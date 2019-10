OnePlus 7T Pro McLaren Edition и OnePlus 7T Pro Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 12.10.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 15 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 OnePlus представила 7T Pro и смартфон почти за $1000, OPPO Reno Ace получил самую быструю в мире зарядку, а известный аналитик назвал цену iPhone 12. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. OnePlus представила 7T Pro и смартфон почти за $1000 На мероприятии в Лондоне компания OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 7T Pro и его специальную версию — McLaren Edition. Кроме того, была объявлена европейская цена показанного в конце сентября в Индии OnePlus 7T. Как и предполагалось, OnePlus 7T Pro стал лишь немного улучшенной версией вышедшего ранее в этом году OnePlus 7 Pro. Изменений на самом деле не так много, как многим того хотелось бы. Внешне смартфоны практически не отличить, а все ключевые изменения носят исключительно аппаратный и программный характер. OnePlus 7T Pro получил более мощный процессор Snapdragon 855 Plus вместо обычного Snapdragon 855. Ещё одно изменение в сравнении с обычным 7 Pro — на 23% более быстрая зарядка WARP Charge 30T. Камера технически осталась без изменений, но получила поддержку нового режима макросъёмки с возможностью фокусировки с расстояния 2,5 сантиметра, улучшенную стабилизацию при записи видео и ночной режим на ультраширокоугольном объективе. Помимо обычного OnePlus 7T Pro также был представлен 7T Pro McLaren Edition. Он выполнен в уже фирменной для этой серии расцветке с чёрным корпусом и оранжевыми вставками. Кроме того, на тыльной стороне в области камеры есть абстрактный рисунок, напоминающий водные разводы или срез дерева. Технически эта модель выделяется лишь наличием 12 ГБ оперативной памяти. OnePlus 7T поступит в продажу в Европе с 17 октября по цене £549 (около $679). 7T Pro можно будет приобрести также начиная с 17 октября за £699 (около $865). 7T Pro McLaren Edition будет стоить £799 (около $989) и появится в продаже 5 ноября. OPPO Reno Ace получил самую быструю в мире зарядку Компания OPPO представила флагманский смартфон Reno Ace на базе процессора Snapdragon 855 Plus. Одной из ключевых фишек гаджета стала поддержка технологии сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт: полностью «прокачать» ёмкий аккумулятор устройства она может всего за 30 минут. Смартфон OPPO Reno Ace получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев, разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для экрана 16-мегапиксельного селфи-модуля.

Аппарат построен на базе мобильной платформы Snapdragon 855 Plus в комбинации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Объём внутреннего накопителя UFS 3.0 составляет 128 или 256 ГБ. На тыльной стороне корпуса разместился модуль основной камеры с четырьмя датчиками: основным на 48 Мп (Sony IMX586), вспомогательным на Мп с широкоугольной оптикой (угол обзора 116 градусов), 13-мегапиксельным с телеобъективом и функцией пятикратного гибридного зума, а также монохромным сенсором на 2 Мп. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с функцией сверхбыстрой зарядки SuperVOOC мощностью 65 Вт. Новинка также получила 3,5-мм разъём для наушников и модуль NFC для бесконтактной оплаты. В качестве операционной системы используется фирменная прошивка ColorOS 6.1. OPPO Reno Ace в фиолетовом и синем цветах корпуса поступит в продажу 17 октября по цене $422 за версию 8/128 ГБ. Конфигурации 8/256 ГБ и 12/256 ГБ будут стоить $450 и $534 соответственно. Известный аналитик назвал цену iPhone 12 Представленный в сентябре iPhone 11 Pro Max стал самым дорогим смартфоном компании — но, похоже, у следующего смартфона Apple есть все шансы установить новый «рекорд». Авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо заявил, что iPhone 12 будет продаваться ещё дороже — и объяснил, почему компания в очередной раз поднимет ценовую планку. В своём новом отчёте Куо предположил, что новые методы производства и интеграция композитных материалов в корпуса новых смартфонов Apple приведут к росту цен следующего поколения iPhone. По его словам, «основой вдохновения» для разработчиков дизайна iPhone 12 может стать iPhone 4, при этом себестоимость гаджета ощутимо увеличится. Аналитик также ожидает, что все версии iPhone 12 будут оснащаться 5G-модемами — это приведёт к ещё большему удорожанию новинок. Apple, по его словам, ещё не готова выпускать собственные модули в значимых количествах и будет вынуждена закупать их у Qualcomm. Сейчас в США iPhone 11 Pro Max стоит от $1099. Базовая модификация iPhone 12 предположительно обойдётся покупателям в $1200 и дороже. В первом квартале 2020-го ожидается появление «бюджетного» iPhone SE 2, но, по слухам, новинка будет поддерживать работу лишь в сетях четвёртого поколения.

