фронталку и тройную основную камеру со 108-мегапиксельным основным сенсором, 16-мегапиксельным датчиком с ультраширокоугольным объективом, 12-мегапиксельным с телеобъективом и ToF-модулем. Ёмкость АКБ устройства с поддержкой беспроводной и быстрой зарядки составит 4500 мАч. В список беспроводных модулей войдут 5G-модем и чип NFC для бесконтактной оплаты. Стоит отметить, что указанные спецификации Mix 4 не были подтверждены производителем.

Vivo V17 Neo с NFC и тройной камерой дебютировал в России

Компания vivo объявила о начале российских продаж нового смартфона V17 Neo. Помимо практически безрамочного дисплея со встроенным сканером отпечатков пальцев, аппарат примечателен начинкой с 6 ГБ оперативки, тройной основной камерой, NFC и ёмким аккумулятором с функцией быстрой зарядки.

Vivo V17 Neo оснащён 6,38-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Halo FullView с разрешением 2340х1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и небольшим каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Новинка построена на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P65 с тактовой частотой 2,0 ГГц, имеет 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ.

Тройная тыльная камера состоит из основного сенсора на 16 Мп (Sony IMX499), 8 Мп (широкоугольная оптика с углом обзора 120 градусов) и 2 Мп и поддерживает ИИ-функции для распознавания сцены и обработки отснятых кадров. За автономность vivo V17 Neo отвечает аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. Смартфон также получил встроенный модуль NFC для бесконтактных платежей через Google Pay. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 19 990 рублей.

Старт продаж новинки вызвал ажиотаж среди покупателей, которые начали занимать очередь у салонов связи ещё до их открытия. При покупке V17 Neo в подарок можно было получить бюджетный смартфон Y91C с диагональю дисплея 6,22 дюйма, ёмким аккумулятором на 4030 мАч, 32 ГБ встроенной памяти и функцией разблокировки по лицу.

На этом у нас пока что все. Спасибо нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/