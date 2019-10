Новый Google Pixel 4 и гаджеты для цифрового гнездышка - итоги презентации Google Made by Google 2019 Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 17.10.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 35 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 На мероприятии Made by Google 2019 в Нью-Йорке компания представила ряд как просто обновленных, так и совершенно новых продуктов в своем ассортименте. К сожалению, все они пока что не будут продаваться в России официально, но в любом случае являются самыми продвинутыми в мире Android-гаджетов, так что заслуживают обязательного внимания. Этот специальный выпуск самых интересных новостей технологий подготовлен при непосредственном участии канала “Мобильный Придира”. В этом году, как и у Apple, был большой упор на удобство использования технологий для всех людей, независимо от их физических проблем. Именно с такого короткого видео и началась презентация. Rick Osterloh рассказал о том как Google через сервисы и гаджеты собирается повышать качество жизни каждого. Технология должна работать в фоне и предоставлять необходимую помощь пользователю именно тогда, когда это необходимо с минимумом действий с его стороны. Все устройства должны работать вместе и предугадывать необходимости своего владельца. Ну и, конечно, приватность, защита окружающей среды и всё такое. Это интересно, но нам важно другое — гаджеты. Новые сервисы Stadia и Recorder С 19 ноября начнет работу Stadia — сервис трансляции игр на широкий спектр устройств. Воспользоваться им можно будет не только на смартфонах Pixel 4 и ноутбуках Pixelbook Go, но и на гаджетах других производителей. Главным известным на данный момент требованием для поддержки игр является стабильный канал доступа в сеть с пропускной способностью не менее 10 Мбит/с для стриминга в разрешении 720p и частотой обновления картинки 60 кадров в секунду и стереозвуком. За 129 долларов приобретается набор, включающий в себя специальный донгл, контроллер (джойстик), три месяца подписки уровня Pro и еще три, которые можно подарить другу. Есть и несколько других вариантов подписки включающие как ежемесячную оплату, так и разовые покупки игр. Совершенно новое приложение, которое называется просто Recorder должно произвести небольшую революцию в сфере интервью и конспектирования. Любые разговоры теперь можно не только записывать и транслировать, но и сохранять с возможностью полноценного поиска. Что немаловажно, распознавание голоса, его перевод в текст, индексация и перевод для поиска по нему происходят строго на клиентском устройстве. Таким образом, можно быть уверенным, что утечки конфиденциальных разговоров не произойдет. Pixel Buds Первые по-настоящему беспроводные наушники Google способны работать без подзарядки до 5 часов, а при использовании кейса автономность возрастает до суток. Микрофон работает по принципу костной проводимости, так что собеседник и голосовой помощник услышат говорящего владельца в любых условиях. Благодаря ряду усовершенствований удалось существенно увеличить радиус работы Bluetooth-чипа — заявленное расстояние «равно длине футбольного поля». Наушники являются невероятно компактными и, конечно же, «умными»: умеют на лету переводить текст, поддерживают все функции «Ассистента Google» и корректируют громкость воспроизведения в зависимости от окружающих шумов. Доступны четыре цвета, а стоимость составляет 179 долларов. Pixelbook Go Пресса уже успела окрестить его «Macbook на Chrome OS». И действительно, сходства прослеживаются: лаконичный дизайн, всего два порта USB-C, металлический корпус, 12 часов автономной работы, а также экран диагональю 13,3 дюйма и разрешением 4K (3840х2160 точек). «Железная» начинка полностью соответствует цене и назвать новинку слишком дорогой трудно. За 649 долларов (чуть более 41,5 тысячи рублей) уже можно предзаказать конфигурацию на базе Intel Core m3 с 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным диском объемом 64 ГБ и экраном FullHD (1920х1080). Максимальная комплектация будет включать уже упомянутый 4K-дисплей, процессор Intel Core i7, 16 гигабайт ОЗУ и SSD на 256 ГБ. Стоимость топового варианта составляет 1399 долларов (без малого 90 тысяч рублей). Есть еще промежуточная конфигурация на базе Core i5 и оснащенная накопителем на 128 ГБ. Само собой ноутбук работает на операционной системе Chrome OS и поддерживает Wi-Fi 5 ГГц. Nest Mini и Nest Wi-Fi Как ранее сообщалось, Google переводит все гаджеты для «умного дома» в бренд Nest («гнездышко»). Поэтому младшая модель новой серии колонок является, по сути, полностью переработанной Home Mini. Инженерам удалось вдвое усилить бас и существенно улучшить распознавание голоса в шумном окружении, при этом сохранив компактные размеры и демократичную стоимость. Колонка может стать центром аудиосистемы, голосовым пультом управления домашней инфраструктурой или просто средством для громкой связи. Начать знакомство с технологиями «дома будущего» можно всего за 49 долларов (около 3100 рублей). Что приятно, Nest Mini практически полностью изготовлена из переработанных материалов. Nest Wi-Fi — это гибрид умной колонки и Wi-Fi-роутера. Центр всей инфраструктуры «умного дома» обойдется в 269 долларов (около 17,5 тысяч рублей) и позволит связать все находящиеся в квартире гаджеты в единую управляемую сеть. Шестую версию стандарта Wi-Fi устройство еще не поддерживает, но как и в случае с Buds инженеры Google смогли усовершенствовать существующие и проверенные временем технологии. Всего два новых Nest способны обеспечить уверенный доступ в интернет для любой точки апартаментов площадью более 350 квадратных метров. Заявлено наличие протокола «умного дома» Thread и беспроводной связи Bluetooth Low Energy. Все функции модели Mini также поддерживаются: голосовой помощник, громкая связь и воспроизведение музыки через несколько динамиков. Pixel 4 и 4 XL Смартфоны переработаны в плане дизайна, новые цвета и, конечно, новый модуль камеры. Pixel 4 и Pixel 4 XL идентичны как внешне, так и технически, и отличаются только диагональю экрана и ёмкостью аккумулятора. Почти всю переднюю сторону занимает дисплей без вырезов, но с широкой верхней рамкой. В ней, помимо фронтальной камеры, расположилась система датчиков и сенсоров для сканирования лица при разблокировке и отслеживания движения рук. Функция Motion Sense стала одной из ключевых особенностей новых «пикселей». Специальный сенсор Soli Radar способен распознавать движение руки над смартфоном. Таким образом пользователь может переключать треки, отключать будильник и выполнять другие действия без прикосновения к смартфону. Благодаря радару экран автоматически активируется, когда пользователь только подносит к устройству руку, чтобы взять его. Это позволяет просто поднять смартфон — и он сразу разблокируется с помощью системы распознавания лица, без каких-либо дополнительных действий. Как обычно, большой упор Google сделала на фото- и видеовозможностях смартфонов. В новинках используется система из двух камер с дополнительным датчиком глубины. Основной сенсор по-прежнему имеет разрешение 12 Мп, в то время как второй телефото-модуль на 16 Мп служит для съёмки с гибридным зумом (оптическим + цифровым) и приближением до 8 раз, используя фирменную технологию Super Resolution Zoom. Появилась возможность настройки раздельной экспозиции для светлых и тёмных областей, чего ранее не было ни в одном смартфоне. Кроме того, при съёмке в режиме HDR+ на экране отображается финальный вариант снимка — то, как он будет выглядеть после обработки. Также был улучшен портретный режим. Использование двух камер позволило увеличить расстояние, с которого Pixel 4 может сделать портретный снимок. Кроме того, эффект боке стал более естественным. Заметно была улучшена точность определения объектов и, в частности, волос у людей или шерсти у животных, что является заслугой дополнительного датчика глубины. Pixel 4 и 4 XL доступны для предзаказа по цене от $799 за обычную версию и от $899 за XL-модель. За дополнительные 64 ГБ в обоих случаях нужно доплатить $100. Продажи в США и Европе начнутся 24 октября. На этом пока что все. Спасибо YouTube-каналу Мобильный Придира за эту интересную подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

Star Labs Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/ Отзывы о статье Новый Google Pixel 4 и гаджеты для цифрового гнездышка - итоги презентации Google Made by Google 2019 Admin Отзывов о статье "Новый Google Pixel 4 и гаджеты для цифрового гнездышка - итоги презентации Google Made by Google 2019" пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв