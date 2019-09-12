Apple представила новые модели iPhone, iPad 7, Watch Series 5, а также новые сервисы

Состоялась главная презентация этого года — Apple представила новые модели iPhone, а вместе с ними iPad 7 поколения и Watch Series 5. Одними «железками» производитель не ограничился, рассказав также про сервисы Arcade и TV+. Но обо всём по порядку. Доброго времени суток, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий, подготовленная при непосредственном участии канала “Мобильный Придира”.

Apple Arcade

Мероприятие началось с рассказа про Apple Arcade, который предлагает пользователям эксклюзивные игры по подписке. Партнёрами Apple, чьи игры показали на презентации, стали Capcom, Konami и Annapurina Interactive. Каждая из этих студий разработала собственный уникальный продукт, созданный специально для Arcade. Несмотря на два громких имени, речь идёт о максимально казуальных проектах скорее мобильного, нежели консольного качества.

На презентации показали три игры, но подписка предложит пользователям около сотни подобных проектов. Сайт Apple Arcade заявляет, что графика и сюжет тайтлов сервиса — «на грани фантастики». Так это или нет, геймеры смогут проверить уже 19 сентября. Стоимость семейной подписки составит 5 долларов. Эта цифра приятно удивила гостей мероприятия.

Apple TV+

Следом Apple рассказала про свой онлайн-кинотеатр TV+, который станет доступен уже 1 ноября этого года. Цена семейной подписки составила всего 5 долларов. А при покупке Mac, iPad, iPhone или Apple TV вы получите год подписки в подарок.

Смотреть контент можно будет как онлайн, так и офлайн, через приложение, которое появится на смарт-телевизорах Samsung, LG, Sony и VIZIO.

Сразу после релиза сервиса зрителям будут доступны эксклюзивные фильмы и сериалы, в их числе и «Смотри» с Джейсоном Момоа. Его эффектный трейлер уже появился на YouTube.

Новый iPad

Очень кратко Apple рассказала про новый iPad 7-го поколения, который пришёл на смену самому популярному и самому доступному планшету компании. Новинка получила экран Retina с диагональю 10,2 дюйма и процессор A10 Fusion, который обеспечивает вдвое больший уровень производительности, чем современные ПК на Windows.

iPad сохранил Touch ID и классический алюминиевый корпус, но получил поддержку цифрового пера Apple Pencil первого поколения и фирменных клавиатур, подключаемых через Smart Connector. Цена устройства начинается от 329 долларов.

Apple Watch Series 5

Главной особенностью новых часов Watch Series 5 стала функция постоянно активного экрана — время и данные из приложений могут выводиться в режиме 24/7. Причём это не должно сильно ударить по автономности, уверяет Apple.

Также аксессуар получил компас. Он будет доступен в виде отдельного приложения, данные которого сторонние разработчики смогут использовать для более точной навигации. Часы будут доступны в четырёх вариантах: с алюминиевым, стальным, керамическим и титановым корпусом.

Стоить Apple Watch Series 5, оснащенные GPS, будут $399. Модель с сотовым модулем стоит $499. В продажу они поступят 20 сентября.

iPhone 11

Первым из трёх новых смартфонов был представлен iPhone 11, ставший преемником iPhone XR. Аппарат минимально отличается от предшественника внешне, но вместе с тем важные изменения в смартфоне всё же присутствуют. Спереди у iPhone 11 нет изменений. Как и в прошлогоднем iPhone XR, в нём установлен 6,1-дюймовый IPS-дисплей Liquid Retina с вырезом-чёлкой сверху. Все внешние различия находятся сзади — новый iPhone 11 получил двойную основную камеру, помещённую в выступающий квадратный модуль.

Основная 12-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией получила новый сенсор и объектив с диафрагмой f/1.8. Помимо неё в смартфоне установлена вторая камера на 12 Мп с ультраширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов. Оба модуля поддерживают все функции, включая расширенный динамический диапазон и запись 4K-видео с частотой 60 fps.

«Сердцем» iPhone 11 стал новый процессор Apple A13 Bionic. По заверениям компании, это самый мощный мобильный чип для смартфонов. По части графики он оставляет позади всех конкурентов. Вместе с возросшей производительностью Apple позаботилась и об автономности новинки — iPhone 11 работает на час дольше iPhone XR.

Среди менее значимых нововведений в iPhone 11 стоит отметить улучшенную аудиосистему с поддержкой объёмного звучания Dolby Atmos, новую 12-мегапиксельную фронтальную камеру с возможностью записи замедленных видео, поддержку Wi-Fi 6 и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Стоить iPhone в минимальной конфигурации будет $699.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Эти смартфоны, пришедшие на смену моделям XS и XS Max, отличаются друг от друга только экранами. Спереди iPhone 11 Pro полностью повторяет iPhone XS и iPhone X — тот же почти безрамочный Super Retina OLED-дисплей с «чёлкой», размеры и форма которой никак не изменились с момента выхода «десятки». В обычной «прошке» экран имеет диагональ 5,8 дюйма, а в Max-версии — 6,5 дюйма. Внешне отличить аппараты от предшественников можно по новым цветам корпуса (тёмно-зелёный и золотой), матовой отделке стекла, расположенному по центру логотипу Apple и квадратному блоку тройной камеры.

Несмотря на отсутствие отличий у новинок спереди, в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max используется полностью новый OLED-дисплей Super Retina XDR.

Особое внимание Apple уделила камере iPhone 11 Pro. Она представлена тремя 12-мегапиксельными модулями: обычным широкоугольным, телефото с увеличенной до f/2.0 светосилой и ультраширокоугольным (120 градусов). Все три сенсора поддерживают съёмку с расширенным динамическим диапазоном, запись видео в 4K с 60 fps.

В iPhone наконец-то появился ночной режим съёмки, который автоматически активируется при недостатке света. При спуске затвора камера делает серию снимков, а оптическая стабилизация устраняет дрожание. Затем фото объединяются и обрабатываются, чтобы в итоге получился один светлый кадр. Кроме того, в iPhone 11 Pro дебютировала функция под названием Deep Fusion. Её суть заключается в съёмке девяти кадров и выборе лучших пикселей с каждого для создания одного детализированного и качественного снимка в любых условиях съёмки.

Как и в iPhone 11, в новых iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max используется процессор Apple A13 Bionic. По заверениям компании, это самый мощный чипсет, что есть в смартфонах. Производительность графической подсистемы в сравнении с A12 Bionic выросла на 20%, а потребление энергии снизилось на 30%.

Несмотря на более яркий дисплей и возросшую производительность, Apple удалось добиться увеличения автономности смартфонов. Так, обычный iPhone 11 Pro работает на 4 часа дольше прошлогоднего iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max способен на одном заряде выдержать на 5 часов дольше iPhone XS Max. Более того, в комплекте с «прошками» идёт адаптер питания мощностью 18 Вт для быстрой зарядки.

Новый iPhone 11 Pro будет стоить от $999. iPhone 11 Pro Max стоит от $1099.

Приём предзаказов на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартует 18 сентября. Старт продаж запланирован на 20 сентября.

Вот такая вот получилась презентация у Apple в этом году. Много новых продуктов, да еще и новые сервисы по низким ценам. За данный обзор мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира. Ставьте им лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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