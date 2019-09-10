Пятерка самых продаваемых смартфонов 2019 года

Самый продаваемый смартфон 2019 года, характеристики vivo V17 Pro с двойной выдвижной фронталкой слили в сеть, а также напечатанный на 3D-принтере автобус с искусственным интеллектом. Ознакомьтесь с самыми интересными новостями технологий, которые дл вас подготовил канал “Мобильный Придира”.

Назван самый продаваемый смартфон 2019 года. И это не Xiaomi

Исследовательская фирма IHS Markit опубликовала список самых популярных смартфонов за первую половину 2019 года. В десятке бестселлеров расположились преимущественно бюджетные модели и... «айфоны». Интересно, что самым продаваемым устройством оказался именно аппарат от Apple.

Согласно представленной информации, за первое полугодие 2019-го самым популярным смартфоном оказался прошлогодний iPhone XR. За отчётный период было отгружено 26,9 миллиона устройств (13,6 миллиона в первом квартале и 13,3 миллиона — во втором).

С существенным отрывом от лидера на втором месте расположился Galaxy A10, поставки которого за полгода составили 13,4 миллиона единиц. Замыкает тройку лидеров Galaxy A50 с 12 миллионами.

Самым популярным смартфоном от Xiaomi оказался бюджетный Redmi 6A, расположенный на пятом месте. Прямо за ним следует Redmi Note 7. Оба аппарата китайского бренда разошлись тиражом около 10 миллионов устройств. Ещё одним китайцем в топе оказался OPPO A5, чьи поставки составили 9,7 миллиона единиц.

Характеристики vivo V17 Pro с двойной выдвижной фронталкой слили в сеть

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт опубликовал подробные спецификации и детализированные изображения готовящегося к анонсу смартфона vivo V17 Pro. Фишкой новинки, помимо ёмкого аккумулятора и основной камеры с четырьмя датчиками, «упакованными» в модуль необычной формы, станет двойная селфи-камера на выдвижном механизме.

По данным источника, новинка получит 6,44-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2440х1080 пикселей, соотношением сторон экрана 21:9 и встроенным сканером отпечатков пальцев. Задняя крышка смартфона будет выполнена из устойчивого к царапинам стекла, слегка скруглённого по краям.

Аппарат оснастят выдвижным селфи-модулем с двумя сенсорами — основным 32-мегапиксельным и датчиком глубины на 2 Мп. Одной из функций модуля станет разблокировка устройства с помощью технологии распознавания лица. На задней панели смартфона расположится модуль камеры с четырьмя датчиками: основным с разрешением 48 Мп, 8-мегапиксельным с широкоугольной оптикой и двумя вспомогательными на 2 Мп для создания эффекта боке и ночной съёмки.

Vivo V17 Pro будет построен на базе 11-нм мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 675 с максимальной тактовой частотой до 2 ГГц. Модель получит 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ ПЗУ и ОС Android 9 Pie. В список беспроводных интерфейсов войдут NFC, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Помимо порта USB Type-C (USB 3.1) смартфон оснастят 3,5-мм разъёмом для наушников. Дата релиза и цена vivi V17 Pro не объявлены.

На 3D-принтере напечатали автобус с искусственным интеллектом

Компания Local Motors представила первый в мире автобус, оснащённый искусственным интеллектом и созданный при помощи 3D-печати. Как сообщается, 80% деталей транспортного средства изготовлены посредством аддитивных технологий. Сейчас проект проходит стадию тестирования и доработки.

Ещё в 2016 году компания Local Motors представила беспилотный автобус Olli, разработка которого велась совместно с IBM. Коллаборация с авторитетным производителем компьютеров позволила молодой компании воспользоваться наработками в области искусственного интеллекта. Результатом исследований стал обновлённый автобус Olli, изготовление кузовных деталей которого происходило с помощью 3D-принтера.

На момент разработки Olli не готов к эксплуатации на улицах. Модель сконструирована для низкоскоростного режима и перемещения по закрытым территориям вроде госпиталей, военных зон или баз отдыха.

По сравнению с предшественником второе поколение Olli получило ряд улучшений. От одного заряда он способен проехать до 160 километров, а пассажировместимость автобуса составляет 12 человек. Максимальная скорость движения достигает 40 километров в час. Особенностью модели стал автопилот четвёртого уровня, позволяющий обходиться без помощи человека, но лишь в определённых условиях.

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