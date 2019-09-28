OnePlus 7T и Xiaomi Hey Plus 1S
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано28.09.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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OnePlus 7T: новый процессор, тройная камера и плавный экран, Xiaomi Hey Plus 1S — фитнес-трекер c NFC и цветным дисплеем, а эксперты назвали новый iPad практически неремонтопригодным. Всем привет, с вами самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

OnePlus 7T: новый процессор, тройная камера и плавный экран

В Индии состоялась презентация флагманского смартфона OnePlus 7T. Став улучшенной версией вышедшего ранее в этом году OnePlus 7, новинка получила минимальные внешние изменения, но в то же время серьёзный апгрейд по части технических характеристик.
7T получил 6,55-дюймовый Fluid AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Глава OnePlus Карл Пей заявил, что они больше не намерены использовать 60-герцовые экраны в своих смартфонах. Кроме того, в новинке рамки стали ещё тоньше, а соотношение сторон дисплея составило 20:9.

OnePlus 7T

Ещё одним важным изменением стала тройная камера с основным модулем на 48 Мп, 16-мегапиксельным широкоугольным и 12-мегапиксельным телефото с двукратным оптическим зумом. Вместе с добавлением дополнительной камеры OnePlus представила ряд программных новшеств, включая улучшенную стабилизацию изображения (OIS + EIS), режим макросъёмки с возможностью фокусировки с расстояния 2,5 сантиметра и поддержку ночного режима съёмки на широкоугольной камере.

Среди других нововведений OnePlus 7T стоит отметить матовую отделку заднего стекла, наличие стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, улучшенный вибромотор, как в OnePlus 7 Pro, более быструю зарядку WARP Charge 30T и новый процессор Snapdragon 855 Plus.

Xiaomi Hey Plus 1S — фитнес-трекер c NFC и цветным дисплеем

Около года назад Xiaomi представила первое поколение браслетов Hey Plus. Модель была разработана в качестве альтернативы «народному» фитнес-трекеру Mi Band 3. Теперь компания анонсировала новое поколение устройства, получившего приставку S и ещё более гуманный ценник. Xiaomi Hey Plus 1S оснащён цветным 0,95-дюймовым AMOLED-дисплеем. В качестве защиты используется стекло от Gorilla Glass, правда, производитель не уточняет его поколение.

Xiaomi Hey Plus 1S

Аксессуар выдерживает воздействие воды при погружении на глубину до 50 метров. Гаджет поставляется с силиконовым ремешком. Одним из главных преимуществ модели стало наличие NFC-чипа. Правда, Xiaomi заявила о поддержке только платёжной системы Alipay. NFC можно использовать и в качестве метки для разблокировки замков в связке с умной электроникой. В модели есть стандартный набор функций, присущим фитнес-трекерам, включая мониторинг сна. На одном заряде аккумулятор ёмкостью 120 мАч способен работать в течение 18 дней в режиме ожидания.

Hey Plus 1S стоит $25, что на $9 дешевле первого поколения устройства.

Эксперты назвали новый iPad практически неремонтопригодным

На фоне выхода одиннадцатых iPhone анонс iPad седьмого поколения прошёл практически незаметно, и о нём быстро все забыли. Однако на днях аппарат поступил в продажу, и специалисты из iFixit незамедлительно завладели экземпляром, чтобы разобрать его и выяснить отличия от предшественника.

Среди главных заявленных изменений в новом iPad указываются увеличение диагонали дисплея с 9,7 до 10,2 дюйма и использование четырёхъядерного процессора A10 Fusion. Во время разборки планшета эксперты выявили 3 ГБ оперативной памяти — на 1 ГБ больше в сравнении с шестым поколением. А вот ёмкость аккумулятора осталась без изменений, хотя Apple обещает такую же автономность, как у предыдущей версии с меньшим экраном. Вероятно, что компании удалось сохранить время автономной работы за счёт оптимизации и снижения энергопотребления.

iPad

Приятным для сотрудников iFixit открытием стало то, что в новом iPad, как и в предшественнике, нет полной ламинации дисплея. Это значит, что разбитое стекло можно без проблем заменить отдельно от экрана, прилично сэкономив на ремонте. Они также отметили простоту замены и самого дисплея.

К недостаткам конструкции iPad седьмого поколения эксперты отнесли обильное использование клея, припаянный к плате порт Lightning, который часто ломается, а также сложность замены аккумулятора и материнской платы из-за их крепления к корпусу клеем.
По итогам разборки новый 10,2-дюймовый iPad получил только 2 балла из 10 по шкале ремонтопригодности.

Ну а если ваш компьютер никак не тянет игру PlayerUnknown's Battlegrounds, а мобильная версия не устраивает вас, не расстраивайтесь! PUBG Lite - это бесплатная версия знаменитой игры для ПК, разработанная для более скромных систем. Эта версия королевской битвы отлично работает на всех видах ПК.

PUBG Lite

Как и в оригинале, в PUBG Lite вы будете сражаться со 100 другими живыми игроками в закрытой среде, пока не останется только один игрок. Вам придётся исследовать всю карту и оснастить своего персонажа наилучшей бронёй, потому что на вас могут напасть в любое время!

Но орды врагов - это не единственное, о чём вам придётся беспокоиться, вам также придётся иметь дело с ареной, которая сжимается в размерах всё меньше и меньше по ходу игры.
Элементы управления PUBG Lite точно такие же, как и у оригинала, и всё, что вам нужно для управления вашим персонажем, это клавиатура и мышь. И хотя в этой игре используются те же настройки, что и в любой достойной экшн игре, вы можете персонализировать элементы управления, чтобы создать собственную настройку.

К просмотру рекомендую фильм “Снегоуборщик”. Нельсон Коксман из глубинки Колорадо получает титул «Гражданин года» за общественно полезный труд – расчистку дорог на снегоуборочной машине. Вскоре после этого ему сообщают, что его молодой сын погиб от передозировки героином.

Снегоуборщик 2019

Честная трудовая и семейная жизнь Нельсона рушится – остается отомстить тем, кто в этом виноват. Он выходит на след наркокартеля под руководством эксцентричного барона по прозвищу Викинг и один за другим жестоко карает его людей, которые не могут определить источник угрозы. Викинг подозревает конкурентов и развязывает межклановую войну.

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