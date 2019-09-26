Xiaomi Mi Mix Alpha с камерой на 108 мегапикселей и 180% экрана
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано26.09.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Xiaomi Mi Mix Alpha: первый с камерой на 108 мегапикселей и 180% экрана, Samsung выпустит недорогой Galaxy Note, а известный аналитик рассказал о дизайне следующих iPhone. SoftPirtal и канал “Мобильный Придира” представляют вашему вниманию очередной выпуск самых интересных новостей технологий.

Xiaomi Mi Mix Alpha: первый с камерой на 108 мегапикселей и 180% экрана

Компания Xiaomi представила один из самых оригинальных смартфонов года под названием Mi Mix Alpha. Гаджет не только получил дисплей, занимающий 180,6% площади корпуса, но и стал первым в мире смартфоном с разрешением сенсора мобильной камеры 108 мегапикселей.

Xiaomi Mi Mix Alpha — это смартфон, практически весь корпус которого занимает дисплей, за исключением небольшой полосы для камеры на тыльной стороне. Экран полностью лишён вырезов и отверстий и заменяет динамик за счёт проводимости звука. Более того, дисплей способен пропускать звук, а клавиши управления спрятаны под ним же. Специально для тыльного дисплея компания разработала отдельный интерфейс, предлагающий ряд виджетов и полезных утилит.

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi отказалась от дополнительной селфи-камеры, поскольку её роль взяла на себя основная, которая, к слову, получила впечатляющее разрешение в 108 Мп — Mi Mix Alpha стал первым устройством с подобным сенсором. Его физический размер составляет 1/1,33'', что значительно больше используемых сенсоров в iPhone 11 Pro Max и HUAWEI P30 Pro. Максимальное разрешение фотографий составляет 12 032х9024 пикселей. Всего модулей камеры три: 108, 20 и 12 Мп.

Mi Mix Alpha получил флагманский процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.0, поддержку быстрой 40-ваттной зарядки и аккумулятор ёмкостью 4050 мАч. Смартфон совместим с сетями пятого поколения 5G. Реализована и функция быстрой беспроводной зарядки.

Стоимость MI Mix Alpha составляет $2830, дата начала продаж новинки будет объявлена позднее.

Samsung выпустит недорогой Galaxy Note

Недавно появилась новость, что Samsung может объединить линейки Galaxy S и Galaxy Note, заменив последнюю складными смартфонами Galaxy Fold. Однако новая утечка указывает не только на продолжение существования смартпэдов Galaxy Note, но и раскрывает подробности о новом устройстве.

Ресурс SamMobile, специализирующийся на продукции южнокорейского бренда, заявил о существовании ещё не анонсированного смартфона с модельным номером SM-N770F. Буква N явно указывает на принадлежность устройства к линейке Galaxy Note, но вот последующие цифры сбивают с толку. Все существующие модели Galaxy Note, кроме первых двух, имеют номера в диапазоне SM-N9xx.

Samsung Galaxy Note

Для сравнения, складной Galaxy Fold — это SM-F900F, а в 2020 году, как сообщают инсайдеры, выйдет его более доступная версия SM-F700F. Следуя этой логике, SM-N770F должен стать «бюджетным» вариантом Galaxy Note10 (SM-N970F).

Никакие подробности о SM-N770F пока не сообщаются. Известно лишь то, что у этой модели есть накопитель на 128 ГБ.

Известный аналитик рассказал о дизайне следующих iPhone

Представленные недавно iPhone внешне практически не отличаются от прошлогодних моделей, что соответствует трёхлетнему циклу Apple. Полностью новый дизайн стоит ждать в следующем году. Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, чьи инсайды о «яблочной» технике зачастую подтверждаются, рассказал, каким будет следующий iPhone.

iPhone 11

По словам Минг-Чи Куо, iPhone (2020) получит полностью переработанный корпус, который будет существенно отличаться от такового в iPhone X (2017), iPhone XS (2018) и iPhone 11 Pro (2019). Аналитик уверяет, что следующий смартфон от Apple будет напоминать старый iPhone 4. Вместо закруглённых боковин компания якобы снова вернётся к плоским граням времён «четвёрки». Однако стекло спереди и сзади по-прежнему будет иметь небольшое закругление по краям. К слову, подобный дизайн Apple уже использовала в последних iPad Pro.

Ранее Минг-Чи Куо также заявил, что в 2020-м выйдет три iPhone с диагональю 5,4", 6,1" и 6,4" вместо нынешних 5,8, 6,1 и 6,5 дюйма. Кроме того, во всех трёх моделях будут использоваться OLED-матрицы. В моделях 2020-го также ожидается появление ToF-сенсора для более точного 3D-сканирования окружения и поддержка 5G, а вот в 2021-м инсайдер прогнозирует возвращение сканера отпечатков пальцев Touch ID, который встроят в дисплей.

Для геймеров у меня сегодня хорошая новость - вместо Borderlands 3 бесплатную Destiny 2 уже можно предзагрузить в Steam. Bungie и Activision окончательно распрощались, а Destiny 2 переехала в Steam. Информация об этом всплывала ещё в июне в виде инсайда, а разработчикам пришлось явиться к народу с повинной и подтвердить слухи. Впрочем, планы немного поменялись: бесплатной будет вся игра целиком, а не отдельная «базовая» версия.

Destiny 2

Шутер можно привязать к своему аккаунту на специальной странице в Steam и предзагрузить уже сейчас, а начать играть в него дадут начиная с 1 октября. Иными словами, экшен полностью перешёл на модель распространения free-to-play, за деньги будут продаваться только дополнения. К примеру, Shadowkeep обойдётся в 1199 рублей. Это несколько расходится с изначальными планами Bungie выпустить нечто вроде Starter Pack — «обрезанной» версии оригинальной Destiny 2, которую можно прокачать до полной за деньги. Но текущая модель выглядит гораздо более щедрой.

Destiny 2 - это сиквел шутера Destiny, в котором человечество оказывается в незавидной ситуации. Последний Город пал, Башня разрушена, а остатки Стражей вынуждены противостоять новой угрозе - армии Гаула, честолюбивого командира зловещего Красного Легиона, который задумал похитить свет Странника, отрезав от него Стражей. Игроков ждут странствия по загадочным неисследованным мирам Солнечной системы ради обретения нового оружия и мощных боевых способностей, которые сделают Стражей сильными, как никогда раньше.

А к просмотру рекомендую фильм “Чёрный клановец”. Картина получила Гран-при жюри Каннского фестиваля-2018. Главную роль исполнил потомственный актер Джон Дэвид Вашингтон, сын Дензеля Вашингтона, в дуэте со звездой независимого кино и франшизы «Звездные войны» Адамом Драйвером.

Черный клановец

В начале 1970-х в городе Колорадо-Спрингс появляется первый темнокожий полицейский – молодой энтузиаст Рон Сталворт. Наткнувшись на агитку местного Ку-клукс-клана, Рон звонит по объявлению и представляется поборником «белой» Америки, носителем чистой арийской крови. Благодаря своему красноречию он заочно вливается в ряды клановцев, а на личные встречи отправляет своего напарника-еврея Флипа Циммермана. Детективы под прикрытием пытаются разоблачить особо кровожадных расистов и спутать им карты.

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Xiaomi Mi Mix Alpha с камерой на 108 мегапикселей и 180% экрана
 
 