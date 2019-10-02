Xiaomi Mi9 Pro 5G с водяной системой охлаждения

Флагманский Xiaomi Mi9 Pro 5G показали на реальных фотографиях с распаковки, глава OnePlus объяснил отсутствие популярной функции в новом флагмане, а следующий флагман Meizu получит обновлённый дизайн. Всем привет, это наша традиционная рубрика самых интересных новостей технологий, которую нам помогает готовить канал “Мобильный Придира”.

Флагманский Xiaomi Mi9 Pro 5G показали на реальных фотографиях с распаковки

Совсем недавно состоялась презентация нового флагманского смартфона Xiaomi — Mi9 Pro 5G. Устройство получило поддержку сетей пятого поколения и множество улучшений в сравнении с обычным Mi9. Теперь же в сети появились реальные фотографии распаковки гаджета, на которых можно оценить дизайн новинки.

Xiaomi Mi9 Pro 5G работает под управлением топового процессора Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой 2,96 ГГц. Примечательно наличие 6,39-дюймового дисплея, соответствующего по качеству цветопередачи показателю Delta E в 1,38 единицы. В экран также встроен сканер отпечатков пальцев.

Для охлаждения Mi9 Pro 5G инженеры использовали жидкостную систему. Из других особенностей модели — тройная основная камера с разрешением до 48 Мп, новый вибромотор, предлагающий реалистичный тактильный отклик, и поддержка быстрой проводной (до 40 Вт) и беспроводной (до 30 Вт) зарядки, включая реверсивную (до 10 Вт) для подзарядки других устройств через заднюю крышку.

Стоимость Mi9 Pro 5G стартует от $523 за версию 8 + 128 ГБ. Топовая модификация на 12 + 512 ГБ оценивается в $609. По сообщению самой компании Xiaomi, первую партию смартфона раскупили буквально за две минуты.

Глава OnePlus объяснил отсутствие популярной функции в новом флагмане

Флагманские смартфоны различных производителей уже поступили на рынок с функцией беспроводной зарядки высокой мощности вплоть до 30 Вт, но недавно представленный OnePlus 7T дебютировал без такой возможности. О причинах, по которым гаджет не получил поддержку данной технологии, рассказал генеральный директор компании Пит Лау.

На пресс-конференции OnePlus Лау рассказал журналистам, что на ранних этапах разработки смартфона компания рассматривала возможность его оснащения катушкой для «заправки» без проводов, но позднее было принято решение отказаться от реализации данной технологии из-за перегрева тестовых образцов. По его словам, компания должна убедиться, что функция беспроводной зарядки соответствует качеству проводной технологии Warp Charge.

OnePlus 7T использует усовершенствованный вариант Warp Charge, заряжающий смартфон на 23% быстрее, чем предыдущие модели компании — с нуля до 70% аккумулятор гаджета «раскачивается» за 30 минут. Будет ли реализована поддержка зарядки «по воздуху» в следующих моделях линейки OnePlus, глава компании не уточнил.

Следующий флагман Meizu получит обновлённый дизайн

В сети появились первые подробности о новом флагманском смартфоне Meizu. Недавно вышедший 16s Pro внешне практически не отличается от двух своих предшественников. Если верить новой утечке, в Meizu 17 производитель всё же внесёт дизайнерские изменения. Правда, они могут прийтись по вкусу далеко не всем.

Руководство компании всегда придерживалось идеи симметричности дизайна своих смартфонов. В связи с этим инженеры старались избегать встроенных в дисплей селфи-камер и каплевидных вырезов. Судя по новым рендерам, флагманский Meizu 17 продолжит эту традицию.

Изогнутый дисплей позволяет уменьшить боковые рамки, но вместе с тем это вызывает некоторые неудобства в эксплуатации устройства. Как и в предшественниках, у него не будет никаких вырезов. Фронталку разместят в тонкой верхней рамке. Ожидается, что компания установит спереди недавно анонсированный модуль 43,7 Мп ISOCELL slim GH1 от Samsung с самым маленьким на рынке размером пикселей.

Другие утечки указывают на наличие 64-мегапиксельной основной камеры и отсутствие физических кнопок питания и регулировки громкости.

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К просмотру рекомендую фильм “Красивый, плохой, злой”. Мать-одиночка Лиз работает секретаршей и все свободное время посвящает маленькой дочери. Как-то она знакомится с парнем по имени Тед . Он красивый, остроумный и харизматичный. Очень быстро Лиз и Тед начинают жить вместе, и Тед заменяет ребенку отца. Жизнь Лиз выглядела как осуществление мечты, но в средствах массовой информации все чаще стали появляться сообщения об ужасных убийствах. Все это случалось недалеко он места, где они жили. Описания внешности преступника странным образом совпадали с тем, как можно было бы описать ее возлюбленного.

Фильм основан на книге писательницы Элизабет Кендалл и представляет собой кинематографическую биографию знаменитого серийного убийцы Теда Банди, прослывшего харизматичным красавчиком по прозвищу "убийца-душка". Поставил картину Джо Берлингер, книгу под киносценарий адаптировал Майкл Верви, а среди продюсеров числятся Николя Картье и Майкл Костиган. Многие сцены даже специально снимали в исправительных учреждениях Огайо и Кентукки для большей аутентичности и атмосферы происходящего.

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