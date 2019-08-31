Стал известен дизайн и название новых iPhone
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано31.08.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Дизайн и название новых iPhone раскрыты производителем аксессуаров, Motorola Moto E6 Plus показали на пресс-рендерах, дизайн OnePlus 7T Pro и 7T Pro McLaren Edition раскрыт известным инсайдером, а нейросеть представила Тома Круза в роли Тони Старка. Всем привет, с вами подборка самых интересных новостей технологий, подготовленная при участии канала Мобильный Придира.

Дизайн и название новых iPhone раскрыты производителем аксессуаров

Apple ещё только готовится к презентации новых iPhone, но в сети уже появились первые подробные сведения о названии и дизайне всего модельного ряда смартфонов компании. Источником новой утечки стал китайский производитель аксессуаров, который выпустил серию чехлов для обновлённой линейки аппаратов ещё до их анонса.

iPhone 11

В китайской социальной сети Weibo появились снимки ассортимента розничного магазина Huaqiang North в Шэньчжэне. На фотографиях отчётливо виден вырез под квадратный модуль основной камеры, которой, по имеющейся информации, будут оснащены новые iPhone.

Примечательно, что на чехлах указаны и названия неанонсированных моделей: iPhone 11, iPhone 11 Pro и  iPhone 11 Pro Max. По слухам, новинки Apple поступят в продажу именно под такими названиями. Стоит отметить и наличие внушительного ассортимента цветов, что косвенно указывает на планы компании представить новинки в различных цветовых решениях.

Motorola Moto E6 Plus показали на пресс-рендерах

На сайте SlashLeaks появились свежие изображения смартфона Motorola Moto E6 Plus. Утечка подтвердила дизайн смартфона, несколько дней назад засветившийся на реальных снимках. Согласно предыдущим утечкам, «сердцем » устройства станет мобильная платформа MediaTek Helio P22, а объём оперативной памяти составит 2 ГБ. Смартфон получит двойную основную камеру и полукруглый вырез для фронталки в дисплее.

Moto E6 Plus

Судя по публикации, аппарат дебютирует не только в чёрном цвете корпуса — на постерах представлены варианты в сером, красном и красно-чёрным с градиентом расцветках.

Хотя пресс-рендеры обычно публикуются незадолго до анонса гаджетов, точная дата выпуска Moto E6 Plus неизвестна.

Железный человек: Миссия невыполнима. Нейросеть представила Тома Круза в роли Тони Старка

Deepfake тут, Deepfake там — от нейросети не спрятаться нигде и никому, даже Железному человеку. Сегодня сложно представить, что роль Тони Старка могла бы достаться кому-то кроме Роберта Дауни-Младшего — настолько органично он смотрится в роли гения, миллиардера, плейбоя и филантропа. Но действительно ли актёр настолько незаменим? Тому Крузу, например, тоже идёт боевой костюм.

Том Круз в роли Железного Человека

Слухи о том, что Железного человека мог сыграть Круз, ходят давно. Какой бы стала вселенная Marvel с его участием? Кого-то сама идея заменить Роберта Дауни-Младшего может привести в ужас, а вот фанаты звезды киносериала «Миссия невыполнима» наверняка были бы не прочь взглянуть на своего любимчика в качестве одного из Мстителей. Если раньше для этого приходилось пользоваться фантазией, то теперь, благодаря Deepfake, поклонники могут часами смотреть ролик на повторе и наслаждаться зрелищем.

Дизайн OnePlus 7T Pro и 7T Pro McLaren Edition раскрыт известным инсайдером

Следом за рендерами OnePlus 7T авторитетный инсайдер OnLeaks поделился первыми изображениями будущего 7T Pro. По его словам, старшая Pro-версия выйдет в двух вариантах. Правда, дизайн новинок может разочаровать фанатов.

OnLeaks показал дизайн OnePlus 7T Pro и 7T Pro McLaren Edition. Оба аппарата внешне идентичны и являются полной копией обычного OnePlus 7 Pro. McLaren Edition отличается лишь эксклюзивной расцветкой. Как и в прошлогоднем 6T McLaren Edition, у него чёрная задняя крышка с текстурой, напоминающей карбон, и оранжевые вставки в нижней части корпуса.

OnePlus 7T Pro

По предварительным данным, OnePlus 7T Pro будет отличаться от обычного OnePlus 7 Pro только более мощным процессором Snapdragon 855 Plus и немного увеличенной емкостью аккумулятора — с 4000 до 4085 мАч. Также есть информация, что OnePlus программно улучшит качество съёмки и добавит новые режимы, но аппаратно модули ничем не будут отличаться от прошлых.

А для игроманов сегодня мы рекомендуем игру Hunt: Showdown, которая вышла из раннего доступа и наконец-то — в полноценном релизе. Но, как ни странно, игра смогла найти кучу фанатов, отчасти из-за очень низких минимальных требований и шикарного сюжета, так что сначала посмотрите геймплей, прежде чем совершить покупку.

Hunt: Showdown

В Hunt: Showdown можно играть как в одиночку, так и в паре или втроём. Группы охотников вызвались избавить мир от кошмарных монстров, которые бродят по болотам Луизианы 1895 года. Победа приносит игрокам щедрое вознаграждение, но если они потерпят неудачу, то потеряют и своего персонажа, и снаряжение. Разработчики обещают самый напряжённый игровой процесс из когда-либо предложенных соревновательными боевиками: помимо сражения с потусторонней силой, команда, захватившая трофей, сама становится мишенью для остальных участников действия. Победителя определит решающая схватка. Сейчас игра продаётся в Steam за 1349 рублей, а вместе с дополнением Legends of the Bayou, включающим двух легендарных охотников, пару уникальных образцов оружия и 500 единиц внутриигровой валюты — за 1517,4 деревянных.

Ну а если вы пересмотрели все популярные фильмы, и вам надоели шаблонные ходы блокбастеров, а хочется чего-то свежего и неожиданного, то предлагаю вам к просмотру триллер “Напротив по коридору”.

Напротив по коридору

Тихая ночь приняла опасный оборот, когда Джулиан получает телефонный звонок от своего лучшего друга Терри. Терри утверждает, что его невеста Джун изменяет ему в отеле на краю города. Джулиан просит товарища оставаться на месте, до того момента, как он приедет, чтобы предотвратить катастрофу, учитывая то, что в руке у Терри револьвер.

Ну и пока что это все наши новости для вас. В подготовке этого выпуска нам активно помогали ребята с канала Мобильный Придира. Так то не стеснятесь, ставьте им лайки, подписывайтесь на их замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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