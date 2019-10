GoPro Hero 8 Black - лучшая экшн камера с медиа блоком! Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 03.10.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 33 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 GoPro Hero 8 Black: улучшенная стабилизация, прочный корпус и поддержка модулей, SteelSeries представила улучшенную версию обожаемой киберспортсменами мыши Sensei, а умная раскладушка Nokia 2720 Flip поступила в российскую розницу. Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных новостей технологий, подготовленную каналом “Мобильный Придира” специально для нашего портала. GoPro Hero 8 Black: улучшенная стабилизация, прочный корпус и поддержка модулей Компания GoPro представила новую экшен-камеру Hero 8 Black. В сравнении с предыдущим поколением она получила множество заметных изменений, включая интегрированное крепление, более прочный и защищённый корпус, улучшенную систему стабилизации и поддержку подключаемых модулей. Вместе с ней была представлена 360-градусная камера GoPro Max. GoPro Hero 8 Black внешне похожа на предшественниц, но снизу у неё есть интегрированное крепление, что позволяет устанавливать камеру на совместимые аксессуары без использования дополнительного чехла. Объектив стал меньше выступать из корпуса, а линзы по заверению производителя стали заметно прочнее. Кроме того, была улучшена защита от воды, что позволяет погружать камеру на глубину до 10 метров без использования дополнительных кейсов. Важным нововведением стала поддержка внешних модулей. К камере можно подключить вспышку, внешний поворотный дисплей и микрофон. Наряду с аппаратными изменениями в GoPro Hero 8 Black множество программных улучшений. Так, камера поддерживает улучшенную системой стабилизации HyperSmooth 2.0, режим записи ускоренных видео TimeWarp 2.0, «живые» фотографии Live Burst, виртуальное переключение между линзами с разным фокусным расстоянием, более продвинутый HDR, съёмку таймлапсов при недостатке света, запись видео с замедлением до 8 раз и съёмку в 4K @ 60 fps. GoPro Max получила 16,6-мегапиксельный модуль, способный записывать 360-градусное видео с разрешением 5,6K и частотой 30 fps, и встроенный сенсорный экран. Камера также имеет стабилизацию HyperSmooth, поддержку записи таймлапсов TimeWarp, замедленное в два раза видео, онлайн-трансляции в 1080p и съёмку панорам. Корпус водонепроницаемый и выдерживает погружение на глубину до 5 метров. Новая Hero 8 Black стоит $399 в США и €429,99 в Европе. GoPro Max стоит $499 и €529,99 соответственно, а вот прошлогодняя Hero 7 Black подешевела до $299 или €349,99. Модуль для Hero 8 Black станут доступны для предзаказа в декабре этого года. SteelSeries представила улучшенную версию обожаемой киберспортсменами мыши Sensei Компания SteelSeries, настоящий ветеран в вопросах игровой периферии, представила Ten — новую мышь флагманской линейки Sensei. Оригинальная Sensei стала одним из самых признанных в киберспортивной среде устройств. Свеженькая Ten — это её улучшенная версия, оборудованная сенсором TrueMove Pro. Мышь Sensei Ten унаследовала симметричные формы своей предшественницы, но получила улучшенный сенсор TrueMove Pro. Это собственная разработка компании SteelSeries совместно с PixArt, представляющая собой доработанную версию PixArt 3360. Всякая профессиональная периферия заточена под достижение наилучших результатов в соревновательных играх, и Sensei хорошо зарекомендовала себя в этой сфере. К примеру, именно этой мышкой пользовался Себастиан Ceb Дебс из команды OG, единственный в истории двукратный чемпион The International — главного турнира по Dota 2. Мышь Sensei Ten будет продаваться в России по цене €69. Умная раскладушка Nokia 2720 Flip поступила в российскую розницу Переиздание знаменитой раскладушки Nokia 2720 Flip поступило в продажу в России. Телефон работает под управлением операционной системы KaiOS и поставляется с предустановленными сервисами Google, в том числе с виртуальным помощником Google Assistant. Nokia 2720 Flip в сложенном состоянии занимает минимум места, а благодаря наличию внешнего 1,3-дюймового экрана пользователь всегда может посмотреть время, уведомления или информацию о входящем звонке, не раскрывая устройство. Внутри же находится цветной 2,8-дюймовый дисплей и классическая физическая клавиатура со знакомой многим раскладкой. Телефон работает под управлением операционной системы KaiOS 2.5 с предустановленными приложениями WhatsApp и Facebook для связи с близкими. Кроме того, он поддерживает популярные сервисы от Google. Например, специальную кнопку на корпусе можно настроить на быстрый вызов голосового помощника. Устройство оснащено LTE-модемом для выхода в интернет. Для хранения файлов предусмотрен встроенный накопитель на 4 ГБ с возможностью расширения картой microSD объёмом до 32 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 1500 мАч.

Nokia 2720 Flip в чёрном цвете уже доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Nokia и розничных сетях партнёров по цене 6490 рублей. А после долгого ожидания и периода тестирования вышла Call of Duty: Mobile, которую я предлагаю и вам попробовать. Она уже доступна на Android и iOS. На старте игры доступны классические режимы, как Превосходство и Командный бой. К ним также добавили местную «королевскую битву» Blackout. А у новичков есть шанс потренироваться сначала в битвах против ботов. Если верить разработчикам, то в будущем можно рассчитывать на зомби-режим. Об этом сообщает Информатор Tech со ссылкой на страницы игры в PlayMarket и AppStore. Мобильная игра осталась без сюжетного режима, так что главный упор приходится на мультиплеер. Но, в тоже время, разработчики порадовали адаптированным управлением — они добавили режим с автоматической стрельбой. Все очень просто: когда игрок наведет прицел на противника, персонаж начнет стрелять. Call of Duty: Mobile доступна на Android и iOS на бесплатной основе. Микротранзакции завезли, так что в игре уже ждут сундуки, ускорители, боевой пропуск и другие любимые механики Activision. А к просмотру рекомендую фильм “30 безумных желаний”. У 19-летнего Келвина крепкое здоровье и запущенный случай ипохондрии, из-за которой он не может радоваться жизни. У 17-летней Скай неиссякаемый запас оптимизма и смертельный диагноз, не оставляющий надежд. Они встречаются на собрании больных раком, куда Келвин приходит для самоутешения. Куратор группы поддержки дает всем пациентам задание – составить список того, что они хотели бы сделать в будущем. Заинтересовавшись яркой и неутомимой Скай, тихоня Келвин вызывается помочь ей с исполнением тридцати желаний. Вместо списка заданий он получает от Скай список безобидных и не очень безумств, заставляющих его переступить через свои страхи. Еще вопрос, кто кому помогает. Этот обзор новостей подготовлен YouTube-каналом Мобильный придира. Стоит подписаться на него, так как там постоянно публикуются интересные обзоры и новости передовых технологий. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

