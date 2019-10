Motorola One Macro - отдельная камера для макро съемки Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 10.10.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 36 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 «Отец» Android показал прототип своего нового смартфона, Samsung обновила линейку долгоиграющих лэптопов, а Motorola представила недорогой камерофон для макросъёмки. Всем привет, это наша традиционная подборка самых интересных новостей технологий, подготовленная с помощью канала “Мобильный Придира”. «Отец Android» показал прототип своего нового смартфона Компания Essential, основанная бывшим разработчиком Google Энди Рубином, анонсировала выпуск новой модели смартфона с рекордным соотношением сторон дисплея. Рабочий прототип нового устройства, форма которого напоминает пульт от телевизора, производитель продемонстрировал на серии качественных снимков. «Фотосессию» с участием будущей новинки глава Essential опубликовал в своём Twitter-блоге. Смартфон будет представлен в ярких цветах корпуса с градиентным отливом и получит оригинальную прошивку, адаптированную к вытянутой форме экрана.

В интерфейсе гаджета преобладают большие кнопки и плитки с виджетами приложений. На правой грани корпуса расположились длинные кнопки регулировки громкости. Модель также получила сканер отпечатков пальцев на задней крышке, расположенный под модулем основной камеры. Подробные спецификации необычного смартфона компания не сообщает. По данным инсайдеров портала XDA-Developers, новинка будет построена на базе мобильной платформы Snapdragon 730 и получит режим рации, а также функцию вызова голосового ассистента по нажатию на сканер отпечатков пальцев. Samsung обновила линейку долгоиграющих лэптопов Компания Samsung представила новую линейку ноутбуков Chromebook 4 под управлением Google Chrome OS. В серию вошли две модели на базе процессоров Intel, отличительной чертой которых стало внушительное время автономной работы — до 12,5 часов на одном заряде аккумулятора. Chromebook 4 оснащён 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366х768 пикселей. Новинка построена на базе процессора Intel Celeron N4000 со встроенной графикой Intel UHD 600 при поддержке 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4. Встроенный накопитель eMMC объёмом 32 ГБ можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. Список интерфейсов включает порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A, а также модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11ac. Ноутбук получил веб-камеру с разрешением 720p и два динамика. Встроенный аккумулятор ёмкостью 5070 мАч обеспечивает устройству время автономной работы до 12,5 часов без подзарядки. Модификация Chromebook 4+ получила идентичные базовой модели характеристики, за исключением дисплея — его диагональ составляет 15,6 дюйма, а разрешение — 1920х1080 пикселей. Автономность лэптопа составляет до 10,5 часов. Обе новинки поступят в продажу на территории США 9 октября. Цена Samsung Chromebook 4 составит $229, версия Chromebook 4+ обойдётся покупателям в $349. Дата доступности новинок в других регионах пока не объявлена. Motorola представила недорогой камерофон для макросъёмки Бренд Motorola представил смартфон One Macro, главной особенностью которого стала возможность снимать макрофотографии с высокой детализацией. Новинка также оснащена большим дисплеем, ёмким аккумулятором и корпусом с защитой от брызг воды. Motorola One Macro получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1520х720 пикселей) и соотношением сторон 19:9, который занимает 82% площади фронтальной панели устройства. Корпус аппарата защищён по стандарту IPX2, на задней крышке находится сканер отпечатков пальцев. Особенностью гаджета стала тройная основная камера с разрешением основного сенсора 13 Мп, вспомогательного на 2 Мп для портретной съёмки и модуля для макросъёмки, укомплектованного соответствующей оптикой. Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп. Смартфон построен на базе мобильной платформы MediaTek Helio P70, оснащён 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Ёмкость встроенного аккумулятора — 4000 мАч, максимальная мощность поддерживаемых блоков питания составляет 10 Вт. В продажу на территории Индии смартфон поступит 24 октября по цене $140. А поиграть сегодня предлагаю в Project Winter – это командная выживалка с видом сверху, в которой восемь неудачников стараются выйти к обитаемым местам, и по возможности живыми. Главная изюминка – скрытые роли, которыми наделяются случайные участники кампании по выживанию. Шесть игроков становятся обычными скитальцами, а двое других превращаются в ренегатов и должны всячески пакостить остальным! Игровой процесс можно разделить на три части – собственно выживание с поиском ресурсов, еды и воды, битвы с дикими зверями в пошаговом режиме и идентификация предателей. С последними ситуация непростая, никто не знает их роли, а вот они прекрасно знакомы друг с другом. Нечистая парочка может втереться вам в доверие, вывести на ловушку, пырнуть ножом или украсть ваши сапоги, оставив с холодом наедине. Вывести предателей на чистую воду можно только слаженными действиями всей команды. Сделать это непросто: необходимо следить за всеми, проверять их действия и быть начеку. При этом важно быстро искать древесину для костра, еду для желудка и теплые вещи для подмерзающих товарищей… правда, есть шанс заботливо одеть как раз предателей. Задача сложная, и без голосовой связи здесь делать нечего. К просмотру рекомендую “Космос между нами”. Когда мама Гарднера умерла во время экспедиции на Марс, члены экипажа решили скрыть трагедию от СМИ и воспитать мальчика на местной станции. В 16 лет он - первый марсианин-человек, получает шанс отправиться на далекую Землю, чтобы разыскать своего отца. Но больше всего он хочет встретиться с Талсой, с которой он познакомился в интернете. Талса и не думает, что Гарднер – в прямом смысле парень с Марса. Но организм Гарднера устроен так, что земная гравитация для него – верная смерть. И у него есть всего пара дней, чтобы побыть рядом с любимой девушкой. И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

