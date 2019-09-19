HP Elite Dragonfly — самый лёгкий в мире компактный ноутбук-трансформер
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано19.09.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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HP представила в России сверхлёгкий ноутбук с 24 часами автономной работы, Samsung Galaxy M10s получил большой дисплей и ёмкий аккумулятор, а также первый фильм, полностью снятый на iPhone 11 Pro. Всем привет, это рубрика самых интересных новостей технологий, подготовленная каналом “Мобильный Придира”.

HP представила в России сверхлёгкий ноутбук с 24 часами автономной работы

Компания HP представила ультралёгкий ноутбук премиум-красса Elite Dragonfly. При весе менее одного килограмма в нём сочетаются производительная начинка и мощный аккумулятор, обеспечивающий более суток автономной работы.

HP Elite Dragonfly — самый лёгкий в мире компактный ноутбук-трансформер для бизнеса с рекордным временем автономной работы. Он получил 13-дюймовый экран, занимающий 86% площади корпуса, и способен проработать на одном заряде до 24,5 часов. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6 и опционально оснащается LTE-модемом, что позволяет оставаться на связи за пределами офиса.

HP Elite Dragonfly

При весе менее одного килограмма ноутбук выполнен в прочном корпусе из магниевого сплава. Кроме того, при его производстве используется собранный в океане и переработанный пластик. Компьютер получил бесшумную клавиатуру с подсветкой и новую облегчённую сенсорную панель. Это первое устройство для бизнеса с предустановленным программным обеспечением для ведения здорового образа жизни HP WorkWell. Оно учит пользователей делать перерывы в работе, когда это необходимо, и предлагает персонализированные советы по повышению продуктивности.

Устройство соответствует целевым спецификациям и ключевым показателям пользовательского опыта в рамках программы Intel Project Athena. За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Core vPro восьмого поколения.
Ноутбук выйдет в ноябре. Цена будет объявлена позже.

Samsung Galaxy M10s получил большой дисплей и ёмкий аккумулятор

Следом за Galaxy M30s компания Samsung представила ещё один новый смартфон — Galaxy M10s. Как несложно догадаться, это улучшенная версия обычного Galaxy M10, вышедшего в начале года. При цене чуть более $100 он предлагает большой экран, двойную камеру и ёмкий аккумулятор.

Samsung Galaxy M10s оснащён 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1520x720 пикселей. «Сердцем» смартфона выступает восьмиядерный процессор Samsung Exynos 7884B с тактовой частотой 1,6 ГГц. Выпускается он только в одном варианте с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ с возможностью использования карты microSD до 512 ГБ.

Samsung Galaxy M10s

В смартфоне установлена двойная камера с основным сенсором на 13 Мп и вторым ультраширокоугольным модулем на 5 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп поддерживает функцию распознавания лиц. Разблокировать устройство можно также с помощью сканера отпечатков пальцев на обратной стороне.

За автономность в Galaxy M10s отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. В смартфоне предусмотрены Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2.

Samsung Galaxy M10s поступит в продажу 29 сентября по цене около $126.

Опубликован первый фильм, полностью снятый на iPhone 11 Pro

До официального старта продаж iPhone 11 Pro остаётся всего несколько дней, но в сети уже появился первый фильм, наглядно демонстрирующий возможности тройной основной камеры смартфона. Автором короткометражки, снятой в разрешении 4K, стал известный видеограф Энди То, которому удалось впечатлить своей работой даже главу Apple Тима Кука.

Отправившись в Токио, автор четырёхминутного фильма постарался перенести на экран удивительную жизнь, привычки и суматоху, в которой живут жители японского мегаполиса. Позднее роликом поделился в своём Twitter-блоге глава компании Apple Тим Кук, отметив, что Токио — один из его любимых городов.

фильм на iPhone 11 Pro

Все фрагменты получившегося видео были сняты на iPhone 11 Pro с помощью штатного приложения «Камера». Монтаж производился в видеоредакторе Final Cut Pro X для операционной системы macOS. Разрешение короткометражки составляет 4К при частоте 60 кадров в секунду.

Напомню, что сновная камера iPhone 11 Pro представлена тремя сенсорами с разрешением по 12 мегапикселей. Стоимость смартфона в России стартует от 89 990 рублей.

Кое-что интересное сегодня ждёт любителей автосимуляторов - игра “The Crew 2”. Хотя она отнюдь не только про машины: в ней также будут мотоциклы, катера и даже легкомоторные самолёты. И их можно будет менять нажатием одной кнопки во время движения — выглядит немного чудно, но должно принести немало фана.

The Crew 2

Действие будет происходит в США, причём не в одном конкретном городе, а по всей стране. Конечно, для этого разработчикам пришлось выкинуть из виртуальных США всё лишнее, но, тем не менее, масштабность весьма интригует.

А для просмотра рекомендую фильм “Охота на дикарей”. В основу сюжета приключенческой комедии легла книга «Дикая свинья и жеруха», написанная новозеландским писателем Барри Крампом.

Главный герой фильма – упитанный мальчишка по имени Рикки Бэйкер, являющийся круглым сиротой. Может, именно это и стало причиной того, что он самый настоящий разгильдяй и хулиган, который то и дело делает всевозможные пакости, доставляющие уйму проблем окружающим. Найти родителей для столь сложного ребенка оказывается задачей не из простых, ведь его уже не раз пытались усыновить хорошие люди, но, в конце концов, он снова возвращался в детский дом, потому что те не выдерживали трудного характера паренька.

Охота на дикарей

И вот однажды, несмотря на все трудности, все же находится еще одна пара, готовая попытать счастье. Социальный работник Пола отвозит Рикки в живописную сельскую местность, где и живет его новая семья, а точнее сказать единственная за последнее время, согласившаяся взять к себе на попечение такого, как он безобразника. Новыми родителями Бэйкера становятся Белла и ее угрюмый муж Гек. Бела с первого дня окружает подростка любовью и вниманием, и это дает свои плоды. Но что будет, если ее вдруг не станет?

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