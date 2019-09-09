LG представила смартфон LG G8X ThinQ - защищённый флагман с тремя дисплеями

LG G8X ThinQ: защищённый флагман с тремя дисплеями, Canon анонсировала кинокамеру EOS C500 Mark II для записи 5,9K-видео, а также HUAWEI FreeBuds 3 - «убийца» Apple AirPods. Всем привет, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий, которая выходит при поддержке канала Мобильный Придира.

LG G8X ThinQ: защищённый флагман с тремя дисплеями

На IFA 2019 южнокорейская компания LG представила флагманский смартфон LG G8X ThinQ, одной из ключевых особенностей которого стала возможность превратить гаджет в складывающийся планшет с тремя дисплеями. Новинка, построенная на базе процессора Snapdragon 855, «упакована» в защищённый корпус — аппарат не боится воды, ударов и других внешних воздействий.

LG G8X ThinQ оснащён 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с каплевидным вырезом под селфи-камеру, разрешением Full HD+ (2340х1080) пикселей и встроенным сканером отпечатков пальцев. Корпус смартфона защищён от попадания воды и пыли по стандарту IP68 и соответствует защите от механических повреждений по военному стандарту MIL-STD 810.

«Сердцем» устройства стал флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855 при поддержке 6 ГБ оперативной памяти. Для хранения файлов предусмотрен встроенный накопитель объёмом 128 ГБ с возможностью расширения при помощи карт памяти microSD. Ёмкость встроенного аккумулятора новинки составляет 4000 мАч.

На тыльной стороне устройства расположилась двойная основная камера, представленная 12-мегапиксельным сенсором со светосилой f/1.8 и оптической стабилизацией, а также 13-мегапиксельным датчиком с широкоугольным объективом. Разрешение фронтального модуля составляет 32 Мп. Реализована и поддержка съёмки видео в разрешении 4К.

Особый интерес в конструкции новинки представляет аксессуар DualScreen. Это дополнительная физическая «крышка» для смартфона с 6,4-дюймовым основным дисплеем с одной стороны, и монохромным 2,1-дюймовым OLED с другой. Специальное крепление позволяет поворачивать дисплей на 360° — в раскрытом виде аппарат напоминает сгибаемый смартфон или небольшой планшет.

Canon анонсировала кинокамеру EOS C500 Mark II для записи 5,9K-видео

Canon анонсировала полнокадровую камеру EOS C500 Mark II с возможностью записи видео в разрешении 5,9K. Среди особенностей устройства — возможность смены байонета, одновременная запись на две карты памяти и продвинутая система автоматической фокусировки. Одновременно компания объявила о выпуске нового вещательного объектива с внушительным коэффициентом увеличения и профессиональный контрольный дисплей для редактирования отснятого материала.

Полнокадровый сенсор новинки с процессором Digic DV 7 поддерживает съёмку в разрешении 5,9K в формате Cinema RAW Light и 4K 4:2:2 10-бит в формате XF-AVC. Это первая модель в линейке с поддержкой электронной стабилизации изображения и возможностью записи 5,9K-контента на карты памяти CFexpress. Модель примечательна опцией смены байонета: EF с замком Cinema Lock или PL.

Для перевода из разрешения 5,9K в 4K используется алгоритм дебайеризации с высоким качеством изображения с подавлением эффекта муара и снижением уровня шума. EOS C500 Mark II имеет диапазон настройки свыше 15 ступеней с широким цветовым пространством и оснащена встроенным полнокадровым модулем нейтральных фильтров с электроприводом (2, 4, 6, 8 и 10 ступеней) для достижения малой глубины резкости даже при дневном свете. Интерфейс 12G-SDIй обеспечивает вывод в формате 4K 50/60p с использованием одного кабеля. Камера поддерживает установку модулей расширения EU-V1 и EU-V2для получения функциональности пульта ДУ и дополнительных разъёмов, и видоискателей EVF-V70 или EVF-V50.

Новинка получила фирменную технологию автофокусировки Canon Dual Pixel CMOS AF и функцию подсказок Dual Pixel Focus Guide, которая помогает точнее контролировать фокус. Поддерживается автофокусировка с распознаванием лиц и слежением за объектом в кадре с настраиваемой чувствительностью, а также использование и настройка пользовательских таблиц LUT.

HUAWEI FreeBuds 3: новая версия Bluetooth, активное шумоподавление и минимальная задержка

Компания HUAWEI кардинально обновила представленные год назад беспроводные наушники FreeBuds, предложив покупателю не только более элегантный дизайн, но и ряд технических улучшений, включая функцию активного шумоподавления. FreeBuds 3 уже окрестили «убийцей» Apple AirPods, ведь технически они явно превосходят продукт американской компании.

Первое, что привлекает внимание в дизайне FreeBuds 3 — идеально круглый минималистичный зарядный кейс. Модель интересна и тем, что это первые наушники в классе, оснащённые активной системой шумоподавления. По заверению компании, встроенные программные алгоритмы снижают уровень окружающего шума до 15 дБ. Данная функция способна бороться даже с сильным ветром во время велопрогулки. FreeBuds 3 получили новый процессор Kirin A1, ставший первым чипом в мире с поддержкой стандарта Bluetooth 5.1. В результате инженерам удалось выделить по каналу на каждый наушник и снизить задержки до 50%. По заверению HUAWEI, уровень задержек составляет всего 190 мс. Для сравнения, у AirPods это значения 220 мс (больше — хуже), а у Samsung Galaxy Buds — 564 мс. Улучшено на 30% и энергопотребление модели.

Наушники поддерживают воспроизведение высококачественного звука BT-UHD с битрейтом до 2,3 Мбит/с. Примечательно, что за звук отвечают драйверы диаметром 14 миллиметров.

А сегодня для тех, кто прошел все части Diablo, я рекомендую игру PAGAN ONLINE. Мир Pagan Online вдохновлен культурой дохристианского периода, с уникальными героями, толпами опасных противников и сверхъестественными силами. Разработчики обещают, что игровая вселенная будет расширяться регулярными дополнениями с новыми героями, врагами, землями и неожиданными поворотами истории.

В основе геймплея Pagan Online лежит сочетание классического hack’n’slash и MOBA-механик, с отсылками к рейдам из классических MMORPG. Игроки будут перемещаться от одной боевой арены к другой, оттачивая навыки в интенсивных сражениях с ордами монстров и «боссами» с уникальными тактиками.

Если же вы хотите заглянуть в мир будущего, предлагаю вам фильм “Анон” от номинанта на «Оскар» Эндрю Никкола. В мире благополучного будущего все преступления и заговоры заведомо обречены, потому что каждый шаг человека легко отслеживается и регистрируется. То, что мы называем «персональными данными», становится открытой информацией благодаря чипам, имплантируемым в головы людей.

Но в системе тотального контроля происходит сбой. Опытный детектив Сол Фриленд расследует серию убийств, у жертв которых были изменены записи событий. Фриленд выходит на «неопознанную» девушку-хакера, чьи действия невозможно отследить. Бесспорно, она враг системы, но виновна ли она в нераскрытых убийствах?

А на этом пока что все. Выражаем благодарность парням с канала Мобильный Придира за эту ценную и полезную информацию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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