Huawei Mate 30 Pro и ASUS VivoWatch SP с ЭКГ

5 Acer представила на IFA 2019 новые мощные ноутбуки, дизайн флагманского Huawei Mate 30 Pro рассекречен масштабной утечкой, а ASUS представила умные часы VivoWatch SP с ЭКГ и 14 днями автономной работы. С вами наша традиционная подборка самых интересных новостей технологий, подготовленная каналом Мобильный Придира. Acer представила на IFA 2019 новые мощные ноутбуки До официального начала выставки IFA 2019 в Берлине компания Acer провела собственное мероприятие Next@Acer, в рамках которого были представлены новые устройства. Помимо геймерских ноутбуков производитель показал обновлённую версию рекордно тонкого Swift 5 и новую линейку лэптопов для профессионалов. Обновлённый Acer Swift 5, являющийся самым лёгким 15-дюймовым ноутбуком в мире, получил новый процессор Intel Core i7-1065G7 десятого поколения, дискретную видеокарту GeForce MX250, накопитель PCIe на 512 ГБ, поддержку Wi-Fi 6 (802.11ax), разъём USB Type-C (Thunderbolt) и возможность биометрической авторизации с помощью системы Windows Hello. Кроме того, в аппарате предусмотрена возможность быстрой зарядки за 30 минут.Acer Swift 5 выйдет в ноябре по цене $900. Линейку ConceptD, ориентированную на профессионалов, пополнила модель ConceptD 3. Это 15-дюймовый ноутбук, который мало чем отличается от ConceptD 5. В нём используется графический процессор NVIDIA GeForce GTX 1650 и центральный процессор Intel Core i7 девятого поколения. Заявленное время автономной работы составляет 10 часов. Ещё одной особенностью является низкий уровень шума при работе — мене 40 дБ даже при максимальной нагрузке. Новый ConceptD 3 поступит в продажу в ноябре по цене от $1000. Тогда же будет выпущен с видеокартой NVIDIA Quadro T1000 по цене от $1700. Acer ConceptD 5 Pro выполнен в металлическом корпусе и оснащён IPS-дисплеем с разрешением 4К и диагональю 15,6 или 17,3 дюйма. Внутри установлены Intel Core i7 девятого поколения и видеокарта NVIDIA Quadro RTX 3000. Цена ConceptD 5 Pro будет начинаться от $2000. Acer ConceptD 9 Pro представляет собой трансформер с 17,3-дюймовым экраном на поворотном шарнире. При необходимости его можно превратить в планшет для работы с комплектным стилусом Wacom EMR, способном распознавать 4096 степеней нажатия. Устройство оснащено процессором Intel Core i9 девятого поколения и дискретной видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000. Дизайн флагманского Huawei Mate 30 Pro рассекречен масштабной утечкой Незадолго до ожидаемой презентации смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетный отраслевой инсайдер OnLeaks опубликовал эксклюзивные рендеры и видео с 3D-моделью готовящейся к релизу новинки. Согласно утечке, аппарат в корпусе из стекла и металла получит ряд отличий от своего предшественника. Новинку оснастят 6,6-дюймовым «экраном-водопадом» с загнутыми краями с широким вырезом в верхней части для селфи-модуля и вспомогательных сенсоров. Смартфону приписывают новейший процессор собственной разработки Kirin 990 и 5G-модем для работы в мобильных сетях последнего поколения. На задней панели размещён круглый блок основной камеры, состоящей из четырёх сенсоров. LED-вспышка вынесена за пределы модуля. По слухам, гаджет получит два сенсора с разрешением 40 Мп, 8-мегапиксельный датчик с телеобъективом и 3D ToF-сенсор. Кнопка питания расположена справа, видимые элементы регулировки громкости отсутствуют. На нижней грани аппарата находятся выдвижной лоток для SIM-карт, порт USB Type-C, микрофон и решётка динамика, на верхней — инфракрасный модуль и дополнительный микрофон. Размеры смартфона, по данным инсайдера, составят 158,1 х 73,6 х 8,7 мм, толщина в области модуля камер — около 9,7 мм. ASUS представила умные часы VivoWatch SP с ЭКГ и 14 днями автономной работы На международной выставке IFA 2019 компания ASUS показала новые смарт-часы VivoWatch SP. Изюминкой модели стало наличие медицинских датчиков и целой экосистемы для отслеживания состояния здоровья владельца. Построение ЭКГ, вычисление уровня кислорода в крови и внушительная автономность — лишь часть фишек новинки. По заверению производителя, в часах есть практически все необходимые функции, которые могут пригодиться как профессиональному спортсмену или активному путешественнику, так и рядовому пользователю. В VivoWatch SP установлены ЭКГ-датчик и фотоплетизмографический (ФПГ) сенсор медицинского класса, благодаря которым отслеживается сразу несколько показателей в режиме реального времени. Часы могут рассказать об уровне кислорода в крови с помощью PPG-сенсора, просчитать индекс состояния нервной системы, измерить кровяное давление и вычислить уровень стресса. ASUS VivoWatch SP, как утверждает компания, может стать полноценным интеллектуальным тренером для фитнеса и здоровья, который мониторит состояние здоровья владельца 24/7. Помогать в этом устройству будет встроенный аккумулятор и оптимизированная с точки зрения энергопотребления электроника — от одного заряда часы способны проработать до 14 дней. Вдобавок ASUS VivoWatch SP способны выдерживать погружение в воду на глубину до 50 метров. Производитель не назвал официальной стоимости новинки, а в качестве сроков выхода указал четвёртый квартал 2019 года. А игра сегодняшнего дня - Remnant: From the Ashes — это кооперативный шутер от создателей Darksiders 2. Игра рассказывает о постапокалиптическом будущем Земли, когда ее заполонили монстры из других измерений. Вам предстоит отстроить собственную базу, отыскать уцелевших людей, а затем группами по четыре человека сражаться с врагами из иных измерений — причем сражения зачастую будут разворачиваться в тех самых иных мирах. Если же вам неохота выживать в постапокалиптическом мире с другими игроками, то рекомендую к просмотру фильм “Идеальная западня”. Молодая и красивая пара Брайан и Кэсси недавно оказались на грани разрыва. Брайн застал свою девушку в нетрезвом виде с другим мужчиной. Он не может разорвать отношения, но и забыть об измене у него не выходит. Чтобы снова сблизиться, влюбленные решают сбежать от всего мира и провести шесть дней только вдвоем. Они снимают просторный особняк в тихом уголке северной Италии. Очень скоро их уединение нарушает сосед – обаятельный итальянец Федерико. На глазах у напряженного Брайна он ухаживает за красавицей Кэсси. И без того непростые отношения героев подвергаются новому испытанию: кажется, кто-то намеренно пытается их разлучить, постоянно за ними наблюдая и манипулируя обоими. А на этом у нас пока все. И снова мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку.

