Vivo V17 Pro с 6 камерами и NFC, старт продаж Huawei Mate 30 Pro

Huawei выпустила первый смартфон без сервисов Google, Vivo представила смартфон V17 Pro с шестью камерами и NFC, а новые iPhone будут устаревать медленнее предшественников. SoftPortal совместно с каналом “Мобильный Придира” представляет вашему вниманию самые интересные новости технологий!

Huawei выпустила первый смартфон без сервисов Google

Китайская компания Huawei представила новую линейку флагманских смартфонов Mate 30, которые работают на открытой версии Android в оболочке EMUI 10. Вместо Google Play в них магазин приложений от Huawei.

Mate 30 и Mate 30 Pro работают на процессоре Kirin 990 с поддержкой сетей сетей пятого поколения. Он производится с соблюдением 7-нм норм с использованием EUV-литографии (7-nm+); способен принимать и передавать данные 5G со скоростью до 2,3 и 1,25 Гбит/с соответственно; включает новый мощный нейромодуль NPU; 8 ядер (4 Cortex-A76 и 4 Cortex-A55) с повышенными по сравнению с Kirin 980 частотами; 16-ядерную графику Mali-G76 (вместо 10-ядерной); новый процессор обработки изображений ISP 5.0 и другие плюсы. На обоих смартфонах установлены камеры Leica: у Mate 30 три камеры, у Mate 30 Pro четыре — дополнительно установлен объектив с сенсором глубины резкости для добавления размытия фона.

Mate 30 Pro получил 6,53-дюймовый экран (2400 × 1176, OLED), который загибается на края, в то время как обычный Mate 30 оснащается более традиционным плоским дисплеем, диагональ которого немного больше — 6,62 дюйма (2340 × 1080, OLED). Оба имеют экранные вырезы под камеру. Емкость батареи также различается: Mate 30 Pro получил аккумулятор на 4500 мА·ч, а Mate 30 — 4200 мА·ч. В обоих случаях поддерживается скоростная 40-Вт проводная и 27-Вт беспроводная зарядка.

Из-за того что экран Mate 30 Pro загибается, у гаджета нет боковых аппаратных кнопок – их заменили сенсорными аналогами. Оба смартфона получили "монобровь", вырез в верхней части экрана для фронтальной камеры. От выдвижных модулей Huawei отказалась. Корпусы доступны в шести цветовых исполнениях: обычных серебряном, зеленом, фиолетовом, черном, а также зеленом и оранжевом из искусственной кожи. Mate 30 Pro защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а Mate 30 имеет защиту лишь IP53.

В Европе стоимость Mate 30 будет начинаться с 799 евро, Mate 30 Pro без поддержки 5G — с 1099 евро, а с поддержкой — с 1199 евро.

Vivo представила смартфон V17 Pro с шестью камерами и NFC

Компания vivo представила новый смартфон V17 Pro, фишкой которого стала выдвижная фронталка с двумя датчиками в дополнение к основной камере с разрешением основного сенсора 48 Мп. Новинка также получила производительный процессор Snapdragon, ёмкий аккумулятор и модуль NFC. Vivo V17 Pro получил 6,44-дюймовый OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Отверстия и вырезы для селфи-камеры отсутствуют, задняя крышка устройства выполнена из стекла с защитным покрытием Gorilla Glass 6.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 675 с графическим ускорителем Adreno 612. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ без возможности расширения. Ёмкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт — 4100 мАч. Особенность модели — выдвижная селфи-камера с двумя сенсорами (32 и 8 Мп), оснащёнными широкоугольной оптикой. Основная камера представлена четырьмя датчиками с разрешением 48, 13 (телеобъектив), 8 (широкоугольный объектив) и 2 Мп (датчик глубины).

Список проводных интерфейсов включает порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъём, за возможности беспроводных подключений отвечают модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и GPS. Новинку также оснастили модулем NFC для бесконтактной оплаты через Google Pay.

Новые iPhone будут устаревать медленнее предшественников

Одним из главных нововведений iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в сравнении с предшественниками помимо обновлённых камер стали аккумуляторы увеличенной ёмкости, благодаря чему заметно выросла их автономность. Как выяснилось, помимо увеличения времени работы новые «яблочные» смартфоны будут ещё и устаревать куда медленнее, чем их предшественники.

В 2017 году Apple призналась в замедлении iPhone по мере износа аккумуляторов. По словам компании, такое решение позволило «старичкам» дольше сохранять заявленную автономность. Как выяснилось, в новых iPhone «яблочная» корпорация используется целую программно-аппаратную систему, призванную сделать их менее восприимчивыми к снижению производительности по мере деградации аккумуляторов с течением времени.

Apple предупреждает, что в зависимости от состояния аккумулятора iPhone могут понижаться скорость запуска приложений, частота кадров, скорость передачи данных по беспроводным сетям, яркость подсветки и громкость динамика. Всё это сделано для сохранения оптимальной автономности смартфона. Впрочем, владельцы новых моделей будут менее подвержены действию «побочных эффектов» с течением времени по сравнению с обладателями старых гаджетов.

А для игроков у меня сегодня действительно приятная новость. В этом году у мужчины в костюме летучей мыши юбилей: вселенной Бэтмена стукнуло целых 80 лет. В честь этого администрация Epic Games Store устроила масштабную раздачу игр с супергероем в главной роли.

Прямо сейчас бесплатно и навсегда можно забрать Batman: Arkham Collection, в которую входят Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight. Аналогично поступили и с The LEGO Batman Trilogy: за бесценок можно разом получить The Videogame, DC Super Heroes и Beyond Gotham. Поспешите, ведь наборы доступны до 26 сентября.

А к просмотру рекомендую фильм “Ключ от всех дверей”. Это детективный хоррор о том, как молодая сиделка Кэролайн Эллис, согласившись взять на себя заботы о престарелом калеке Бену Деверо, проживающем в великолепном особняке, становится владелицей универсального ключа от всех дверей в доме, который ей вручила супруга подопечного Вайолет. Путешествуя по особняку, Кэрри забредает на чердак, где обнаруживает странные атрибуты – кукол Вуду, заспиртованных уродцев, чучела странных животных и амулеты с мистической символикой.

Вайолет утверждает, что все эти вещи ранее принадлежали прежним хозяевам дома, которые слишком увлекались черной магией. Впечатлительную Кэролайн охватывает ледяной ужас, ей хочется бежать из этого жуткого дома куда глаза глядят, но чувство долга побеждает, да и пациент, который так мучается от последствий перенесенного инсульта, вызывает у нее жалость и симпатию. Но вскоре на глазах Кэрри начинают происходить события, которым нельзя подобрать объяснения. Все они связаны с таинственной комнатой, и Кэролайн дает себе слово, во что бы то ни стало, вытащить на свет ее ужасные тайны.

Это пока что все новости на сегодня. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/