Все характеристики OnePlus 7T и 7T Pro раскрыты авторитетным инсайдером, iPhone SE2 получит IPS-дисплеи Sharp, а HUAWEI показала, на что будет способна камера Mate 30. Всем привет, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий от канала “Мобильный Придира”.

Все характеристики OnePlus 7T и 7T Pro раскрыты авторитетным инсайдером

Известный инсайдер OnLeaks, ранее опубликовавший изображения OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, поделился информацией о технических характеристиках будущих смартфонов от китайского производителя и точной датой их презентации. Pro-версия получит минимальные изменения, а вот в младшей модели будет прилично нововведений и улучшений.

Предполагаемые характеристики OnePlus 7T:

Дисплей: 6,55", Fluid AMOLED, 2400х1080 пикселей, частота обновления 90 Гц, DFR10+, сканер отпечатков пальцев в экране (оптический)

Чипсет: Snapdragon 855 Plus, графика Adreno 640

ОЗУ: 8 ГБ

Накопитель: 128/256 ГБ

Основная камера: 48 Мп (f/1.6, OIS + EIS) + 12 Мп (f/2.2, 2х оптический зум) + 16 Мп (f/2.2, угол обзора 120°)

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.0, EIS

Аккумулятор: 3800 мАч, быстрая зарядка WARP Charge 30T (на 20% быстрее, чем в OnePlus 7 Pro)

ОС: OxygenOS на базе Android 10

OnePlus 7T Pro, как уверяет OnLeaks, получит такую начинку:

Дисплей: 6,65", Fluid AMOLED, 3100х1440 пикселей, частота обновления 90 Гц, DFR10+, сканер отпечатков пальцев в экране (оптический)

Процессор: Snapdragon 855 Plus, графика Adreno 640

ОЗУ: 8 ГБ

Накопитель: 256 ГБ

Задняя камера: 48 Мп (f/1.6, OIS + EIS) + 8 Мп (f/2.4, 3х оптический зум) + 16 Мп (f/2.2, угол обзора 120°)

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.0, EIS

Аккумулятор: 4085 мАч, быстрая зарядка WARP Charge 30T (на 20% быстрее, чем в OnePlus 7 Pro)

ОС: OxygenOS на базе Android 10

До сих пор считалось, что презентация новых OnePlus 7T и 7T Pro состоится 26 сентября вместе с первым телевизором компании. Однако инсайдер уверяет, ссылаясь на свои источники, что производитель представит новые смартфоны 10 октября, а в продажу они поступят 15 октября.

Напомним, что основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау пообещал, что их новый смартфон будет стоить меньше OnePlus 7 Pro.

iPhone SE2 получит IPS-дисплеи Sharp

В сети появились новые упоминания второй ревизии компактного смартфона Apple iPhone SE 2. По данным китайского портала MyDrivers, новинки будут оснащаться экранами производства Sharp.

Ожидается, что новинка с 4,7-дюймовым экраном будет использовать некоторые компоненты iPhone 11, в частности — чип A13. Цена смартфона будет ниже, чем у iPhone XR, а после его появления прекратятся продажи iPhone 8. Аппарату приписывают одну 12-мегапиксельную камеру, прочие характеристики не сообщаются.

Анонс преемника iPhone SE ожидается в 2020-м, цена аппарата неизвестна.

HUAWEI показала, на что будет способна камера Mate 30

До презентации HUAWEI Mate 30 остаются считаные дни. Решив подогреть интерес покупателей, компания раскрыла некоторые особенности камеры флагмана, продемонстрировав несколько захватывающих видеороликов. Если всё показанное HUAWEI — правда, то по уровню фотографических возможностей смартфону попросту не будет равных среди конкурентов.

Компания отмечает, что Mate 30 получит камеру, «разрушающую границы времени и пространства». По заверению представителей HUAWEI, благодаря процессору Kirin 990 смартфон сможет снимать динамичные видео с невероятно высокой частотой кадров.

В качестве примера компания приводит короткий видеоролик, на котором выпущенная стрела, проходя через кольцо, внезапно замедляется. Увиденное действительно впечатляет. Компания назвала данную функцию Mate 30 как «высокоскоростной режим фото». В том же HUAWEI Mate 20 Pro возможности slomo-съёмки достигают 960 кадров в секунду. Похоже, что в Mate 30 частота кадров будет существенно выше. Ещё одной из особенностей флагмана будет улучшенная съёмка в условиях низкой освещённости. Опять-таки, это стало возможным благодаря процессору Kirin 990, производительность которого увеличилась на 15% по сравнению с предшественником при таком же снижении энергопотребления. Благодаря мгновенной постобработке с помощью искусственного интеллекта рендеринг фото и видео выходит на качественно новый уровень.

Презентация HUAWEI Mate 30 с поддержкой 5G-сетей запланирована на 19 сентября.

А геймеров могу сегодня порадовать: одну из лучших игр по мотивам рассказов Лавкрафта отдают бесплатно и навсегда. Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store продолжает радовать любителей компьютерных игр и выгодных предложений бесплатными раздачами на каждой неделе. Сейчас даром отдают Conarium — приключенческий хоррор от первого лица по мотивам произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. Каждый желающий может забрать его навсегда по щелчку пальцев.

Conarium — это игра по мотивам рассказа «Хребты безумия», одного из самых популярных произведений мастера ужасов. В нём четверо учёных попытаются постичь то, что находится за гранью возможного. Смогут ли они сохранить при этом рассудок?

Хоррор-приключение Conarium вышло в Steam два года назад, в 2017-м. За это время оно успело собрать более 800 отзывов и понравиться геймерам: рейтинг Conarium в магазине Гейба Ньюэлла составляет 80%, что очень неплохо для низкобюджетного ужастика.

А для просмотра рекомендую фильм “Ночные игры”. В центре сюжета оказываются Макс и Энни, которых объединила любовь к интеллектуальным играм. Наши герои познакомились на конкурсе знатоков, и с тех пор каждую неделю они собираются с друзьями, чтобы весело провести время и поиграть в так называемые "ночные игры".

Однажды Брукс, успешный и заносчивый брат Макса, с которым они не виделись около года, предлагает им вместе с друзьями сыграть в увлекательный детективный квест, где победителю достанется роскошный автомобиль. Правила просты: одного из участников похищают злодеи, которых играют профессиональные актеры, после чего остальным нужно будет найти "заложника", пользуясь специальными подсказками в виде загадок. Вот только наши герои даже представить себе не могли, что вломившиеся в дом похитители, схватившие Брукса, были на самом деле не актерами, а особо опасными преступниками...

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