Google лишает Android десертов, а Samsung Galaxy S11 получит революционную камеру

Google отказался от "сладких" названий для Android, Huawei Mate 30 показали на первом официальном тизере, революционная камера у Samsung Galaxy S11, Redmi обновит линейку популярных лэптопов. Это подборка самых интересных новостей технологий, подготовленная каналом Мобильный Придира.

Google отказался от "сладких" названий для Android

Новая версия операционки будет называться просто - Android 10. Уже совсем скоро выйдет официальная версия Android Q, который лишился "сладкого" названия, как предыдущие версии "зеленого робота". При этом каждая версия имела название, связанное со сладостями, которые начинались на эту букву. Так предыдущая, девятая, версия называлась Pie (пирог), до этого был Android Oreo (вид печенья) и Marshmallow (зефир).

Новая же версия операционки будет называться просто - Android 10. И последующие версии будут иметь только цифровое обозначение. Такое решение вызвано тем, что многие сладости не являются универсальными для всего мира. Так пироги в некоторых странах не считаются сладостью, да и маршмеллоу популярны далеко не везде. Кроме смены названия в компании также изменили логотип. И хотя он в целом походит на старый, но всё же отличия есть. Так, сам цвет робота стал более холодным зеленым, а надпись "Android" стала черной. В саму систему добавили новые цвета.

Huawei Mate 30 показали на первом официальном тизере

В китайской социальной сети Weibo появилось первое официальное изображение грядущего флагманского смартфона Huawei. Так, устройство получит новый дизайн и будет отличаться от всех предыдущих аппаратов компании. Как и предполагалось ранее, Mate 30 получит круглый модуль основной камеры с четырьмя сенсорами. Светодиодная вспышка разместится сбоку. Как и во всех предыдущих флагманах Huawei, камера новинки будет разработана совместно со специалистами Leica.

Из интересных особенностей внешнего вида Mate 30 можно выделить плоскую верхнюю грань, как в Huawei P30, и небольшую «чёлку» на экране. В последней, как сообщается, располагаются сенсоры для 3D-сканирования лица и безопасной идентификации пользователя.

Помимо официального тизера в сети появилась и реальная фотография Huawei Mate 30. Смартфон скрыт в защитном чехле, но это не мешает рассмотреть загнутые края экрана и вырез сверху. Huawei уже запланировала мероприятие на 6 сентября, где будет представлен новый флагманский процессор Kirin 990. Презентация Mate 30 с этим чипсетом ожидается в октябре этого года.

Инсайдер пообещал в Samsung Galaxy S11 революционную камеру

Известный инсайдер Ice Universe поделился первой информацией о будущем Samsung Galaxy S11. По его словам, следующий флагман южнокорейского гиганта получит функцию, которую ещё никто и никогда не видел. Кроме того, аппарат будет крайне интересен любителям мобильной фотографии.

В ранних утечках сообщалось, что камера Galaxy S11 получит ToF-сенсор для точного 3D-сканирования окружения, высокое разрешение, дополнительные значения переменной апертуры и большее оптическое приближение. Однако всё это уже есть в разных смартфонах (кроме тройной сменной диафрагмы). Если верить словам инсайдера, Samsung готовит нечто другое.

Redmi обновит линейку популярных лэптопов

Незадолго до готовящейся презентации новых смартфонов компания Redmi поделилась первыми подробностями о других устройствах, которые будут представлены во время предстоящего мероприятия. Список новинок бренда пополнят не только смартфоны, но и ноутбуки серии RedmiBook 14 с «прокачанными» характеристиками.

Согласно информации на новом постере бренда, компания представит обновлённую серию ноутбуков RedmiBook 14 с приставкой Enhanced Edition. Ключевой фишкой лэптопов станет использование новейших процессоров Intel Core i7 десятого поколения.

Прочие технические характеристики предположительно останутся неизменными. По данным сетевых источников, лэптопы в металлическом корпусе будут оснащены 14-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD, получат от 8 до 16 ГБ оперативной памяти в разных конфигурациях, полноразмерные клавиатуры и внушительный для своих габаритов набор интерфейсных портов (USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI и 3,5-мм аудиоразъём).

Презентация новинок Redmi состоится в Китае 29 августа.

Рендеры и спецификации OnePlus 7T утекли в сеть до анонса

Вслед за первой утечкой эскизов OnePlus 7T известный инсайдер OnLeaks опубликовал серию качественных рендеров нового «убийцы флагманов» и видеоролик, полностью раскрывающий дизайн аппарата. Источник также поделился техническими характеристиками будущей новинки, которая станет самым производительным устройством бренда.

Ключевое отличие в дизайне OnePlus 7T по сравнению с базовой моделью — круглый модуль основной камеры. В отличие от OnePlus 7, она будет состоять не из двух, а из трёх сенсоров. Селфи-модуль, как и у базовой модели, разместится в области каплевидного выреза на дисплее. Источник утверждает, что диагональ Optic AMOLED-экрана будущей новинки составляет примерно 6,5 дюйма с разрешением Full HD+, габариты корпуса — 161,2 х 74,5 х 8,3 мм.

На правой грани корпуса находится кнопка питания, на левой — качелька громкости. На нижнем торце расположены порт USB Type-C, решётка динамика и лоток для SIM-карт, на верхнем — дополнительный микрофон. По имеющейся информации, аппарат будет построен на базе мобильной платформы Snapdragon 855+ при поддержке до 8 ГБ оперативной памяти и встроенного накопителя объёмом до 256 ГБ без возможности расширения.

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