Samsung обновит линейку премиальных «раскладушек» на Snapdragon, новый Pixel 4 с устаревшим «железом», Hyundai показала концепт высокотехнологичного автомобиля, а также беспроводная геймерская мышь, которая живет без подзарядки 5 месяцев. Это самые интересные новости технологий от наших друзей с канала “Мобильный Придира”.

Samsung обновит линейку премиальных «раскладушек» на Snapdragon

Даже в эпоху трендов на безрамочные моноблоки определённым спросом продолжают пользоваться и классические типы корпуса смартфонов. Компания Samsung готовится представить новую модель W2020 с двумя экранами, физической клавиатурой, складным корпусом и флагманским процессором.

По данным портала ITHome, южнокорейский вендор выпустит аппарат под названием W2020 до конца текущего года. Новинка получит два дисплея: основной 4,2-дюймовый Super AMOLED с разрешением Full HD и вспомогательный на внешней стороне корпуса. Объём внутренней памяти UFS 3.0 в базовой конфигурации составит 512 ГБ.

«Сердцем» устройства станет флагманская мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 855 при поддержке 8 ГБ оперативной памяти. Для сравнения, прошлогодний W2019 был построен на базе Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативки. Новинку оснастят тройной основной камерой и аккумулятором большей ёмкости сравнительно с предыдущей моделью.

Цену, точную дату анонса и детальные спецификации гаджета источник не приводит.

В новом Pixel 4 будет устаревшее «железо»

Ещё не представленный официально Pixel 4 уже поступил в продажу, и в сети даже появились первые его обзоры, но вместе с тем поток утечек и новых подробностей о смартфоне не прекращается. Согласно новым сообщениям, Google решила не заморачиваться с техническими характеристиками своего будущего флагмана.

Из ранних утечек уже известно, что Pixel 4 и Pixel 4 XL получат обычную версию процессора Snapdragon 855 вместо более мощного Snapdragon 855 Plus, а модуль основной камеры у них будет такой же, как и в прошлогодних Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Согласно новым данным, в новых «пикселях» используется уже устаревшая флеш-память стандарта UFS 2.1, в то время как многие флагманы 2019 года получили гораздо более быстрые накопители типа UFS 3.0. В результате Pixel 4 XL демонстрирует в бенчмарке AndroBench скорость последовательного чтения 655,57 МБ/с, а записи — 254,48 МБ/с. Для сравнения, OnePlus 7 Pro с накопителем UFS 3.0 выдаёт свыше 1400 и порядка 400 МБ/с соответственно. Однако, несмотря на не самую топовую начинку, Pixel 4 XL без проблем справляется с современными мобильными играми вроде PUBG Mobile.

Презентация Pixel 4 и Pixel 4 XL ожидается 15 октября.

Hyundai показала концепт высокотехнологичного автомобиля

На ежегодном Международном автомобильном салоне во Франкфурте компания Hyundai представила вариант автомобиля будущего, получившего простое название «45». В отличие от других автопроизводителей, придающих своим концептуальным машинам максимально футуристичный облик, дизайнеры южнокорейского гиганта сделали авто в ретро-стиле.

Салон автомобиля весьма просторен, а двери имеют раздвижную конструкцию. При желании пассажиры могут повернуть передние кресла на 180°, организовав импровизированное купе. Общепринятая тенденция к минимализму нашла отражение и в Hyundai 45 — вместо спидометра, одометра и привычной приборной панели в машине установлен огромный сенсорный дисплей.

Ещё одна отличительная черта автомобиля — внушительное количество светодиодных ламп на передней и задней части кузова. Экстерьер получился достаточно кубическим — острые углы и плоские грани вызывают у экспертов вопросы к аэродинамике автомобиля.

Производитель не раскрывает технических особенностей Hyundai 45. Известно, что это пока единственный экземпляр и о планах его серийного производства пока нет никакой информации.

Пять месяцев без подзарядки. Logitech представила беспроводную геймерскую мышь G604

Вчера компания Logitech представила мышь G604 LIGHTSPEED. Это своеобразный гибрид устройства для работы и видеоигр. В первую очередь она примечательна комбинацией беспроводной связи LIGHTSPEED с минимальной частотой опроса и датчика HERO 16K, потребляющего в 10 раз меньше энергии, чем решения конкурентов.

Две передовые технологии в тандеме предоставляют владельцу мыши невероятные 240 часов игры при использовании модуля LIGHTSPEED и около пяти с половиной месяцев при работе стандарта Bluetooth. Кроме того, мышь отличается огромным числом настраиваемых клавиш (15 штук) и сверхбыстрым колесом прокрутки, работающим в двух режимах. Также упоминания заслуживает возможность моментального переключения аксессуара с одного компьютера на другой.

Устройство поступит на рынок осенью 2019 года и обойдётся всем желающим в 7990 рублей.

А игрой сегодняшнего дня стала новенькая Borderlands 3 — это триквел безумного шутера с элементами RPG в духе Diablo (только с пушками). Игра расскажет историю новой четверки искателей Убежища, которые противостоят двум злодеям-близнецам, задумавшим объединить бандитские кланы и наложить свои руки на некие силы, влияющие на весь мир.

Игроков ждут четверо совершенно новых персонажей, а также встречи со старыми знакомыми героями. Впервые в серии события игры разворачиваются не только на Пандоре — в Borderlands 3 игрокам предстоит путешествовать по галактике на собственном космическом корабле, исследуя различные миры и сражаясь с непохожими друг на друга угрозами.

Для просмотра рекомендую фильм “Однажды в Стокгольме”. Эксцентричный американец в ковбойской шляпе и с флагом Техаса на куртке, обожающий Боба Дилана и носящий длинные усы, врывается в крупнейший шведский банк с автоматом наперевес. Грабитель называет себя «тот, кто вне закона», и ему не так давно удалось сбежать из тюрьмы.

Теперь он хочет вытащить оттуда своего друга Гуннара Соренссона, даже если ради этого потребуется поднять на ноги всю Швецию. В числе его заложников оказывается скромная сотрудница банка, добропорядочная жена и молодая мама Бьянка. Она с удивлением наблюдает за действиями «ковбоя»-преступника и вопреки всем обстоятельствам поддается его обаянию.

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