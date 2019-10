Флагманский Nubia Z20 с двумя экранами всего за $549 Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 15.10.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 40 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Распаковку сгибаемого HUAWEI Mate X показали до презентации, флагманский Nubia Z20 с двумя экранами появился за пределами Китая, а Samsung Galaxy M30s представлен в России. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”. Распаковку сгибаемого HUAWEI Mate X показали до презентации Незадолго до ожидаемого релиза сгибаемого HUAWEI Mate X в сети уже появился ролик с распаковкой финальной версии смартфона. Китайские инсайдеры продемонстрировали не только сам гаджет, но и входящие в его комплект аксессуары, самым необычным из которых стал чехол для 8-дюймового гаджета. Новинка поставляется в «разогнутом» состоянии — на это сразу же намекает внушительный размер коробки. Автор ролика продемонстрировал процесс сгибания аппарата и работу кнопки разблокировки конструкции, предотвращающей произвольное разворачивание дисплея при работе в компактном режиме. Помимо зарядного устройства и USB-кабеля, в комплект смартфона входит чехол-«кошелёк» для хранения гаджета: пользоваться смартфоном, не вынимая его из такого «кошелька», не получится. Ранее генеральный директор подразделения потребительского бизнеса HUAWEI Ричард Ю заявил, что сгибаемый смартфон уже готов к появлению на рынке. Причиной задержки релиза устройства он назвал необходимость расширенной поддержки со стороны разработчиков приложений. Ожидается поступление в продажу двух версий новинки: базовой с процессором процессора Kirin 980 и продвинутой на основе мобильной платформы Kirin 990 со встроенным 5G-модемом. Точная дата выпуска и цена обеих модификаций ещё не объявлены. Флагманский Nubia Z20 с двумя экранами появился за пределами Китая Спустя два месяца после презентации Nubia Z20 в Китае смартфон добрался до других регионов. Он оснащён двумя экранами, топовым процессором Snapdragon 855 Plus и тройной камерой. Что примечательно, по цене глобальная версия не сильно отличается от китайской. Nubia Z20 получил 6,42-дюймовый AMOLED-дисплей с загнутыми краями без вырезов. Фронталки у аппарата нет: для селфи используются тройная основная камера и дополнительный 5,1-дюймовый AMOLED-экран. На последнем также может отображаться время, настраиваемый текст, анимации, видео, QR-коды и прочая полезная информация. Из других характеристик — топовый процессор Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 (27 Вт). Сканеров отпечатков пальцев в устройстве два — по одному на левой и правой грани, чтобы разблокировать гаджет в любом положении. Официальная цена глобальной версии Nubia Z20 составляет $549/€549/£499. Для сравнения, в Китае аналогичная модель на 8 + 128 ГБ стоит лишь на $25 дешевле — $525. Samsung Galaxy M30s представлен в России Компания Samsung объявила о начале продаж в России нового недорогого смартфона Galaxy M30s. Ключевыми особенностями модели стали аккумулятор высокой ёмкости и тройная камера с разрешением 48 Мп. Galaxy M30s оснащён одним из самых ёмких аккумуляторов в линейке — на 6000 мАч. По заверениям производителя, заряда хватит более чем на сутки работы: 29 часов просмотра видео, 49 часов разговоров по телефону или 131 час прослушивания музыки. Устройство поставляется в комплекте с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт. Несмотря на внушительный аккумулятор, толщина смартфона составляет всего 8,9 мм, а весит он 188 граммов. Почти всю переднюю сторону занимает большой 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+. Поддержка протокола Widevine L1 позволяет просматривать контент в потоковом режиме с высоким разрешением на стриминговых платформах. Смартфон получил тройную камеру: основной модуль на 48 Мп, ультраширокоугольный с углом обзора 123 градуса на 8 Мп и датчик глубины на 5 Мп. Функции «Определение сцен» и «Распознавание дефектов» на базе искусственного интеллекта помогают получить максимально качественные фото. В Galaxy M30s также предусмотрен ночной режим для съёмки в условиях низкого освещения. Кроме того, устройство поддерживает запись видео в 4К, замедленную съёмку, суперстабилизацию и гиперлапс. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Exynos 9611 с графическим ускорителем Mali-G72 MP3 и 4 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя составляет 64 ГБ. Поддерживает установка карты памяти microSD одновременно с двумя SIM-картами. Также в новинке есть модуль NFC. Цена такого гаджета около 17 000 рублей. Поиграть предлагаю сегодня в Kingdom Come: Deliverance - это масштабная ролевая игра в открытом мире с увлекательным сюжетом, которая перенесет вас Богемию XIV в. Богемия – земля в самом центре Европы, славящаяся своей культурой, серебром и множеством замков. После смерти любимого народом правителя, императора Карла IV, для этих мест настали темные времена. Война, коррупция и противоречия разрывают жемчужину Священной Римской империи на части.

Посреди всего этого хаоса и оказывается ваш персонаж – сын кузнеца Индржих. Мирная жизнь была разрушена наемниками короля Сигизмунда, которые по его личному приказу сожгли вашу родную деревню дотла. Вы стали одним из тех немногих, кому посчастливилось пережить эту бойню. Лишившись дома, семьи и планов на будущее, вы поступаете на службу к пану Радцигу, который пытается организовать сопротивление вторжению. Судьба вовлекает вас в это кровавое противостояние и бросает прямо в пекло гражданской войны, где вам предстоит внести свой вклад в борьбу за будущее Богемии. К просмотру сегодня рекомендую фильм “Фаворитка”. Пожилая английская королева Анна, отличающаяся слабым здоровьем и слабым характером, неофициально отказалась от власти в пользу своей правой руки – умной и волевой герцогини Сары. Ее называют самой влиятельной женщиной в государстве, но всё могущество Сары основано на благосклонности больной королевы. Что, если во дворце появится кто-то более ловкий и хитрый, кто лучше удовлетворит причуды и капризы Анны? Неожиданной соперницей Сары становится ее молодая кузина Эбигейл из обедневшей семьи. Девушка без положения в обществе, приехавшая во дворец для самой черной работы, пробивает себе дорогу к сердцу несчастной королевы. На этом пути обе фаворитки ничем не побрезгают для успеха. И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

