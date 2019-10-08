Новые iPhone и их новые проблемы, опубликованы свежие подробности о Samsung Galaxy S11, a Google и Levi’s представили более доступные модели умной куртки. Представляем вашему вниманию самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Новые iPhone и их новые проблемы

Смартфоны семейства iPhone 11 появились в продаже сравнительно недавно, но пользователи уже начали оформлять жалобы на официальном форуме вендора. Недовольство покупателей, по их заявлению, вызвали дисплеи новинок — точнее, их «способность» быстро терять товарный вид при обычной повседневной эксплуатации.

На сайте технической поддержки Apple появилось обсуждение, посвящённое проблемам с новыми смартфонами вендора, включая iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Пользователи заявляют, что экраны устройств быстро покрылись царапинами, несмотря на отсутствие контакта с ключами, мелочью и другими острыми предметами при ношении гаджетов в карманах. Фотографии своих устройств «пострадавшие» продолжают прикреплять к постам в соответствующей теме, которая насчитывает уже 10 страниц.

Ранее производитель заявлял о высокой прочности стёкол iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, но без уточнения деталей. По мнению некоторых комментаторов, речь могла идти о защите от сколов и трещин, а не царапин. Кроме того, пока нет данных, носит ли проблема системный характер или это только единичные случаи, вызванные агрессивной эксплуатацией смартфонов.

Кроме этого, владельцы новых iPhone видят на фотографиях НЛО и призраков. В китайской социальной сети Weibo за последнее время появилось много сообщений от владельцев новых iPhone с жалобами на работу камеры. По их словам, при съёмке против источника света и в тёмное время суток на кадрах появляются самые разные артефакты. Больше всего пользователей беспокоят блики и отражения, похожие на летающие тарелки и призраков.

По словам профессиональных фотографов, такое явление в смартфонах иногда встречается и обусловлено конструкцией мобильных камер. Однако в случае с iPhone 11 эксперты отмечают более масштабную проблему. Фотограф Хан Цзин рассказал, что многие увиденные им снимки попросту никуда не годятся. Он считает, что это может быть связано с расположением камеры или её дизайном. Интересно, что с артефактами изображения чаще всего сталкиваются владельцы более дорогих моделей iPhone 11 Pro.

В компании Apple пока никак не отреагировали на жалобы пользователей.

Опубликованы свежие подробности о Samsung Galaxy S11

Смартфон Samsung Galaxy S11 ещё не был анонсирован производителем, но в сети уже появились подробности об одной из его ключевых фишек. Компания Mecatech Systems, производитель тестировочного оборудования, объявила о готовящихся испытаниях модулей камеры нового флагмана южнокорейского вендора.

Подобные тесты представляют собой финальный этап проверки качества камер перед началом поставок. По данным сетевых источников, Galaxy S11 получит модуль из четырёх камер с основным 100-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL. Особенностями новинки станут пятикратный оптический зум и встроенный инфракрасный спектрометр, запатентованный производителем ранее. Ожидается, что прибор сможет определять качество продуктов питания и состояние кожи владельца с помощью ИК-излучения.

По слухам, смартфон получит дисплей Infinity-O с круглым отверстием для селфи-модуля, диаметр которого окажется меньше, чем у модели Galaxy S10. Новинке также приписывают новейший процессор Snapdragon 865 и до 12 ГБ оперативной памяти в различных конфигурациях. Инсайдеры также прогнозируют оснащение модели модулем MST (Magnetic Secure Transmission) для возможности оплаты через Samsung Pay в терминалах без NFC. Анонс новинки предположительно состоится 18 февраля 2020-го, подробные спецификации и цена смартфона неизвестны.

Google и Levi’s представили более доступные модели умной куртки

Компания Levi's показала новые версии умной куртки, разработанной совместно с Google в рамках проекта Jacquard. Её особенностью является возможность дистанционного управления смартфоном с помощью встроенных датчиков. В сравнении с оригинальной версией, выпущенной два года назад, новый вариант заметно дешевле.

В новых куртках Levi’s сам передатчик от Google стал гораздо меньше. Кроме того, он научился сигнализировать об оповещениях с помощью светодиода и вибрации. Теперь проводящие нити, которые и выступают в роли сенсорного датчика, вшиты не в сам рукав, а только в часть манжеты. Для управления устройством по-прежнему используются свайпы и тапы, которые можно запрограммировать через смартфон.

Владельцу предлагается настроить до четырёх различных свайпов и касаний для выполнения примерно дюжины действий, таких как воспроизведение/пауза музыки, отключение звука на смартфоне, добавление точки на карте и другие. Куртка также может сообщать о статусе заказа такси в Uber и управлять шумоподавлением в наушниках Bose.

Базовая версия новой Trucker Jacket обойдётся в $198, а за вариант с тёплой подкладкой Sherpa Jacket придётся заплатить на $50 больше. Оригинальная куртка стоила $350. Levi’s пообещала, что новинки будут представлены на рынке шире, чем предыдущая модель, но появятся ли они в России — неизвестно.

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