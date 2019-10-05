Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL

Опубликованы все характеристики и комплектация Google Pixel 4, главный инсайдер по Apple рассказал о новом доступном iPhone, а Microsoft оказалась жаднее Apple. Всем привет, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий от канала “Мобильный Придира”.

Опубликованы все характеристики и комплектация Google Pixel 4

До презентации смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL остаётся менее двух недель, и о новинках уже известно практически всё. Впрочем, инсайдеров это не останавливает — новая утечка содержит детальные спецификации аппаратов и подробности о содержимом их заводской упаковки.

Обе модели получат процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и дисплеи с частотой обновления 90 Гц. Новинки также получат поддержку технологии Pixel Neural Core для обработки фотографий. Ёмкость аккумуляторов с функцией быстрой зарядки мощностью 18 Вт у аппаратов отличается: 2800 мАч у 5,7-дюймового Pixel 4 и 3700 мАч у 6,3-дюймового Pixel 4 XL. Смартфоны будут оснащены двойной основной камерой, разрешение которой составляет 12 Мп + 16 Мп (телеобъектив).

Из коробки вместе со смартфоном владельцы получат комплект документации, скрепку для извлечения лотка SIM-карты, блок питания на 18 Вт, кабель USB Type-C, а также переходник с USB Type-A на Type-C. Наушников в комплекте, по данным источника, не предусмотрено. Отмечается, что производитель обещает трёхлетнюю поддержку операционной системы Android.

Презентация смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL состоится 15 октября.

Главный инсайдер по Apple рассказал о новом доступном iPhone

Известный аналитик Минг-Чи Куо, считающийся авторитетным источником утечек о ещё не анонсированных продуктах Apple, подтвердил слухи о скором выходе наследника iPhone SE. По его данным, новый недорогой «яблочный» смартфон получит уже знакомый дизайн и мощную начинку.

Минг-Чи Куо подтвердил недавнюю утечку от издания Nikkei. Аналитик заявил, что в первом квартале 2020 года Apple представит iPhone, который будет гораздо доступнее других актуальных смартфонов компании. Он также отметил, что эта модель внешне повторит iPhone 8, однако внутри у неё будет обновлённое «железо» — процессор A13 Bionic, как в одиннадцатых iPhone, и 3 ГБ оперативной памяти.

Предполагается, что с выпуском нового iPhone Apple снимет с продажи iPhone 8, который сейчас предлагает от $449 за версию на 64 ГБ. Сколько будет стоить новая модель — неизвестно. Однако Минг-Чи Куо полагает, что компания продаст 30–40 миллионов экземпляров в 2020-м.

Аналитик считает, что новый недорогой iPhone в первую очередь будет ориентирован на владельцев iPhone 6. Он получит схожий внешний вид и, что более важно, iOS 13 с последующими обновлениями. Напомним, что «шестёрка» не получила новую ОС от Apple.

Ранее Минг-Чи Куо рассказал, что флагманские iPhone 2020-го года будут иметь обновлённый дизайн в стиле iPhone 4.

Microsoft оказалась жаднее Apple

На рынке электроники компания Apple считается жадной и ставящей завышенные цены на свои продукты. Стоит лишь вспомнить подставку под монитор Pro Display XDR за $999 или простые кабели за $20. Похоже, в Microsoft решили, что их продукция ничем не хуже «яблочной», а возможно даже и лучше. По крайней мере, на это указывают цены на новые аксессуары.

На недавней презентации Microsoft показала множество новинок, включая ноутбук Surface Laptop 3, складной планшет Surface Neo и гибкий Android-смартфон Surface Duo. Также был показан 13-дюймовый планшет Surface Pro X с кастомным ARM-процессором Qualcomm SQ1 по цене от $999 за минимальную модификацию (топовая обойдётся в $1799). Но чтобы полностью раскрыть потенциал этого устройства, Microsoft предлагает докупить фирменную подключаемую клавиатуру и стилус.

Surface Slim Pen доступен по цене $144,99. Базовая версия клавиатуры Surface Pro X Keyboard стоит $139,99, но если вам нужен вариант с «карманом» под хранение и зарядку стилуса, то нужно будет готовым раскошелиться уже на $269,99.

Для сравнения, 13-дюймовый Apple iPad Pro также стоит от $999, а фирменная клавиатура к нему обходится покупателю в $199. Стилус Apple Pencil второго поколения стоит $129. Он крепится на магнитах к самому планшету и в таком же режиме заряжается, так что отдельно что-то докупать не нужно.

В итоге получается, что Surface Pro X со стилусом и клавиатурой для его хранения и зарядки обойдётся в минимум $1414, тогда как аналогичный набор от Apple будет стоить $1327 — на $87 дешевле.

Поиграть сегодня предлагаю в Blair Witch — это приключенческий хоррор от создателей Layers of Fear, сделанный по мотивам одноименной серии фильмов. Игроков ждет 1996 год. История начинается с пропажи ребенка в лесу Блэк Хиллз неподалеку от города Букиттсвилля, штат Мэриленд.

В роли Эллиса, бывшего офицера полиции, игроки присоединяются к поискам ребенка, однако очень быстро обычное расследование превращается в бесконечный кошмар, в котором игрокам предстоит столкнуться с Ведьмой из Блэр — таинственной силой, что хозяйничает в лесу.

А к просмотру рекомендую фильм “Аннигиляция” - целый год биолог Лина ничего не слышала о своем муже Кейне, пропавшем без вести на военном задании. Лина уже успела оплакать его гибель, когда Кейн, ничего не объясняя, вернулся домой. Его память пострадала, а его жизнь находится в опасности из-за внутреннего кровотечения.

Лина узнает подробности его миссии: три года назад вокруг маяка на южном побережье образовалась загадочная зона «Мерцание». Никто из отправленных туда военных не вернулся, за исключением одного Кейна. Пытаясь понять, что же произошло с мужем, Лина присоединяется к научной экспедиции в зону. В таинственном месте, где красота соседствует с ужасом, невозможно остаться прежним человеком.

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