5 Sony анонсировала беззеркальные камеры A6600 и A6100 с сенсором APS-C и быстрым автофокусом, дизайн и спецификации Sony Xperia 2 раскрыты известным инсайдером, а Apple бесплатно отремонтирует бракованные Apple Watch. Это самые интересные новости технологий, подготовленные при непосредственном участии канала Мобильный Придира. Компания Sony подготовила к выпуску пару новых беззеркальных камер: флагманскую модель A6600 и более доступную версию A6100 Модель Sony A6600 является преемником устройства A6500. Она также содержит встроенную 5-осевую систему стабилизации изображения и 24,2-мегапиксельный Exmor CMOS сенсор формата APS-C. Также отмечается наличие высокоскоростной системы автоматической фокусировки, которая способна фокусироваться на объекте съёмки всего за 0,02 секунды. При этом доступны режимы отслеживания Real-Time AF и новый Real-Time Eye AF. Впервые для камер серии alpha был добавлен 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Батарейный блок обеспечивает прирост автономности примерно в 2 раза по сравнению с A6500, его достаточно для 720 снимков. Ещё одним новшеством стало использование процессора обработки изображений BIONZ X, который обеспечивает 1,8-кратный прирост производительности по сравнению с моделью A6500. Модель Sony A6100 тоже содержит 24,2-мегапиксельный сенсор формата APS-C, но в данном случае нет встроенной системы стабилизации изображения. Владельцам предстоит полагаться только на стабилизацию, доступную в объективах. Также устройство не получило производительного процессора BIONZ X. Зато пользователям доступны режимы Real-Time AF и Real-Time Eye AF, но только при съёмке фотографий. Камера Sony A6100 поступит в продажу в октябре по цене $750 или $1100 за комплект с объективом 16-50mm E-mount. Продажи флагманской модели Sony A6600 начнутся в ноябре по цене $1400, а за комплект с объективом 18-135mm E-mount предстоит заплатить уже $1800. Дизайн и спецификации Sony Xperia 2 раскрыты известным инсайдером Незадолго до предполагаемого анонса авторитетный инсайдер Роланд Квандт опубликовал первые качественные рендеры смартфона Sony Xperia 2. В сети также появились первые реальные снимки будущей новинки и ключевые технические характеристики флагманского гаджета. По данным источника, смартфон получит дисплей с соотношением сторон 21:9 и минимальными боковыми рамками. Как и предыдущая модель, новинка обойдётся без выреза в экране для селфи-модуля — он разместится в области широкой верхней рамки вместе с разговорным динамиком. На задней крышке устройства находится тройная основная камера, на боковой грани — интегрированный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев и выделенная кнопка затвора камеры. Ожидается, что смартфон будет представлен в чёрном, синем и красном цветах корпуса. По части технических характеристик гаджету приписывают процессор Snapdragon 855, не менее 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объёмом от 128 ГБ. В сети также появились первые фотографии неанонсированного аппарата. Ожидается, что презентация Sony Xperia 2 состоится на выставке IFA 2019, которая стартует уже 6 сентября. Apple бесплатно отремонтирует бракованные Apple Watch В ответ на жалобы покупателей смарт-часов Apple Watch Series 2 и Series 3, дисплеи которых, по заявлению некоторых пользователей, покрываются трещинами без видимых причин, Apple признала наличие брака. Корпорация заявила о готовности выполнить бесплатный ремонт устройств, даже если их гарантийный срок уже закончился. Дефект затрагивает края дисплея указанных моделей. По заверению специалистов Apple, происходит это «крайне редко», но компания готова выполнить бесплатный ремонт моделей часов, реализованных в следующий временной период: Apple Watch Series 2: с сентября 2016 по сентябрь 2017 года

Apple Watch Series 2 Nike+: с октября 2016 по октябрь 2017 года

Apple Watch Series 3 (GPS): с сентября 2017 по сентябрь 2019 года

Apple Watch Series 3 (GPS + eSIM): с октября 2017 по сентябрь 2019 года. Часы можно отправить напрямую авторизованному сервисному центру Apple, предварительно проверив, соответствует ли купленная модель указанным условиям. При этом гаджет должен находиться в пользовании не более трёх лет с момента покупки. А теперь игра дня! Согласитесь, когда проходишь сюжетную кампанию вместе с другом, получаешь от этого совершенно новые ощущения. Однако, кооперативных игр, которые можно пройти вдвоём от начала и до конца, в последнее время выходит всё меньше. Поэтому сегодня я вам расскажу о игре под названием A Way Out. Сюжет рассказывает нам о двух персонажах, оказавшихся за решёткой по разным причинам. Винсент Моретти сел за убийство, которого не совершал, а Лео Карузо попал в тюрьму в ходе неудачного ограбления. После того, как наши герои знакомятся, выясняется, что в исправительном заведении они оказались по вине одного и того же человека – криминального босса по кличке Харви. Герои приходят к единственному правильному решению: организовать побег из тюрьмы и отомстить своему обидчику. Сказано – сделано. Игроку предстоит пройти вместе с Винсентом и Лео через семь кругов ада, прежде чем они смогут осуществить задуманное. Вот только смогут ли? Игровой процесс выглядит крайне необычно. Вы видите на экране одновременно обоих персонажей в режиме split screen («разделение экрана»). Удивительно, что ЕА позволяет играть вдвоём с другом удалённо даже в том случае, если копию игры приобрёл только один из вас. Другими словами, вы запускаете купленную игру, а второй игрок скачивает себе её демоверсию, после чего играть можно вдвоём без каких-либо серьёзных ограничений. Так что если у вас есть достойный напарник, с которым вы готовы провести вместе часиков 8-10, не мешкайте! Немедленно приобретайте A Way Out без каких-либо сомнений и получайте от неё море удовольствия. И раз уж зашла речь о тщательно спланированных побегах заключённых из тюрем, то я также рекомендую фильм “Законопослушный гражданин”. По сюжету у Клайда Шелтона от рук убийц погибают жена и дочь. Несмотря на то, что они были пойманы полицией, Клайд берет правосудие в свои руки и жестоко расправляется с убийцами. Вскоре Клайд попадает за решетку, но и оттуда, непонятно как, продолжает вершить месть. Вся система американского правосудия начинает трещать по швам и только помощник окружного прокурора может это остановить. Фильм интересный, запутанный, интеллектуальный и драматичный. В общем, никого не оставит равнодушным. Это пока что то все самые интересные новости технологий. Спасибо YouTube-каналу Мобильный Придира за эту интересную подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

