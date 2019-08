Стал известен дизайн и название новых iPhone Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 31.08.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 15 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Дизайн и название новых iPhone раскрыты производителем аксессуаров, Motorola Moto E6 Plus показали на пресс-рендерах, дизайн OnePlus 7T Pro и 7T Pro McLaren Edition раскрыт известным инсайдером, а нейросеть представила Тома Круза в роли Тони Старка. Всем привет, с вами подборка самых интересных новостей технологий, подготовленная при участии канала Мобильный Придира. Дизайн и название новых iPhone раскрыты производителем аксессуаров Apple ещё только готовится к презентации новых iPhone, но в сети уже появились первые подробные сведения о названии и дизайне всего модельного ряда смартфонов компании. Источником новой утечки стал китайский производитель аксессуаров, который выпустил серию чехлов для обновлённой линейки аппаратов ещё до их анонса. В китайской социальной сети Weibo появились снимки ассортимента розничного магазина Huaqiang North в Шэньчжэне. На фотографиях отчётливо виден вырез под квадратный модуль основной камеры, которой, по имеющейся информации, будут оснащены новые iPhone. Примечательно, что на чехлах указаны и названия неанонсированных моделей: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. По слухам, новинки Apple поступят в продажу именно под такими названиями. Стоит отметить и наличие внушительного ассортимента цветов, что косвенно указывает на планы компании представить новинки в различных цветовых решениях. Motorola Moto E6 Plus показали на пресс-рендерах На сайте SlashLeaks появились свежие изображения смартфона Motorola Moto E6 Plus. Утечка подтвердила дизайн смартфона, несколько дней назад засветившийся на реальных снимках. Согласно предыдущим утечкам, «сердцем » устройства станет мобильная платформа MediaTek Helio P22, а объём оперативной памяти составит 2 ГБ. Смартфон получит двойную основную камеру и полукруглый вырез для фронталки в дисплее. Судя по публикации, аппарат дебютирует не только в чёрном цвете корпуса — на постерах представлены варианты в сером, красном и красно-чёрным с градиентом расцветках. Хотя пресс-рендеры обычно публикуются незадолго до анонса гаджетов, точная дата выпуска Moto E6 Plus неизвестна. Железный человек: Миссия невыполнима. Нейросеть представила Тома Круза в роли Тони Старка Deepfake тут, Deepfake там — от нейросети не спрятаться нигде и никому, даже Железному человеку. Сегодня сложно представить, что роль Тони Старка могла бы достаться кому-то кроме Роберта Дауни-Младшего — настолько органично он смотрится в роли гения, миллиардера, плейбоя и филантропа. Но действительно ли актёр настолько незаменим? Тому Крузу, например, тоже идёт боевой костюм. Слухи о том, что Железного человека мог сыграть Круз, ходят давно. Какой бы стала вселенная Marvel с его участием? Кого-то сама идея заменить Роберта Дауни-Младшего может привести в ужас, а вот фанаты звезды киносериала «Миссия невыполнима» наверняка были бы не прочь взглянуть на своего любимчика в качестве одного из Мстителей. Если раньше для этого приходилось пользоваться фантазией, то теперь, благодаря Deepfake, поклонники могут часами смотреть ролик на повторе и наслаждаться зрелищем. Дизайн OnePlus 7T Pro и 7T Pro McLaren Edition раскрыт известным инсайдером Следом за рендерами OnePlus 7T авторитетный инсайдер OnLeaks поделился первыми изображениями будущего 7T Pro. По его словам, старшая Pro-версия выйдет в двух вариантах. Правда, дизайн новинок может разочаровать фанатов. OnLeaks показал дизайн OnePlus 7T Pro и 7T Pro McLaren Edition. Оба аппарата внешне идентичны и являются полной копией обычного OnePlus 7 Pro. McLaren Edition отличается лишь эксклюзивной расцветкой. Как и в прошлогоднем 6T McLaren Edition, у него чёрная задняя крышка с текстурой, напоминающей карбон, и оранжевые вставки в нижней части корпуса. По предварительным данным, OnePlus 7T Pro будет отличаться от обычного OnePlus 7 Pro только более мощным процессором Snapdragon 855 Plus и немного увеличенной емкостью аккумулятора — с 4000 до 4085 мАч. Также есть информация, что OnePlus программно улучшит качество съёмки и добавит новые режимы, но аппаратно модули ничем не будут отличаться от прошлых. А для игроманов сегодня мы рекомендуем игру Hunt: Showdown, которая вышла из раннего доступа и наконец-то — в полноценном релизе. Но, как ни странно, игра смогла найти кучу фанатов, отчасти из-за очень низких минимальных требований и шикарного сюжета, так что сначала посмотрите геймплей, прежде чем совершить покупку. В Hunt: Showdown можно играть как в одиночку, так и в паре или втроём. Группы охотников вызвались избавить мир от кошмарных монстров, которые бродят по болотам Луизианы 1895 года. Победа приносит игрокам щедрое вознаграждение, но если они потерпят неудачу, то потеряют и своего персонажа, и снаряжение. Разработчики обещают самый напряжённый игровой процесс из когда-либо предложенных соревновательными боевиками: помимо сражения с потусторонней силой, команда, захватившая трофей, сама становится мишенью для остальных участников действия. Победителя определит решающая схватка. Сейчас игра продаётся в Steam за 1349 рублей, а вместе с дополнением Legends of the Bayou, включающим двух легендарных охотников, пару уникальных образцов оружия и 500 единиц внутриигровой валюты — за 1517,4 деревянных. Ну а если вы пересмотрели все популярные фильмы, и вам надоели шаблонные ходы блокбастеров, а хочется чего-то свежего и неожиданного, то предлагаю вам к просмотру триллер “Напротив по коридору”. Тихая ночь приняла опасный оборот, когда Джулиан получает телефонный звонок от своего лучшего друга Терри. Терри утверждает, что его невеста Джун изменяет ему в отеле на краю города. Джулиан просит товарища оставаться на месте, до того момента, как он приедет, чтобы предотвратить катастрофу, учитывая то, что в руке у Терри револьвер. Ну и пока что это все наши новости для вас. В подготовке этого выпуска нам активно помогали ребята с канала Мобильный Придира. Так то не стеснятесь, ставьте им лайки, подписывайтесь на их замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

