GoPro Hero 8 и обновлённый Samsung Galaxy A20s

Стала известна дата анонса экшен-камеры GoPro Hero 8, в iPhone XS и XR появится ненавистная пользователями функция, Redmi готовит новую версию Note 8, а также обновлённый Samsung Galaxy A20s. Это наша постоянная рубрика, где де мы знакомим наших читателей с самыми интересными новостями технологий. Подборка подготовлена при непосредственном участии канала “Мобильный Придира”.

Стала известна дата анонса экшен-камеры GoPro Hero 8

Вскоре после утечки дизайна и основных спецификаций восьмого поколения популярных экшен-камер производитель подтвердил дату анонса модели GoPro Hero 8 официальным тизером.

О готовности представить устройство уже 1 октября компания сообщила запуском отложенной трансляции на YouTube. Сейчас на соответствующей веб-странице отображается лишь «заглушка» с затемнённым контуром гаджета и датой предстоящего мероприятия. Посмотреть короткий видеотизер можно в официальном Twitter-аккаунте компании.

Согласно предыдущим публикациям инсайдеров, камера получит функцию записи видео 4K@60 fps и аккумулятор на 1220 мАч. Одновременно с Hero 8 ожидается и анонс модели GoPro Fusion, оснащённой двумя объективами для 360-градусной съёмки.

Подробные технические характеристики и цена новинок неизвестны.

В iPhone XS и XR появится ненавистная пользователями функция

С выходом новых iPhone прошлогодние модели ничуть не утратили своей актуальности. Более того, россияне стали гораздо больше интересоваться iPhone XS и iPhone XR. Однако компания Apple уже начала готовить эти смартфоны к «концу».

Как стало известно, с выходом обновления iOS 13.1, релиз которого был запланирован изначально на 30 сентября, но недавно сместился на 24 число, на прошлогодних iPhone появится функция, ограничивающая производительность смартфона по мере старения аккумулятора. По мнению Apple, для пользователей куда важнее, чтобы их смартфон как можно дольше сохранял заявленное время автономной работы, нежели скорость. Однако многие не разделяют этого мнения.

В 2017 году был целый скандал, когда пользователи начали замечать снижение производительности старых iPhone по мере деградации их аккумуляторов. В итоге Apple призналась в этом и добавила в iOS возможность отключения функции.

Интересно, что в одиннадцатых iPhone используется более продвинутая программно-аппаратная система, которая отслеживает работу смартфонов в режиме реального времени и динамически контролирует их производительность. Как результат, на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с течением времени будут меньше проявляться признаки «старения».

Redmi готовит новую версию Note 8

В конце августа Redmi представила долгожданное обновление линейки Note. Смартфон Redmi Note 8, в отличие от продвинутой Pro-версии, в максимальной комплектации получил 6 ГБ оперативной памяти. Но производитель уже готовит новую модель устройства с увеличенным объёмом как ОЗУ, так и ПЗУ.

Новая версия Redmi Note 8 появилась в базе китайского регулятора TENAA. Судя по опубликованным характеристикам, новинка получит вплоть до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенного накопителя. Максимальный объём памяти в анонсированных ранее моделях составлял 6/128 ГБ.

Появление специальной версии смартфона в базе TENAA означает его скорый выход на рынок. Дополнительно указаны вариации исполнения корпуса устройства. Redmi Note 8 будет доступен в чёрном, синем, сером, зелёном, розовом, фиолетовом, красном и белом цветах, а значит на рынке дебютирует сразу пять новых расцветок.

Предположительная дата выхода Redmi Note 8 с увеличенным объёмом оперативной и встроенной памяти, 6,39-дюймовым дисплеем, 48-мегапиксельной основной камерой и процессором Snapdragon 655 — ноябрь 2019 года.

Обновлённый Samsung Galaxy A20s: тройная камера, батарея на 4000 мАч и дисплей Infinity-V

Компания Samsung представила преемника одного из самых популярных смартфонов — Galaxy A20s. Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом, тройную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. При этом стоимость смартфона осталась на прежнем низком уровне.

В качестве платформы Samsung выбрала недорогой восьмиядерный процессор Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 506. Galaxy A20s комплектуется 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ в зависимости от версии.

Смартфон оснащён тремя основными камерами, представленными 13-мегапиксельным , 8-мегапиксельным и 5-мегапиксельным датчиком глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Galaxy A20s получил 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1560х720 пикселей с каплевидным вырезом под селфи-камеру. В модели предусмотрена установка двух SIM-карт и microSD-карты одновременно. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч. Реализована поддержка быстрой зарядки мощность до 15 Вт.

А сегодня я предлагаю вам почувствовать себя ужасным гусем! Это необычная стелс-песочница Untitled Goose Game от австралийской геймстудии House House, которая удивит каждого игрока. Возьмите на себя роль гуся, который страшным бедствием обрушился на деревушку.

Гуляйте по городу, проникайте на задние дворики домов, в центральные магазины и цветущие сады, подстраивайте шалости, крадите головные уборы, побольше гогочите (ведь для этого есть даже отдельная кнопка) и постарайтесь испортить день всем окружающим.

К просмотру рекомендую триллер “Чистокровные”. Это дебютный фильм режиссера и сценариста Кори Финли, охарактеризованный сайтом IndieWire как «смесь “Американского психопата” и “Смертельного влечения”». В большом красивом доме встречаются две юные девушки – Лили и Аманда. Когда-то давно они были близкими подругами, но, видимо, потом их пути разошлись. Сразу видно, что девушкам не очень комфортно вдвоем, однако стоит Аманде своей бесцеремонной манерой общения вывести Лили из себя, и вроде бы ситуация улучшается.

Выясняется, что у каждой в жизни свои проблемы: Аманда бросила школу и вынуждена постоянно посещать психотерапевта, который ставит ей все новые диагнозы; Лили же приходится жить с ненавистным отчимом-богачом Марком. Прямолинейная Аманда бегло интересуется у Лили, не думала ли та когда-нибудь убить отчима, а после предлагает поразмыслить над этим. Подобная идея поначалу кажется Лили дикостью, однако чуть позже, когда отношения с Марком становятся еще напряженнее, начинает все чаще задумываться об этом. Но провернуть такое в одиночку очень сложно, а значит, нужно найти кого-то, кто сможет сделать это за нее.

Пока что это все новости. Как уже говорилось выше, в подготовке этого выпуска нам, как обычно, помогали ребята с канала Мобильный Придира. Поэтому ставьте им лайки, подписывайтесь на их замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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