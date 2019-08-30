Новые утечки о смартфонах Google Pixel 4, Huawei P30 и Redmi Note 8 Pro
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано30.08.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Google Pixel 4 на «живых» фотографиях, Huawei P30 дебютирует в неожиданном цвете, Redmi Note 8 Pro показали лицом, а также приятный бонус для игро- и кинолюбителей. Приветствуем читателей нашей постоянной рубрики самых интересных новостей технологий, которую нам помогает готовить YouTube-канал Мобильный Придира.

Google Pixel 4 показали на качественных «живых» фотографиях

Вслед за первым тизером Google Pixel 4 в сеть утекли и неофициальные снимки готовящегося к анонсу флагманского смартфона. Высокое качество опубликованных снимков позволяет детально ознакомиться со всеми ключевыми особенностями дизайна будущей новинки.

Google Pixel 4

Судя по изображениям, 5,7-дюймовый смартфон получил тонкие боковые рамки и сравнительно небольшой «подбородок», а в верхней части дисплея разместилась широкая полоса для фронтальной камеры, вспомогательных датчиков и разговорного динамика. На тыльной стороне корпуса отчётливо виден квадратный модуль камеры со вспышкой. Основной сенсор, по имеющейся информации, получит разрешение 12 Мп, а дополнительный с телеобъективом — 16 Мп. Третий элемент модуля предположительно включает в себя ToF-сенсор или датчик лазерного автофокуса.

Презентация смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL традиционно должна пройти в начале октября. Точной даты анонса производитель по-прежнему не раскрывает.

Huawei P30 дебютирует в неожиданном цвете

Накануне берлинской выставки IFA 2019 компания Huawei запатентовала два варианта цветового исполнения флагмана Huawei P30. С первого взгляда легко определить откуда был взят дизайн смартфона: верхняя и нижняя части задней крышки устройства получат разные цвета, как в линейке Google Pixel.

Huawei P30

Первая модель носит название Breathing Crystal и разница между цветами не сильно бросается в глаза. Условной границей между оттенками является основная камера. Других отличий от дизайна P30 нет. Вторая версия предлагает сочетание бело-серого и чёрного цветов.Анонс новинок ожидается в начале сентября.

Redmi Note 8 Pro показали лицом и снова бросили на землю

За день до официального анонса Redmi Note 8 Pro его фронтальную панель, наконец, продемонстрировали заинтересованным зрителям. Аппарат получил дисплей с вырезом-«каплей» для фронталки и тонкими рамками.

Redmi Note 8 Pro

По требованию многих фанатов Redmi пересняла тестирование смартфона на прочность, сделав видео одним дублем и без «замыливания» фокуса. Правда, главный герой видео бросил смартфон на мягкий газон, а не на асфальт. Впрочем, реальные испытания от журналистов ждут нас уже скоро.

Смартфон Meitu, разработанный Xiaomi, появится в следующем году

Когда Xiaomi и Meitu подписывали партнёрское соглашение в прошлом году, предполагалось, что Xiaomi будет производить некоторые смартфоны под брендом партнёра. Пока единственным таким гаджетом стал Xiaomi CC9 Meitu Edition. Как отмечает портал Gizmochina, технически он не имеет отношения к Meitu, поскольку использует другой «язык дизайна».

Meitu

Недавно глава компании Ми Синхонг объявил, что «настоящий» смартфон Meitu будет анонсирован в следующем году. В соответствии с прежними договоренностями он будет выпускаться и продаваться Xiaomi и станет первым устройством в линейке новых продуктов Meitu.

О спецификациях смартфона пока ничего не известно. Возможно, он будет похож на смартфон Little Fairy с поворотной камерой, тизер которого ранее появлялся в сети.

Samsung Galaxy M30s вновь получит редизайн камеры

Многие обзорщики недоумевали по поводу решения Samsung отказаться от симметричного расположения тыльной камеры по центру задней панели в пользу вертикального блока в углу корпуса наподобие iPhone X. Судя по новым рендерам, в следующих новинках тенденция лишь упрочится — в Samsung Galaxy M30s все три камеры и вспышка разместятся в том же углу на выделенной площадке прямоугольной формы. Напомним, нечто подобное планируется сделать и в iPhone 11.

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M30s получит тройную тыльную камеру Samsung ISOCELL Bright GM2 на 48 Мп. Сканер отпечатков пальцев размещён на физической площадке сзади, а на нижнем торце сохранился 3,5-мм аудиоразъём. Важной фишкой Galaxy M30s станет аккумулятор на 6000 мАч.
 
А теперь небольшой бонус - в конце каждого выпуска новостей мы будем вам одну игру и один фильм. А вы если смотрели или играли в них обязательно пишите об этом в комментариях!

Итак, игра дня — Feather — умиротворяющий симулятор птицы на красивом острове. Расслабляющая гра от австралийской студии Samurai Punk для ПК и Nintendo Switch. В ней вам предстоит стать птицей и отправиться исследовать остров, полный приятных глазу пейзажей.

игра Feather

Feather — очень спокойная игра, которая отлично подойдет для отдыха после суматошного дня. В открытом мире нет врагов или каких-либо других угроз. Вы просто летаете и смотрите, как день сменяет ночь и наоборот — в одиночку или с другими игроками. Особого внимания заслуживает звуковая составляющая проекта. Каждый элемент окружающего мира реагирует на ваше присутствие каким-нибудь гулом или ритмом, чтобы вы ощутили себя с ним единым целым.

А для любителей кино мы можем посоветовать отличную комедию "Семья по-быстрому".

Пит и Эмили совершенно недавно переехали в новый большой дом. Непонятно только зачем они покупали такой большой – пять спален двоим людям явно слишком много. Детей у них нет, да и не похожи они на тех, кто собирается завести мальчика или девочку. Но Пит и Эмили всё-таки решились на этот ответственный шаг – они усыновят или удочерят кого-то.

Семья по-быстрому

В их городе как раз проходит ярмарка сирот, где можно познакомиться з детками без родителей. Именно там пара нашла 15-летнюю девочку-подростка по имени Лиззи. Её-то они и решили взять к себе. Только вот у неё есть младшие брат и сестра, а семью лучше не разрушать. Вот так у Пита и Эмили за один день стало трое детей. Они совершенно разные, каждый привносит свои проблемы, но именно эти дети делают домашний уют. Питу и Эмили придется много потрудиться, чтобы стать настоящими родителями для этих детей.

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